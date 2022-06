L'oroscopo di giovedì 16 giugno è pronto per mettere sul piatto della bilancia le nuove previsioni astrologiche interessanti tutti e dodici i segni dello zodiaco. Osservando il quadro astrologico quotidiano troviamo diversi influssi astrali in evoluzione, sicuramente in grado di incidere sulla vita quotidiana di tutti noi. Le previsioni zodiacali mettono sotto i riflettori, come sempre, i comparti interessanti l'amore e il lavoro con i consigli e le dritte per affrontare al meglio la giornata. A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie.

Date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare.

Di seguito i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 16 giugno, segno per segno, con i sentimenti e le attività lavorative protagonisti principali.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 giugno, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Invece di criticare l’operato altrui, concentratevi sulle vostre attività quotidiane. Ci sono le faccende quotidiane da espletare, che non potete certo rimandare a dopodomani! Quello che vi occorre è solo la spinta iniziale, poi avete le carte in regola per essere bravi e diligenti come al solito. Parlando di lavoro, prima il dovere, poi il piacere.

Non dimenticate questa massima, se non volete essere rimproverati e, forse, a ragione! In amore ormai la fase della timidezza è già passata e potete spingervi un po’ più in là sulla strada della conoscenza e del vero incontro "pelle a pelle".

Toro - Con Saturno opposto alla vostra Venere, sarete i compagni prediletti dell’indecisione.

Questo non gioverà a vostro vantaggio all’interno della società. Cercare di concentrarvi non sarà per niente facile. In giornata potrebbe comunque arrivare, proprio per darvi una mano, una persona speciale. Nel lavoro la cosa migliore sarebbe spegnere il telefonino e nascondere il portatile. Ma il senso del dovere non ve lo permette facilmente.

In amore il Sole, nel segno dei Gemelli e in quadratura a Nettuno, non promette che sarà una giornata facile. In amore i contrasti non sono pochi e nemmeno facili da conciliare.

Gemelli - Come persone, caratterialmente non siete mai leggeri, ma per una volta tanto avete bisogno di cambiamenti, di evadere un po’ dalla monotona quotidianità. Quando poi tornerete nei ranghi, vi sentirete ricaricati di nuova energia, di stimoli e di ritrovati interessi. Nel lavoro, il tempo dedicato ai particolari non è mai sprecato e voi lo sapete bene. Tuttavia, per una volta potreste anche delegare qualcun altro. In amore non sempre la realtà è la copia esatta dell’immaginazione. A volte addirittura riesce a superarla con sorprese stuzzicanti ed intense!

Cancro - Dato che sapete vendere molto bene la vostra merce, non avrete difficoltà a far cambiare idea ai vostri familiari, che vi daranno carta bianca. Con la Luna che gioca per voi, siete brillanti e in molti si chiederanno quale sia il vostro segreto. Nel lavoro, con la creatività delle vostre mani potreste trasformare una semplice idea in un progetto grandioso. E si spera anche remunerativo! In amore invece, piuttosto che fuggire dalle situazioni che non vi piacciono, provate a trasformarne i toni mettendoci tutta la vostra passionalità.

Oroscopo di domani 16 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni dell'oroscopo del 16 giugno vede una giornata discretamente buona. Il vostro carattere introverso potrebbe darvi qualche problemuccio, anche per colpa di quel brontolone di Saturno in quadratura con Venere.

Meglio correre ai ripari e farvi introdurre nel nuovo gruppo da un amico più che fidato e stimato. Nel lavoro non vi siete resi conto di essere stati alquanto incauti nell’accettare una proposta senza saggiarne con precisione il contenuto. In amore bando alla taccagneria e fate un bel regalo al partner della vostra vita. Ringraziare non fa mai male, anzi, ravviverà il vostro legame!

