L'ultima domenica del mese di giugno prende il via per tutti i segni e porta con sé varie novità astrologiche sia in amore che nel lavoro. Approfondiamo nel dettaglio quali leggendo l'oroscopo del 26 giugno 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore questa domenica vede Venere e Luna favorevoli, è un momento quindi promettente per i cuori solitari. Nel lavoro qualcosa è rimasto in sospeso, ma si potrà comunque ripartire.

Toro: per i sentimenti questo è un periodo importante che porta chiarimenti. Le coppie che hanno vissuto delle crisi ora hanno voglia di ripartire.

Nel lavoro un progetto non è andato come avreste voluto, ci sarà comunque la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Gemelli: a livello amoroso, grazie a diversi pianeti favorevoli, se qualcosa non sta andando ora avrete la possibilità di recuperare. Nel lavoro diverse cose potranno cambiare, agite in fretta.

Cancro: in amore per dei motivi banali non è mancato qualche scontro, il periodo nel complesso è comunque interessante e c'è maggiore forza di volontà. A livello lavorativo è meglio mettere in chiaro alcune questioni, ci sono delle novità comunque in arrivo.

Leone: a livello amoroso la Luna è favorevole e anche Venere regala emozioni. Avrete la possibilità di guardarvi intorno. Nel lavoro non mancano le opportunità, con nuovi incarichi e soddisfazioni.

Vergine: a livello sentimentale cercate di vivere al meglio con voi stessi e poi di pensare agli altri. Nel lavoro, anche se qualcuno è contro di voi, riuscirete comunque a recuperare.

Previsioni e oroscopo del 26 giugno 2022: la giornata astrale per la seconda sestina

Bilancia: in amore Luna favorevole, ciò rappresenta un aiuto in più per quelle coppie che hanno vissuto una crisi.

Nel lavoro siate cauti, ci sono alcuni problemi da risolvere.

Scorpione: a livello sentimentale non tutto al momento è chiaro, anche se le stelle sono promettenti. Nel lavoro in questa fine del mese il Sole sarà favorevole, giornate che porteranno qualcosa in più.

Sagittario: in amore - con la Luna in opposizione - molte cose potrebbero non andare come vorreste, forse dovrete liberarvi di un peso.

A livello lavorativo, chi ha un'attività in proprio avrà la possibilità di farsi valere.

Capricorno: a livello sentimentale è un momento utile per gli incontri, avrete la possibilità di superare diversi problemi. Nel lavoro avete diverse responsabilità, inoltre questa è una fase di rallentamento.

Acquario: a livello amoroso è una giornata utile per portare avanti un progetto, in particolare se avete in mente qualcosa di nuovo. Nel lavoro Saturno nel segno aiuta nelle collaborazioni. Nel complesso ci sarà la possibilità di vivere qualche esperienza in più.

Pesci: in amore potrebbe essere facile discutere, è una situazione non esaltante per le coppie. Nel lavoro è una giornata sottotono, qualcuno potrebbe pensarla diversamente da voi.