L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno 2022 è pronto a svelare come andrà la penultima settimana del mese. Riflettori puntati su tutti i segni che fanno parte della scala zodiacale. Le stelle sono già pronte a dare una speranza in più in amore e nel lavoro a molti simboli astrali, tra cui i favoriti Gemelli e Bilancia. La settimana precedente si è chiusa forse in modo impegnativo per qualcuno. In questa che sta per arrivare, invece, qualcosa di nuovo magari attesa da tempo sta per giungere finalmente a conclusione. Nel lavoro, parlando in generale, attenzione a qualche piccolo momento di confusione a metà settimana.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale su amore e lavoro protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale dal 20 al 26 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - Lunedì e martedì, non vi farete mancare uno sfizio oppure un diversivo, il che vi caricherà di nuova linfa. In seguito, a causa di Venere che occhieggerà torva, le sintonie amorose potranno diventare intermittenti: forse non riuscirete a comprendere esattamente le motivazioni del partner. Venerdì e sabato alcune tra le relazioni che più amate vi regaleranno momenti di grande armonia. Domenica avrete bisogno di rielaborare alcuni stimoli in solitudine in modo da ben programmare una questione importante.

Toro - La nervosa Luna arietina di martedì e mercoledì avrà il merito di farvi comprendere alcune dinamiche dell'ambiente lavorativo. Vi sentirete più carichi già nella fase centrale della settimana, grazie valori insiti nel segno del Toro in grado di galvanizzare il vostro interesse per le tematiche sociali, ma che renderanno anche la vita sentimentale più eccitante.

Venerdì e sabato amerete stare più defilati. Bellissima sarà la giornata di domenica per il divertimento e il relax: datevi da fare!

Gemelli - Particolarmente brillanti nel corso delle prime due giornate, vivrete poi i passaggi di Venere e Luna in Gemelli (giovedì e domenica) come inviti a recuperare una dimensione mentale più ampia e universale.

Chi di voi si interessa di questioni naturalistiche, tipo flora e fauna, sarà molto interessato ad approfondire alcune questioni molto interessanti. Venerdì e sabato, la Luna nel segno del Toro vi farà sentire radicati, determinati e più disponibili al sentimento. Domenica, introducete una novità nel ménage domestico.

Cancro - Nei primi due giorni sarete piuttosto assenti, perché presi da pensieri, riflessioni, ritiri spirituali. Martedì 21 giugno, data d'ingresso del Sole nel vostro segno, sarà un incentivo pazzesco alla vita sentimentale che riprenderà slancio. Benissimo pure l'attività lavorativa, grazie a progetti comuni o a conoscenze davvero interessanti. Venerdì e sabato, lavorerete all'aspetto pratico di una questione, probabilmente domestica o familiare.

Domenica, la Luna in gemelli sarà lo sponsor migliore per una socialità appagante, fuori dai soliti schemi.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della settimana invogliano alla calma e alla riflessione. La Luna in un segno di Fuoco come il vostro assicurerà una splendida forma: da martedì mattina fino a metà giovedì, sarete immuni da complicazioni. A seguire, dovrete sforzarvi di essere più espliciti, sia nel lavoro che in amore: qualche manifestazione più plateale sarà assai gradita. Venerdì e sabato, il focus si sposterà sulle relazioni, su eventuali nuovi interessi e sulla piacevole possibilità di svagarvi, anche in compagnia di nuovi amici.

Domenica, invece, vi sentirete un po' stanche tendendo ad autoescludervi dalla vita sociale.

Vergine - Lunedì e martedì, la quotidianità vi riserverà qualche sorpresa, o sarete voi a notare nuovi aspetti di rapporti che vi sembravano non avessero più segreti. L'ingresso di Luna e Venere in Gemelli, rispettivamente nella parte centrale e finale della settimana, costituiranno una sferzata di energia per la vita sentimentale, che vivrete con grande freschezza. Venerdì e sabato potreste, però, sentirvi incompresi da un familiare. Domenica sarà stupenda per creatività ed energia.

Bilancia - Lunedì e martedì, godrete di un'ottima libertà di movimento, che si tradurrà in scelte efficaci, sia nell'amicizia e nei sentimenti che nella professione.

Le quadrature di Venere e Luna nella fase centrale della settimana tenderanno, invece, a fare riaffiorare qualche insicurezza in ambito familiare: la vostra spiccata intelligenza vi sosterrà efficacemente. Venerdì e sabato, vi caricherete di energia e di una gran voglia di fare. Domenica, troverete soluzioni tecnologiche a problemi domestici.

Scorpione - La Luna "arietina" delle prime due giornate non sarà di particolare gradimento: anzi, a dirla tutta, potrà essere una gran seccatura, in particolare rispetto ai vincoli familiari. Fortunatamente, una Venere scoppiettante metterà le ali alla creatività: un grande recupero di sentimento caratterizzerà le giornate centrali. A seguire, dovrete rientrare nei ranghi, probabilmente per via di impegni lavorativi.

Domenica, state alla larga dalle complicazioni.

Oroscopo 20-26 giugno, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Un ottimo trigono della Luna è proprio ciò che ci vuole: i primi due giorni scorreranno piacevolmente, carichi di progetti, di emozioni, ma anche di sensuali attenzioni. Mercoledì e giovedì, profonderete un impegno speciale in una questione domestica, o vi occuperete con attenzione del vostro benessere. Venerdì e sabato, causa la Luna opposta, le relazioni non saranno all'altezza dei vostri standard. Domenica, potrete riprendere a sognare davvero alla grande.

Capricorno - Fino a martedì pomeriggio, sarete chiamati a un certo impegno intellettuale o a dirimere una questione finanziaria: massima riservatezza.

Nel corso della settimana invece, Luna e Venere in Gemelli, nel settimo campo, vi inviteranno a una maggiore profondità nei rapporti interpersonali. Venerdì e sabato saranno ancora due giornate in cui seguirete una tabella di marcia piuttosto rigorosa. Anche per questo, la domenica sarà assolutamente spensierata per molti del segno.

Acquario - Alti e bassi! Le prime due giornate saranno faticose, perché apporteranno disarmonie nelle abitudini di coppia. A seguire, tornerete a pacificarvi col mondo: la fine dell'opposizione di Venere si rifletterà in un atteggiamento più disteso. La fase centrale della settimana sarà in questo senso molto più ottimista. Venerdì e sabato, il bel trigono della Luna stuzzicherà il desiderio di espansione.

Domenica, state alla larga da personaggi invidiosi, saccenti o boriosi, ne andrà della vostra serenità.

Pesci - Le previsioni astrali dal 20 al 26 giugno annunciano che sia lunedì che martedì metterete impegno in ogni cosa in cui vi applicherete: è ideale per la professione, ma anche per un recupero di passionalità e slancio sentimentale. Lo splendido inizio del trigono di Venere lancerà i nativi della prima decade alla conquista di un oggetto del desiderio molto agognato. Mercoledì e giovedì, farete piazza pulita di ogni ostacolo. Venerdì e sabato saranno leggermente sottotono, ma domenica vi riprenderete con gli interessi.