Vergine - La Luna in Capricorno vi coinvolgerà in qualcosa di utile per la società e per la comunità nella quale vivete. E dato che di tempo ne avete, non potrete negare il vostro aiuto. D’altronde, se restaste con le mani in mano, vi annoiereste di brutto, non è così? Nel lavoro, specie nel vostro impiego attuale, troverete presto nuovi ed interessanti stimoli.

E se invece ne state cercando uno, molte porte si apriranno. In amore, a volte, di fronte alle difficoltà, vi arrendete e gettate la spugna. Dovreste invece lottare con più forza per quello che credete.

Bilancia - Avete voglia di starvene da soli in casa, al riparo dalle scocciature. Ma dovrete preparare delle buone scuse per non accettare un invito. Date spazio alla fantasia, ma senza esagerare o, ancora meglio, dite semplicemente la nuda verità. Nel lavoro, piuttosto che affermare a parole le vostre idee, dimostratelo con i fatti. In questo modo non ci saranno spazi per i fraintendimenti. In amore, un nuovo sentimento, scaturito dal nulla, potrebbe destabilizzarvi non poco. Sta a voi capire di che cosa si tratta e se accettarlo.

Scorpione - Affronterete a testa alta qualche litigio, a causa del Sole quadrato alla Luna, al momento in transito nel segno dei Gemelli. Voi non siete disposti a cedere! Fate attenzione a Mercurio, però, che potrebbe indurvi a pronunciare a sproposito una parola di troppo. Nel lavoro, il sestile di Giove verso Mercurio sarà una mano santa in tutte quelle situazioni che a prima vista potevano sembrare disperate. Ce la potete fare! In amore, esagerando con le vostre vanterie non avete proprio fatto una bella figura. Rimediate al più presto con un romantico invito a cena.

Previsioni astrologiche del 16 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La priorità, a ben vedere, è il riposo assoluto, lontano da conti intricati e questioni spinose che non vi farebbero rilassare nemmeno un minuto.

Una bella giornata a contatto con la famiglia, magari in compagnia delle persone che amate è proprio quello che ci vuole. Nel lavoro intanto, le conseguenze di ogni azione sono calcolabili con una piccola percentuale di errore. Per questo, riflettendo bene agirete meglio. In amore, invece di tenere il broncio, fareste bene ad aprirvi completamente, senza riserve. L’altro vi comprenderà e vi amerà ancora di più.

Capricorno - Con l’aiuto di un vostro prezioso alleato e della Luna in trigono a Mercurio e Venere, organizzerete in tempo quell'evento al quale siete particolarmente affezionati, come da tabella di marcia. La fortuna è dalla vostra e ogni intoppo si risolve proprio all’ultimo momento, senza far fatica.

Nel lavoro le vostre tasche si rimpingueranno grazie ad un fortunato colpo di fortuna. Questo è un momento propizio, è vero, ma non ve ne approfittate! In amore invece, le tattiche da manuale non sempre sono infallibili e sicure. Per far colpo, meglio essere se stessi senza maschere né artificiosità.

Acquario - In casa non riuscite a stare, a causa del nervosismo portato da Venere, in disarmonia col vostro Saturno nel segno. Ma anche uscire non servirà a molto. In ogni caso, comunque, l’umore sarà alquanto instabile e ballerino e vi procurerà qualche fastidio. Nel lavoro non appena vi trovate a scontrarvi con un’opinione dissimile dalla vostra, i nervi vi saltano a fior di pelle. Siete troppo tesi.

In amore non vantatevi di una vostra conquista, se non ne siete più che sicuri. L’umiltà non fa mai male, al contrario della presunzione.

Pesci - Giornata eccitante e avventurosa, grazie alla Luna in trigono a Nettuno. Farete un incontro davvero piacevole, il che vi regalerà momenti da favola. Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie. Nel lavoro tutti pendono dalle vostre labbra mentre mettete le carte in tavola. Una volta capito cosa bolle in pentola, si leccheranno i baffi. In amore, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Perfetto per fare un passo in più nella direzione che pensate.