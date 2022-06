Per la giornata di giovedì 30 giugno 2022, l’Oroscopo vedrà in prima posizione sempre il segno dell’Acquario, mentre ci saranno dei rialzi eccezionali per i nati sotto il segno dello Scorpione e per il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di giovedì.

L’oroscopo di giovedì: Acquario in testa alla classifica

1° Acquario: sicuramente nessuno riuscirà a togliervi dalla prima posizione in questa classifica dell’oroscopo. Le occasioni in questa giornata potrebbero farvi guadagnare più del previsto e vi apriranno uno scenario che non avevate considerato prima.

2° Scorpione: non ci sarà niente di meglio di una serata in compagnia con il partner e una bella atmosfera a farla da padrone. Vivrete una esperienza affaristica con la vostra squadra di lavoro che andrà al di là delle vostre aspettative, anche dal punto di vista pecuniario.

3° Vergine: sicuramente organizzare un viaggio che sappia come farvi rilassare sarà molto appagante, e riuscirete a coinvolgere anche la persona più restia a partecipare con voi, secondo l’oroscopo. Ora ci saranno anche meno impegni a cui dare retta.

4° Pesci: secondo l’oroscopo qualcosa potrebbe andare veramente nel verso giusto nel corso di questa giornata, quindi non demordete di fronte alle avversità e fate in modo che qualche piccolo desiderio si realizzi.

Siate sempre ottimisti, anche se ci sarà qualche piccola sfida.

Ottimi affari per Bilancia

5° Bilancia: gli affari che saranno ottimali in questo periodo potrebbero finalmente concedervi molto più tempo per lo shopping e per risolvere alcune problematiche legate all’ambito burocratico. Con le questioni sentimentali ci sarà qualche inciampo significativo, per cui potrete voltare pagina.

6° Toro: avvierete un nuovo slancio per le questioni provate che potrebbero davvero trovare una svolta dopo tanto tempo a questa parte. Sentirvi pervadere da una soddisfacente energia dopo tanto sano sport sarà una delle sensazioni più belle di questa giornata.

7° Capricorno: finalmente troverete un po’ di svago nel mezzo di tante faccende burocratiche da risolvere e una squadra che ultimamente non vi sta aiutando moltissimo.

Sarà ora di avventurarvi in qualche piccola impresa economica che possa fare la differenza per l'ambito pecuniario.

8° Ariete: fate attenzione a qualche piccolo fraintendimento di troppo perché potrebbe avviarsi un periodo di incomprensioni molto lungo. Se questo riguarda l’ambito amoroso, queste potrebbero estendersi per un lasso di tempo considerevole.

Cancro in calo

9° Gemelli: una giornata di pausa potrebbe essere utile per il vostro fisico, ma al tempo stesso potrebbe compromettere la velocità delle vostra mansioni di stampo lavorativo. In amore però riscontrerete una grande affinità dal punto di vista mentale.

10° Leone: dovreste aggirare qualche situazione che al momento vi sta terribilmente stretta e provare a staccare la spina per un po’, anche se ciò potrebbe significare qualche piccola occasione che potrebbe andare persa.

Evitate di avere dei rimpianti.

11° Cancro: avrete delle questioni da risolvere con il partner, probabilmente legate a qualche gelosia da parte vostra che non aveva motivo di essere. In serata si aprirà la strada per tante novità che finalmente saranno a portata di mano, basterà cogliere i momenti opportuni.

12° Sagittario: sarete impegnati fino al collo, e trovare del tempo libero sarà estremamente difficile per questo periodo. Dovreste procrastinare qualche impegno perché sarà salutare sia per la vostra mente che per il vostro corpo.