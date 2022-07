Giovedì 7 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nel segno della Bilancia, mentre Giove sosterà sui gradi dell'Ariete. Marte, il Nodo Nord e Urano, invece, permarranno nel segno del Toro, così come Mercurio insieme al Sole resteranno nell'orbita del Cancro. Venere, intanto, permarrà nel domicilio dei Gemelli come Saturno proseguirà il moto retrogrado in Acquario. Plutone, infine, rimarrà stabile nel segno del Capricorno e Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno conciliante per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: affascinanti. Spiccatamente attraenti, i nati Gemelli parranno irresistibili, o quasi, agli occhi di alcuni spasimanti che gli ronzeranno intorno in questa giornata d'estate. La prima decade, inoltre, sembrerà divertirsi a stuzzicare tali corteggiatori confondendoli non poco.

2° posto Bilancia: sereni. Il secondo segno d'Aria, nel corso di questo giovedì, potrebbe finalmente trovare l'armonia perduta nel focolare domestico, grazie anche a un atteggiamento più conciliante nei confronti della prole.

3° posto Leone: soddisfatti. Giovedì che si presenterà, con ogni probabilità, al cospetto dei nati Leone colmo di attività da adempiere ma ciò non spaventerà né spazientirà i felini, i quali porteranno il tutto a termine anzitempo e ne saranno pienamente soddisfatti.

I mezzani

4° posto Acquario: chiarimenti. Dopo un mercoledì controverso, il parterre planetario nella giornata in questione sembrerà indurre i nati Acquario ad acquietare gli animi con una persona con la quale hanno avuto recentemente delle ruggini, magari facendo il primo passo per una riconciliazione.

5° posto Sagittario: determinati.

Raggiungere un obiettivo professionale rappresenterà, c'è da scommetterci, il focus degli arcieri in queste ventiquattro ore, coi nativi che daranno dimostrazione di grande tenacia e spirito collaborativo pur di giungere alla meta prefissa.

6° posto Scorpione: peccati di gola. Un vuoto affettivo o alcune beghe lavorative potrebbero spingere il segno d'Acqua a concedersi qualche peccato di gola in questa giornata di metà anno.

Questa sorta di compensazione, però, non dovrebbe intaccare la loro silhouette, in quanto i nati Scorpione porranno comunque la dovuta attenzione a non esagerare con le calorie ingerite.

7° posto Pesci: verità svelate. Giorno estivo dove il dodicesimo segno zodiacale metterà le mani, con buona probabilità, su una verità tanto inaspettata quanto sconvolgente legata alla cerchia amicale. Venendo a conoscenza di ciò, i nati Pesci si renderanno conto che qualora tale verità venisse alla luce potrebbe stravolgere l'armonia di alcune persone care.

8° posto Toro: focus sul futuro. La mente dei nati Toro parrà concentrarsi su ciò che li attenderà nel prossimo futuro, specialmente in termini lavorativi ed economici.

Speranze e timori s'incroceranno lasciando spazio a una versione parecchio dubbiosa del segno di Terra.

9° posto Capricorno: finanze flop. Un'inattesa chiusura aziendale o un ritardo nei pagamenti al lavoro potrebbero mettere in allarme i nati Capricorno questo giovedì, col segno Cardinale che si accorgerà di avere qualche difficoltà a sostenere tutte le spese in uscite.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: sospettosi. Una chiamata oppure un messaggio ricevuto dall'amato bene farà presumibilmente insospettire non poco i nati Ariete sulla possibilità che lo stesso abbia un'amante. Indagare coi Luminari in posizione scomoda e Plutone retrogrado in quadratura, però, sarebbe da evitare in quanto le possibilità di farsi rapire dal fantasma della gelosia diverrebbero alte.

11° posto Cancro: destabilizzati. Qualcosa o qualcuno potrebbe turbare non poco l'armonia di casa Cancro, rendendo i nativi estremamente suscettibili nonché fortemente destabilizzati. Ventiquattro ore dove ritrovare la calma interiore sarà presumibilmente una chimera ma, malgrado ciò, sarà bene che il segno d'Acqua non sfoghi la sua frustrazione con chiunque gli capiti a tiro.

12° posto Vergine: accuse. L'atmosfera nel luogo professionale avrà buone chance di essere tesa in questa giornata di luglio, coi nati Vergine che saranno chiamati a difendere da alcune accuse che gli verranno mosse contro da qualche collega. Nel caso in cui fosse dalla parte del torto, il segno Mobile farebbe meglio a fare ammenda con le persone interessate.