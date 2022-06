L'oroscopo di sabato 18 giugno vedrà momenti di svago e felicità per i nativi Gemelli, mentre Toro tenderà a fidarsi solo delle persone a cui terrà davvero. Ariete avrà il pieno controllo delle proprie mansioni al lavoro, mentre Scorpione dovrà guardarsi le spalle dalla Luna e da Venere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 18 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 18 giugno 2022 segno per segno

Ariete: giornata di sabato favolosa per voi nativi del segno. Il fine settimana inizierà sotto la buona posizione della Luna, che in amore trasmetterà in voi passione e maturità, da condividere con la persona che più amate al mondo.

Sul fronte professionale ormai avrete il pieno controllo delle vostre mansioni, e con questo cielo sarete sempre in grado di centrare il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Toro: periodo non molto interessante per quanto riguarda le questioni di cuore. Venere sarà favorevole, certo, ciò nonostante, con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, tenderete a fidarvi solo di poche persone, e non darete molta confidenza. Settore professionale discreto in questa giornata, con risultati tutto sommato nella media. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi vedrà di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato, potrete contare sulla buona posizione della Luna, che vi permetterà di vivere momenti di svago di felicità con la vostra fiamma.

Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza problemi, merito in particolare di Mercurio nel segno. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva nel corso di questa giornata. Venere in sestile avrà campo libero, e vi permetterà di fare tutto ciò che volete anche solo per regalare un sorriso alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro forse sarete motivati, ma con poche idee nella mente, e senza spunti per i vostri progetti, difficilmente andrete lontano. Voto - 7️⃣

Leone: nel lavoro sarà più una giornata di routine per voi nativi del segno. Con queste stelle favorevoli, non avrete problemi a fare il vostro lavoro, calcolando bene i pro e i contro dei vostri progetti.

In amore purtroppo non andrete così bene. In questo inizio di weekend, non solo Venere, ma anche la Luna sarà contro di voi. Single oppure no, il vostro umore non sarà dei migliori, forse perché avete una discussione in corso con la vostra metà che non sapete come risolvere. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, e vi metterà nelle condizioni ideali per vivere serenamente il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece questo cielo non avrà molto da offrirvi, e dovrete ingegnarvi voi per trovare la strada più adeguata per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in amore grazie alla Luna che si troverà nel segno amico dell'Acquario.

Single oppure no, saprete coltivare i vostri rapporti personali, con gli amici o con la persona che vi piace, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale riuscirete a lavorare con razionalità e logica grazie a Mercurio, evitando così sgradevoli imprevisti. Voto - 8️⃣

Scorpione: dovrete guardarvi le spalle dal pianeta Venere e dalla Luna secondo l'oroscopo di sabato 18 giugno. Il vostro atteggiamento non sarà dei migliori nei confronti del partner. Provate a fare qualcosa per cambiare la situazione. Un po’ meglio in ambito lavorativo, dove andrete bene fino a quando svolgerete mansioni alla vostra portata. Voto - 6️⃣

Sagittario: una bella Luna sarà in sestile dal segno dell'Acquario in questo sabato di giugno.

Potrebbe essere il fine settimana perfetto per dedicare più tempo alla vostra anima gemella, e cercare di consolidare il vostro rapporto. In ambito professionale sarete messi piuttosto bene con i vostri progetti, dunque non siate troppo preoccupati. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo piuttosto soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, Venere sarà in posizione favorevole, e vi metterà nelle condizioni ideali per trascorrere una bella giornata insieme al partner. Sul fronte lavorativo invece queste stelle non vi aiuteranno più di tanto, e dovrete darvi da fare affinché arrivino buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: in questo inizio di fine settimana avrete la Luna in congiunzione che vi darà una mano in amore.

Ricordatevi però che Venere è ancora in quadratura. Se ci saranno dunque buone occasioni per recuperare la vostra relazione di coppia provateci, ma senza spingervi troppo oltre. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, grazie a un ottimo quadro astrale a sostenervi. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo di sabato. Una splendida Venere sarà in sestile dal segno del Toro, e potrete vivere un fine settimana di relax e passione insieme alla vostra dolce metà. Sul fronte lavorativo con Mercurio in quadratura avrete un forte bisogno di approvazione per i vostri progetti, e capire se la strada che avete scelto è quella giusta. Voto - 7️⃣