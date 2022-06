L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 giugno 2022 è pronto a dare informazioni su come andranno i prossimi sette giorni. In evidenza, le previsioni astrali incorniciate nelle attesissime stelline quotidiane, le uniche in grado di valutare il periodo. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi? Ad essere valutati i simboli della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo quindi ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica così da svelare l'attesissima classifica settimanale sui singoli segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Gli affari di cuore sono in primo piano, alcune tensioni dei giorni scorsi finalmente si sciolgono e la strada appare in discesa. Bene anche il lavoro e favoriti gli investimenti di una certa importanza. La salute è buona, ma dovreste fare più attenzione alla dieta: amate la buona tavola, si sa, ma in questo periodo tendete a perdere un po’ il controllo.

La classifica a stelline:

Top del giorno lunedì 20 giugno;

lunedì 20 giugno; ★★★★★ martedì 21, domenica 26;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25;

★★★ giovedì 23 giugno;

★★ venerdì 24 giugno 2022.

♏ Scorpione: voto 7. Questa settimana la vostra attenzione sarà massima e vi permetterà di ottenere ottimi risultati sul fronte professionale: complimenti, cari Scorpione.

Saprete anche essere di ottima compagnia sia con i colleghi che con gli amici, quasi faranno a gara per starti vicino! Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete single non attendete oltre e “palesatevi” alla persona che ha catturato il vostro interesse.

La classifica del giorno:

Top del giorno mercoledì 22 giugno;

mercoledì 22 giugno; ★★★★★ martedì 21, giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24;

★★★ sabato 25 giugno;

★★ domenica 26 giugno 2022.

♐ Sagittario: voto 8.

Ci sono tutti i presupposti affinché questa sia una bella settimana in merito all'amore. L’unica condizione è mettercela tutta e tenere alla larga la tentazione di abbandonarsi alla pigrizia. Qualcuno che vi è stato molto vicino in situazione delicate adesso ha bisogno del vostro aiuto; insomma, è arrivato il momento di ricambiare.

La vita di coppia procede nel segno della tranquillità.

La scaletta con le stelline quotidiane:

Top d el giorno venerdì 24 giugno;

venerdì 24 giugno; ★★★★★ giovedì 23, sabato 25, domenica 26;

★★★★ mercoledì 22 giugno;

★★★ martedì 21 giugno;

★★ lunedì 20 giugno 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La Luna in Toro insieme a Venere in Gemelli vi aiuteranno a utilizzare nel migliore dei modi il vostro spirito pratico, in campo sia professionale che sociale e privato. Se avete del tempo libero, dedicatevi a qualcosa che vi permetta di stare un po’ a contatto con la natura. La persona che amate ha un desiderio ben chiaro e voi potete fare davvero tanto per esaudirlo.

La classifica quotidiana:

Top del giorno sabato 25 giugno;

sabato 25 giugno; ★★★★★ venerdì 24, domenica 26;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 giugno;

★★ martedì 21 giugno 2022.

♒ Acquario: voto 6.

Se questa settimana doveste affrontare questioni delicate riguardanti la casa e le finanze, sappiate che questa è la giornata migliore. Per quanto riguarda il lavoro, tenete a freno l’istinto e contate fino a dieci prima di prendere qualsiasi decisione o pronunciare qualsiasi frase che abbia un certo peso. In amore non sarebbe male se prendeste qualche iniziativa in più, anche solo per movimentare la routine quotidiana.

La classifica:

★★★★★ lunedì 20, martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25, domenica 26;

★★★ giovedì 23 giugno;

★★ venerdì 24 giugno 2022.

♓ Pesci: voto 5. Maretta in famiglia: non scaricate tutte le responsabilità sugli altri e prendetevi le vostre. Quanto al lavoro, saprete gestire gli imprevisti nel modo più opportuno.

In amore, invece, non avrete voglia di manifestare particolare calore e trasporto. State mettendo in secondo piano qualcosa di importante a causa di una certa superficialità: tornate sui vostri passi e aggiustate il tiro.

La scaletta settimanale: