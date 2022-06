Dei cambiamenti e delle novità dal punto di vista astrologico sono in arrivo per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo è pronto a dare le sue indicazioni da parte sul piano sentimentale e lavorativo per la giornata del 2 giugno 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata portate avanti al meglio i progetti di coppia. Pomeriggio migliore della mattina. Nel lavoro è un momento di stanchezza, ma fortunatamente in molti riposeranno.

Toro: per i sentimenti Mercurio nel segno aiuta a vivere emozioni speciali. Nel lavoro, se qualcosa al momento non sta andando o qualcuno è contro di voi, cercate delle soluzioni.

Gemelli: a livello sentimentale ci si avvicina a un fine settimana interessante. Nel lavoro, se siete alla ricerca di un cambiamento, ora potrebbe arrivare una possibilità o una qualche conferma.

Cancro: in amore il cielo è favorevole, con la Luna che si trova nel segno. In questo momento avrete la possibilità di ottenere di più. A livello lavorativo è una fase che vi vede più nervosi, questo perché fate troppe cose insieme.

Leone: per i sentimenti avrete la possibilità di vivere al meglio alcuni rapporti. Attenzione soltanto a non arrabbiarvi per questioni futili. Nel lavoro c'è un recupero: non mancano anche le nuove idee che aiutano.

Vergine: in amore è un periodo da sfruttare per vivere al meglio i rapporti.

Mercurio e Venere favorevoli aiutano. Nel lavoro chi ha una propria attività potrà ottenere successi.

Previsioni e oroscopo del 2 giugno 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la giornata potrebbe portare qualche dubbio, ma diverse cose si sbloccano. Le sensazioni saranno interessanti. Nel lavoro è meglio cercare di riorganizzarsi.

Scorpione: per i sentimenti è una giornata nervosa, attenzione alle relazioni nate da poco. Nel lavoro agite al più presto, specie se ci sono delle proposte, anche se ultimamente tutto sembra più stancante.

Sagittario: in amore c'è una situazione migliore e più ci si avvicina al fine settimana e più le cose andranno meglio.

Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti e gli incarichi sono favoriti.

Capricorno: a livello amoroso è un momento di maggiore nervosismo, alcuni stanno pensando troppo a una storia del passato. A livello lavorativo non mancheranno dubbi o ripensamenti, alcuni vorrebbero cambiare, ma farlo adesso è difficile.

Acquario: per i sentimenti qualcosa è in fase di cambiamento, in particolare per le storie che vanno avanti da tempo. Nel lavoro Saturno dissonante potrebbe portare problemi.

Pesci: in amore la Luna è favorevole, molti stanno preparando nuovi progetti. Nel lavoro è meglio evitare polemiche, anche se le soluzioni ad alcuni dubbi che vanno avanti da giorni non mancheranno.