Per l'oroscopo del 16 giugno le stelle indicano che la fortuna bacia il lavoro e la community. È il momento di espandere gli orizzonti con più disciplina e tenacia, di rallentare attorno agli ostacoli fisici per aumentare la forza, la resistenza e l'energia nella stagione autunnale. Questo periodo tranquillo consente quasi a tutti di immaginare e pianificare un'estate divertente con gli amici. Costruite, date vita ai nuovi progetti con la persona che amate. Per sapere che tipo di giornata vi attende, consultate le seguenti previsioni delle stelle di giovedì 16 giugno.

Sono disponibili anche le pagelle zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo e pagelle del giorno 16 giugno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Dovete adattarvi ai cambiamenti. L’odierna Luna illumina un cambiamento nel vostro percorso educativo. Sperimentate nuovi concetti nelle prossime due settimane. Voto: 8

Toro – Condividete nuove idee con il vostro team nelle prossime settimane. Collaborate alle finanze familiari durante la Luna in Capricorno. Elaborate insieme i prossimi obiettivi da raggiungere. Voto: 8

Gemelli – L’Oroscopo dice di collaborare di più per quanto riguarda gli impegni in famiglia. Raggiungete un punto di svolta con il partner e la famiglia. Regolate bene le modifiche e trovate le soluzioni giuste per le cose da sistemare.

L’amore rafforza le fondamenta. Voto: 9

La giornata di giovedì 16 giugno secondo l'oroscopo, pagelle: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Inizia un nuovo periodo per quanto riguarda la forma fisica. Adattate le attività fisiche, che servono per mantenersi in salute, alle mutevoli condizioni illuminate da questa Luna in Capricorno.

Voto: 9

Leone – Date libero sfogo al vostro cuore, all'immaginazione e all'abilità artistica. L’odierna Luna brilla di una svolta. Cambiate direzione con una storia d’amore, una passione oppure uno sforzo creativo. Cambiate prospettiva. Voto: 7

Vergine – Aggiustate le cose rotte. Rinnovate, ristrutturate e curate il vostro giardino.

Sfruttate questa Luna in Capricorno per fare dei cambiamenti interni. Inizia una fase casalinga e familiare di due settimane. Voto: 7

Previsioni zodiacali del giorno 16 giugno, pagelle: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Inizia un nuovo capitolo della vostra vita. Le nuove notizie necessitano di essere viste da un’altra prospettiva. In queste due settimane la Luna mette in evidenza le comunicazioni, la connessione e la scoperta intellettuale. Annotate tutto ciò che vi passa per la testa e condividetelo con le persone fidate. Voto: 8

Scorpione – L'oroscopo del 16 giugno afferma che è arrivato il momento di dare una svolta alla vita finanziaria. La nuova strada è colma di opportunità redditizie: percorretela senza problemi.

Date più attenzione alle vostre potenzialità e credete di più in voi stessi. Voto: 9

Sagittario – Vi aspetta una nuova sfida. Questa Luna in Capricorno illumina una nuova strada personale. Espandete i vostri confini nelle prossime due settimane e sviluppate una possibilità stimolante. Voto: 8

Pagelle e previsioni astrologiche di giovedì 16 giugno: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Rivedete le priorità in privato. Questa Luna nel segno illumina le transizioni. Inizia una fase introspettiva di due settimane. Bilanciate le vecchie responsabilità con le nuove e meditate sui sogni, passato e futuro. Voto: 7

Acquario – Una porta si chiude e un’altra sia apre sotto la Luna in Capricorno. Per le prossime due settimane l’oroscopo consiglia di adattarvi con i cambiamenti del team.

Condividete apprezzamenti, saluti e opinioni. Voto: 8

Pesci – Arriva un’entusiasmante opportunità di carriera. Fate un cambiamento professionale sotto questa Luna in Capricorno. In queste due settimane dovete reindirizzare gli sforzi verso i vostri talenti, le passioni e gli obiettivi. Voto: 8