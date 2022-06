L'oroscopo di venerdì 1° luglio descriverà una giornata ricca di sorprese. Le previsioni zodiacali faranno luce sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei dodici segni. Ci sarà chi si farà travolgere dall'amore e chi si preoccuperà maggiormente del proprio lavoro.

Nel dettaglio, Bilancia, Cancro e Vergine dimostreranno di avere tutte le carte in regola per farcela, mentre Toro, Pesci e Gemelli saranno inclini al dialogo. Sagittario, Leone e Ariete vivranno alti e bassi, al contrario di Capricorno, Scorpione e Acquario che avranno soprattutto momenti no.

Di seguito tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 1° luglio 2022, con voti e conseguente classifica.

Previsioni zodiacali di venerdì 1° luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro andrà a gonfie vele. Vi sentirete sicuri di voi stessi e delle mansioni che state svolgendo. Purtroppo, non avrete lo stesso successo nella vita sentimentale. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non abbassare le vostre aspettative. Con il tempo, anche voi riuscirete a trovare la persona giusta con la quale condividere le giornate. Voto 5.5.

Toro: sarete molto disponibili nei confronti della persona amata. I contrasti non vi metteranno più a disagio. Capirete che, per risolvere subito le cose, sarà necessario parlarne senza perdite di tempo.

Il dialogo sarà la vostra arma principale. Questo atteggiamento potrebbe modificare in positivo gli equilibri di coppia, donando maggiore serenità. Voto 8.

Gemelli: qualche piccolo battibecco con il partner potrebbe rovinare la vostra tranquillità psicologica. Inizialmente, tenderete a chiudervi in voi stessi, ma poi deciderete di affrontarlo in una conversazione aperta.

Sarà un momento molto importante perché consentirà a entrambi di fare il punto della situazione. Ne uscirete rafforzati. Voto 6.5.

Cancro: l'obiettivo principale sarà quello di dimostrare il vostro valore. Non vi farete spaventare dagli ostacoli che incontrerete durante la vostra strada. Camminerete a testa alta, provando a conoscere nuove persone e a vivere ogni esperienza possibile.

Darete il giusto peso al lavoro. Anche se costituirà una parte fondamentale della giornata, vi concentrerete anche su altro. Voto 9.

Oroscopo e classifica del giorno 1° luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete superare alcuni ostacoli che vi metteranno alla prova. Anche se non saprete come fare per mettere fine a questo difficile periodo, ce la metterete tutta per far tornare il sereno. Le previsioni zodiacali vi consigliano di tenere in grande considerazione le vostre qualità. Sicuramente, vi aiuteranno a lasciarvi tutto questo alle spalle. Voto 6.

Vergine: le vostre performance lavorative stupiranno il capo e i colleghi. Darete prova di grande creatività. Sarete in grado di trovare soluzioni valide a ogni problema.

Anche il partner dimostrerà tutta la sua stima. Il vostro rapporto raggiungerà un livello di feeling molto alto. Pianificare il futuro insieme sarà molto divertente. Voto 8.5.

Bilancia: le stelle saranno molto generose. L'assetto astrale vi consentirà di posizionarvi al primo posto della classifica. Darete spazio ai sentimenti, soprattutto a quelli verso la persona amata. Però, sarete molto attenti anche alle esigenze della famiglia e degli amici. Il lavoro vi riserverà delle importanti opportunità di successo. Voto 9.5.

Scorpione: non vi sentirete fieri di voi stessi. Avrete la sensazione di poter fare molto di più, ma verrete colpiti da una forte apatia. Le previsioni zodiacali vi consigliano di analizzare i vostri desideri.

Potrebbe essere il momento giusto per dare una direzione diversa alle giornate. Non temete di aprirvi con le persone che vi vogliono bene. Voto 4.5.

Previsioni astrologiche del 1° luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata sarà caratterizzata da momento di grande soddisfazione e da altri di delusione. Farete fatica a trovare un equilibrio tra le due cose. Sentirete il bisogno di adattarvi alle diverse situazioni per non rimanere indietro rispetto agli altri. Gli amici e il partner, per fortuna, saranno pronti a dimostrarvi tutto il loro supporto. Voto 7.

Capricorno: sentirete il bisogno di appoggiarvi alle persone care. Il loro affetto vi ridarà la giusta energia per tornare a mettervi in gioco.

Sarà una giornata di passaggio, senza troppi cambiamenti. Porterete avanti le vostre mansioni e vi concentrerete sui piani per il weekend. Le parole del partner potrebbero sorprendervi. Voto 5.

Acquario: sarà una giornata molto stressante. Il lavoro, l'amore e le amicizie non andranno nel verso giusto. Arrancherete nelle difficoltà e farete fatica a districare i nodi. Per fortuna, si tratterà solo di un fase momentanea. Al più presto, avrete modo di ricredervi e di tornare voi stessi. Attenzione a non prendere decisioni troppo avventate. Voto 4.

Pesci: tenderete a parlare molto. Esprimerete a gran voce i vostri sentimenti, senza temere il giudizio altrui. Questo renderà molto più semplici i rapporti con la famiglia, il partner e gli amici. Le previsioni zodiacali vi consigliano di mettere al primo posto la vostra empatia. Sfruttandola al meglio potrete ottenere molti successi a livello personale. Voto 7.5.