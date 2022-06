L'Oroscopo di domenica 5 giugno vedrà qualche difficoltà a gestire le amicizie per l'Acquario, mentre Marte nel segno dell'Ariete porterà tante energie da sfruttare ai nativi del segno. Sagittario sarà in grado di stabilire nuovi e intriganti contatti, mentre l'argenteo satellite risplenderà nel cielo dei nativi Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo della giornata di domenica 5 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 5 giugno 2022 segno per segno

Ariete: periodo affascinante in amore per voi nativi del segno. L'aiuto della Luna si rivelerà prezioso per vivere una piacevole relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single vi sentirete spesso a vostro agio insieme alla vostra fiamma. Con il tempo riuscirete a fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove porteranno energie e risorse da sfruttare appieno per le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana non si chiuderà benissimo in amore a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante, potrete ancora contare su Venere nel segno. Mettete da parte il romanticismo sfrenato, e se sarà il caso di affrontare una discussione seria con la persona che amate, non abbiate paura di farlo. Nel lavoro avrete voglia di rimettervi in carreggiata, e con le buone idee che Mercurio vi darà, saprete benissimo gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo della giornata di domenica 5 giugno.

Quest'ultima giornata della settimana si rivelerà affascinante e piena d'amore per voi e il partner, merito della Luna in sestile. Se siete single, quando si tratterà di fare qualcosa di divertente, voi sarete in prima fila. In ambito lavorativo avrete a disposizione tanti pianti pronti a darvi una mano e centrare il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Cancro: probabilmente sarà una giornata di routine per voi, ciò nonostante questo cielo sarà piuttosto sereno per voi, e in amore potrete vivere bei momenti insieme al partner, basterà solo essere un pò creativi coinvolgendo il partner in romantiche avventure. Sul fronte professionale proverete a darvi da fare, ma raggiungere i vostri obiettivi non sarà così semplice.

Voto - 7️⃣

Leone: l'astro argenteo risplenderà in alto in questa giornata per voi nativi del segno. Certo, Venere sarà ancora in quadratura, ma in questa domenica i rapporti con il partner saranno più leggeri. Per quanto riguarda il lavoro vi piacerebbe poter fare e ottenere di più, ma con Mercurio in quadratura a volte dovrete sapervi accontentare. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo stabile e soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, l'amore busserà alla vostra porta, e voi dovrete soltanto essere pronti ad aprire la porta. In ambito lavorativo questo cielo non sarà estremamente favorevole. Ciò nonostante alcuni progetti potrebbero prendere una direzione favorevole, e con un po’ di impegno potreste raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, riuscirete a instaurare un dialogo sano e vivere con un po’ più romanticismo la vostra relazione di coppia. Se siete single l'idea di poter trascorrere un po’ di tempo con la persona che vi piace tanto vi metterà le ali ai piedi. Nel lavoro non sarà facile trovare una valida soluzione ai vostri progetti a causa di Marte e Giove opposti. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale contraria per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non sarà facile gestire la pressione, ma a volte dovreste chiedervi se siete voi che state causando un danno al partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di maggior ottimismo, e cercare soprattutto di prendere le decisioni giuste per i vostri progetti.

Voto - 5️⃣

Sagittario: ottima giornata in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Concluderete la settimana in modo splendido, e tra voi e il partner non mancheranno momenti piacevoli e romantici. Se siete single sarete in grado di stabilire nuovi e interessanti contatti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo, i vostri progetti saranno a buon punto. Sarete ben organizzati e avrete le idee chiare su come procedere. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti. Venere in trigono vi permetterà di sentirvi a vostro agio con il partner, incrementando l'intesa tra di voi. Se siete single avrete l'energia necessaria per fare ciò che più vi sentite di fare, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito professionale non tutto sembrerà andare come previsto, per cui sarà molto utile avere un piano di riserva. Voto - 7️⃣

Acquario: vi sentirete pieni di energie in questa giornata grazie a Marte, e sul fronte lavorativo sarete piuttosto abili a gestire i vostri progetti. Le difficoltà arriveranno in ambito amoroso. Il cielo infatti vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto e, single oppure no, gestire rapporti sentimentali o d'amicizia non sarà semplice. Meglio non creare discussioni dunque, soprattutto se si tratta di questioni da poco. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale favorevole nel corso di questa domenica per voi nativi del segno. In amore mostrerete sensibilità e grande romanticismo nei confronti della persona che amate, che con un po’ di fortuna probabilmente ricambierà il sentimento. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete sicuri in quel che farete grazie a Mercurio, ma in ogni caso, meglio non dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