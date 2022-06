L'oroscopo di venerdì 1° luglio vedrà un Ariete in forte recupero in amore grazie alla Luna in trigono, mentre Giove favorirà i nativi Sagittario sul posto di lavoro. Bilancia avrà più energie da investire per i propri progetti, mentre Capricorno potrebbe essere in difficoltà con alcuni progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 1° luglio 2022.

Previsioni oroscopo venerdì 1° luglio 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali in forte miglioramento per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, il mese di luglio comincerà alla grande per voi, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto.

Non privatevi dunque di bei momenti da vivere insieme alle persone che più amate. In ambito lavorativo non avrete problemi a gestire i vostri progetti grazie a così tante stelle favorevoli, centrando appieno il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: mese di luglio che non comincerà benissimo per voi secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà in quadratura, e sarà meglio misurare per bene le parole che utilizzerete nei confronti del partner, o delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete coinvolti in quel che fate, ma dovrete avere anche le compente necessarie. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata intensa dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, la Luna e Venere vi metteranno nelle condizioni ideali per far sì che gli altri possano cogliere la vostra simpatia e sentirvi legati a tutti.

In ambito lavorativo forse potreste decidere di modificare alcuni aspetti dei vostri progetti, al fine di ottenere risultati migliori. Voto - 9️⃣

Cancro: non sarete forse i più bravi al lavoro, ma secondo l'oroscopo di venerdì 1° luglio sarete piuttosto volenterosi e vi darete da fare, per portare avanti per quanto possibile i vostri progetti.

In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà più che discreta, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non siate troppo frettolosi quando fate nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Leone: periodo che si farà intenso in amore con questa Luna nel segno. Avrete più consapevolezza di voi e di ciò che potreste riuscire a fare sfoggiando il vostro atteggiamento romantico, sensibile ma deciso.

Con un po’ di fortuna, la persona che vi piace potrebbe ricambiare. In ambito lavorativo la situazione sembra migliorare, ma non dovrete dare nulla per scontato. Attenzione inoltre a Saturno in opposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante in questo periodo. Venere in quadratura altera le vostre emozioni, e il partner non sempre potrebbe capire le vostre intenzioni. Cercate dunque di essere più chiari. Per quanto riguarda il lavoro prendersi cura dei vostri incarichi non sarà sempre così facile con Mercurio in quadratura. Meglio avere le idee chiare fin da subito per evitare inutili imprevisti. Voto - 6️⃣

Bilancia: prima giornata del mese piacevole per voi nativi del segno. Vi sentirete brillanti, sicuri di voi, e con la voglia di regalare sorrisi ed emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul fronte lavorativo avrete più energie da investire in quel che fate, e con le giuste idee da parte di Mercurio in trigono, potreste ottenere di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo che purtroppo vedrà qualche nuvola secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 1° luglio. In amore, single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, che potrebbe allontanarvi dalla direzione giusta per voi e per il partner. Sul fronte professionale sarà necessario avere le idee chiare ed essere organizzati fin da subito affinché i vostri progetti funzionino bene. Voto - 6️⃣

Sagittario: Giove e Marte in trigono favoriranno i vostri progetti professionali secondo l'oroscopo, ciò nonostante dovrete fare attenzione a Mercurio in opposizione, che potrebbe cambiare i vostri piani.

In amore purtroppo questo cielo non vi sarà di grande aiuto, colpa di Venere in opposizione. Single oppure no, moderate sempre il vostro atteggiamento, soprattutto nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: potreste essere in difficoltà in ambito lavorativo a causa di questo cielo complicato. Se volete portare avanti le vostre mansioni senza commettere troppi errori, non esitate ad accettare suggerimenti e aiuti da chi ne sa più di voi. In ambito amoroso questa giornata non sarà così male per trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate. Single oppure no, mostrate un atteggiamento più allegro e ottimista. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà la giornata più adatta per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, non quando la Luna si troverà in opposizione.

Cuori solitari o meno, essere romantici va bene, ma dovrete anche saper dimostrare quello che provate per la persona che amate. In ambito lavorativo invece non dovrete imparare da nessuno, perché con questo cielo, il successo sarà sempre alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo poco convincente per quanto riguarda le questioni di cuore. Venere in quadratura non sarà un vostro alleato, e difficilmente darete sfogo alle vostre emozioni. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se con Mercurio in quadratura meglio controllare idee e progetti due volte prima di procedere. Voto - 6️⃣