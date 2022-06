Una nuova giornata per tutti e 12 i segni zodiacali sta per prendere il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 8 giugno 2022 con le novità astrologiche che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è meglio evitare qualsiasi tipo di conflitto in questa giornata, potrebbero esserci molti momenti difficili. Nel lavoro potreste essere un po' preoccupati, poiché non tutto sarà difficile da affrontare.

Toro: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte, ma dovrete impegnarvi di più. Nel lavoro, se ci sono stati problemi, ora potrebbe tornare una buona occasione.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattinata. Se ci sono stati dei problemi di recente ora le cose vanno meglio. Nel lavoro la giornata aiuta, avrete nuove idee.

Cancro: in amore le amicizie che nascono ora potranno essere importanti in vista del futuro. A livello lavorativo è un momento che vi vede in calo, meglio aspettare la prossima settimana per prendere decisioni.

Leone: in amore è una giornata interessante visto che Venere aiuta. C'è uno stato di maggiore energia. Nel lavoro non mancano le occasioni, da ora potrete ripartire.

Vergine: a livello amoroso periodo che vi aiuta a fare di più, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro la mattinata è migliore del pomeriggio, avrete la possibilità di parlare del vostro futuro.

Previsioni e oroscopo dell'8 giugno 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti sarà possibile vivere qualche nuova emozione, le opportunità non mancano. Nel lavoro avete dovuto rivedere alcuni progetti, per questo motivo non manca qualche momento di stress.

Scorpione: a livello amoroso si preannuncia una giornata agitata, ma il prossimo fine settimana sarà di aiuto.

Nel lavoro meglio evitare conflitti, un cambiamento però arriverà a breve.

Sagittario: in amore la giornata vede la Luna in buon aspetto, avrete la possibilità per questo motivo di rivedere alcune complicazioni nate da poco. Nel lavoro Giove nel segno aiuterà a ottenere successi.

Capricorno: per i sentimenti la situazione è interessante, in particolare nella seconda parte della giornata.

A livello lavorativo ci sarà un cambiamento che però non vi convincerà subito.

Acquario: a livello amoroso la giornata potrebbe portare qualche polemica, ultimamente alcune cose sono state pesanti da vivere. Nel lavoro è importante ritrovare equilibrio, a breve arriveranno giornate migliori.

Pesci: in amore la giornata potrebbe riportare a galla alcune difficoltà, meglio evitare per questo complicazioni. Nel lavoro sono favoriti coloro che lanciano ora nuove idee.