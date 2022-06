L'Oroscopo della giornata di venerdì 3 giugno vedrà una vita familiare complicata per i nativi Acquario, complice il pianeta Venere in quadratura, mentre l'Ariete sarà pronto a fare importanti investimenti al lavoro. Mercurio sarà in trigono al segno del Capricorno, che renderà più ragionevoli i nativi del segno, mentre Sagittario non avrà alcuna ansia da prestazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 3 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 3 giugno 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in quadratura non vi farà sentire così spesso a vostro agio in ambito amoroso.

Ciò nonostante le cose tra voi e il partner non andranno così male, per cui la prima cosa che dovrete fare sarà portare pazienza. Sul fronte professionale invece sarete piuttosto sicuri delle vostre capacità, e con Marte e Giove a favore, oltre che Saturno, potreste decidere di fare investimenti importanti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo eccellente in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì 3 giugno. La Luna e Venere vi sorridono, e anche se l'astro argenteo si sta mettendo in una posizione scomoda per voi, non dovreste avere difficoltà a vivere un bel weekend. Sul posto di lavoro ce la metterete tutta per soddisfare le esigenze dei vostri clienti o dei vostri superiori, ma non bisogna avere aspettative troppo alte.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali stabili dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo non avrà molto da offrirvi in amore, ciò nonostante la vostra relazione di coppia funzionerà molto bene, e potrete vivere il vostro rapporto come meglio credete. Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati arriveranno grazie a Giove e Marte in sestile, e non avrete intenzione di rallentare.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta grazie alla Luna in buon aspetto. Con Venere in sestile poi passione e romanticismo non mancheranno tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro invece dovrete impegnarvi di più in quel che fate, perché Giove e Marte continueranno a farvi ripetere gli stessi errori.

Voto - 7️⃣

Leone: la comprensione è un elemento importante in una relazione di coppia, ma voi al momento non sembra siate disposti a comprendere, a entrare in empatia con il partner. Forse questo weekend però potrebbe farvi cambiare idea. Se siete single dovreste impegnarvi di più per fare breccia nel cuore della persona che amate. Nel lavoro siete certi di avere competenze e abilità in quel che fate, ma non dovrete peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia soddisfacente, appagante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, la semplicità sarà l'arma più potente a vostra disposizione per regalare attimi di felicità alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono dal segno del Toro sarà un valido alleato per i vostri progetti, ma attenti a non strafare.

Voto - 8️⃣

Bilancia: non un ottimo periodo in ambito sentimentale a causa della Luna in quadratura. La vostra relazione di coppia è in crescita, ma ci saranno ancora alcune cose da risolvere tra voi e il partner, necessarie per vivere al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un certo stress a causa di Marte e Giove opposti. Avere buon senso, e essere consapevoli dei vostri limiti sarà importante. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita di coppia stabile secondo l'oroscopo grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Ciò nonostante i problemi tra voi e il partner che Venere opposta mette in luce sono evidenti, e dovrete essere comprensivi fin da subito per risolvere le cose.

Per quanto riguarda il lavoro sarete soli contro il mondo. Gli astri non saranno dalla vostra parte, e dovrete impegnarvi a fondo per ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: vi preparerete al meglio per il fine settimana ormai alle porte. Questo cielo sarà favorevole per godere di buone emozioni insieme al partner. Se siete single saprete come attirare l'attenzione nei confronti della persona che vi piace, come dare e ricevere affetto. Sul fronte lavorativo non avrete alcuna ansia da prestazione, neanche per portare a termine progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Capricorno: Mercurio in trigono vi renderà particolarmente ragionevoli in questa giornata, soprattutto sul posto di lavoro.

Certo, Marte e Giove continueranno a darvi fastidio, ma in questa giornata potreste ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. In amore la Luna sarà ancora contraria, ma da domani inizierà un fine settimana tutto in discesa, da sfruttare al meglio per recuperare e vivere serenamente il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Acquario: vita sentimentale e familiare complicata a causa di Venere in cattivo aspetto. I vostri modi di fare al momento non saranno ben visti da partner. Forse dovreste fare qualcosa per cambiare le cose, ma dipenderà prima di tutto da voi. Sul fronte lavorativo non avrete particolari difficoltà a approcciarvi a nuovi progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo incantevole in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Single oppure no, con la Luna e Venere in ottimo aspetto, riuscirete a attirare l'attenzione della persona che amate. Nel lavoro sarete piuttosto rilassati in quel che fate, e con Mercurio in sestile saprete come muovervi. Voto - 8️⃣