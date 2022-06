L'Oroscopo di domani è pronto a indagare sul probabile andamento riservato dagli astri alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 27 giugno 2022 relative alla ripartenza della nuova settimana: focus mirato sui primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle di lunedì ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In primissimo piano la presenza della Luna, di Venere e di Mercurio in Gemelli. Il Sole si troverà sui gradi del Cancro, mentre Marte transiterà ancora nel campo dell'Ariete insieme a Giove.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 27 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 27 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 27 giugno in amore sottolinea un dato di fatto importante: gran parte della vostra vostra vita di coppia va e non va, e lo sapete entrambi. Non nascondetevi, ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto. Se non vi sforzerete di venirvi reciprocamente incontro come una volta, preferendo tacere piuttosto che discutere, tutto questo non va affatto bene. Cercate altresì un modo per ritrovarvi ed esprimere sempre le vostre opinioni: ascoltate cosa ha da dire il partner in merito a problemi, situazioni o quant'altro.

Single, vi metterete di sicuro in qualche bel pasticcio, perché (forse) vi siete intromessi in faccende che non vi riguardava volendo per forza metter becco. Se così fosse, vi sentirete demoralizzati e un po' abbattuti ma state tranquilli, tirate fuori un po' di grinta e pazientate fino a domani, sarà sicuramente un altro giorno.

Nel lavoro, c'è chi tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Sfoderate le vostre qualità e non avrete problemi.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale le stelle sono tutte quasi dalla vostra parte, portando un grande fermento nella vita a due. La stasi e la noia sono ormai soltanto un brutto ricordo: la vostra giornata sarà caratterizzata dal dinamismo e dalla voglia di vivere.

Guardate con fiducia a questa giornata che, almeno sulla carta potrebbe essere allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione con la persona di sempre. Single, vi muoverete con piglio deciso e con coraggio in ogni ambito: accettate una proposta di viaggio e intensificate i contatti con persone lontane. Un lungo elenco di meraviglie potrebbero regalarvi occasioni inaspettate con la giornata che potrebbe regalare un carico inatteso di incontri. Voi del Toro siete sempre disposti a seguire le vie della tristezza, tralasciando l'ottimismo: beh, adesso è arrivato il momento di cambiare e di godersi la vita. Nel lavoro, il giorno metterà alla prova le vostre capacità e vi obbligherà a sfoderare tutta la vostra abilità nel dribblare ostacoli, soprattutto se avete un'attività autonoma.

Gemelli: ★★★★★. Splendida giornata da vivere in piena armonia con le persone che amate di più. In amore infatti, il cielo positivo vi farà vivere con grande intensità ogni emozione, ricordandovi di avere il potere di coinvolgere il partner con la passione e il calore che solo voi sapete. Così, il vostro compagno (o la vostra compagna) di vita rimarrà profondamente affascinato dai vostri modi di fare avvolgenti e penetranti e insieme vi regalerete una giornata molto particolare. Sarete presi dalla passione, e questo renderà vivo il rapporto di coppia. Single, siete nati protagonisti e al centro della scena date sempre nell'occhio. Le vostre azioni, le parole, i sorrisi, non passeranno inosservati e sentirete la necessità di progredire, migliorare e divertirvi con i vostri amici.

Non perdete altro tempo, impegnatevi, datevi da fare e godetevi l'attimo. Nel lavoro, con le buone influenze a disposizione nel settore professionale riuscirete a far fronte ai vostri impegni con entusiasmo e rinnovata vitalità.

Oroscopo di lunedì 27 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine a go go, tanta calma e un pizzico di serenità a incorniciare il tutto. Per i sentimenti, potrete affrontare la giornata con grinta e determinazione, non importa se con lui/lei qualcosa non sta andando esattamente secondo i vostri piani. Sappiate che presto la situazione si sbloccherà e tornerete a sorridere felici e sorridenti, insieme come prima e più di prima. Le stelle vi doneranno una passione intensa e raffinata e la serata sarà splendida e altamente sensuale.

Single, tutto potete fare oggi, tranne che lamentarvi della benevolenza di questi giorni dispensatori di posizioni planetarie quanto mai favorevoli. Avrete splendide energie e godrete di ottima salute: interessanti novità vi attendono. Non sarà da escludere un viaggio, da organizzare insieme ai vostri amici. Nel lavoro, nella giornata di lunedì sarete dinamici ed euforici, grazie alla posizione degli astri minori. Avrete l'impressione di poter fare tutto e in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei buoni risultati.

Leone: ★★★★★. In campo sentimentale il partner vi terrà sul palmo della mano, spesso pendente dalle vostre labbra. Questo perché ultimamente lo state mettendo al primo posto nella vostra vita.

L'amore va dimostrato con ogni mezzo, anche con un bel regalo e lui (o lei) potrebbe avere in serbo per voi qualcosa che cambierà la vostra vita a due in meglio. Single, le stelle vi regaleranno un'idea originale per trascorrere questo lunedì in modo diverso dal solito: ascoltate il suo suggerimento e spazzate via la routine. Se lo vorrete, riuscirete a coinvolgere amici e parenti nelle vostre iniziative. Giorno favorevole anche per fare nuove amicizie o per dare il via a nuovi progetti che, in tempi più o meno brevi, vi daranno buone soddisfazioni. Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità di far emergere le vostre doti e qualità al momento non utilizzate. L'importante sarà avere un obiettivo, per poi portarlo sino in fondo.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 27 giugno, prevede una una fase negativa. In campo sentimentale, se una situazione non vi convince evitate di immischiarvi a tutti i costi perché non ne trarrete alcun giovamento, anzi, tutt'altro. Pensate quindi al vostro interesse e limitate la vostra curiosità all'essenziale, non al superficiale. Per risolvere le incomprensioni tra le mura domestiche servirà assolutamente più dialogo. Single, per evitare lo stress, trovare il modo di conciliare l'agenda che straripa di impegni con le vostre energie un po' scarse. Si delinea una giornata di irrequietezza destinata a produrre cambiamenti. Meno male però, avete la fortuna di avere dei veri amici: cercate quindi di passare del tempo con loro, per distogliervi dai vostri problemi.

Nel lavoro, non è detto che le vostre convinzioni siano sempre giuste: per poter andare d'accordo con i colleghi, dovreste imparare a ricredervi ed a mostrarvi quindi meno esigenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 giugno.