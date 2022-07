Martedì 19 luglio troviamo sul piano astrologico Mercurio viaggiare dai gradi del Cancro (dove risiedono il Sole e Venere) al domicilio del Leone, nel frattempo Giove assieme alla Luna transiteranno nel segno dell'Ariete. Saturno, invece, resterà stabile in Acquario, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Nettuno, in ultimo, protrarrà la sosta in Pesci come il Nodo Nord, Urano e Marte permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno conciliante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: buone nuove.

Mercurio di Fuoco trino al binomio Giove-Luna sui loro gradi potrebbe essere foriero di comunicazioni importanti per il segno Cardinale, come una chiamata professionale che tardava ad arrivare o un'intrigante conoscenza affettiva che si farà risentire d'improvviso.

2° posto Capricorno: focus sulla prole. L'attenzione dei primi due decani di casa Capricorno avrà buone chance di virare sui loro figli, coi nativi che riusciranno a fissare delle regole ferree da far rispettare agli stessi senza essere algidi come al solito. Per coloro che non fossero genitori, invece, tale discorso potrebbero farlo a un nuovo giovane collega al quale dovranno fare da chioccia.

3° posto Leone: business plan. Da questo martedì e sino al Novilunio nel segno del 28 luglio, i felini saranno presumibilmente chiamati a comprendere su quali sentieri esistenziali proseguire e, di conseguenza, iniziare a programmare le prossime mosse da mettere in atto affinché tali percorsi divengano più scorrevoli possibile.

I mezzani

4° posto Toro: in fermento. Col pianeta delle trasformazioni e l'astro del dinamismo in felice aspetto, i nati Toro parranno trascorrere questo giorno di luglio con la piacevole sensazione che entro breve qualcosa muterà a loro favore.

5° posto Cancro: cambio d'opinione. Una massima del terzo Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson citava "Ogni errore di opinione può essere tollerato quando si dà alla ragione la libertà di combatterlo" e ciò calzerà, con ogni probabilità, a pennello per descrivere il martedì di casa Cancro.

I nativi, difatti, saranno spinti dal parterre planetario a cambiare opinione su una persona, su un cibo o sull'utilizzo di un oggetto e tale mutamento li farà riflettere non poco.

6° posto Pesci: routine. Svolgere le stesse azioni ogni giorno, ad esempio per lavoro o nella quotidianità casalinga, potrebbe risultare estremamente limitante agli occhi del dodicesimo segno zodiacale, il quale cercherà invano di stravolgere la propria routine.

7° posto Sagittario: inversioni di marcia. L'astro con l'anello in marcia indietro andrà sommandosi al Messaggero degli Dei nel loro Elemento e ciò spingerà gli arcieri a mettere in dubbio alcune scelte passate riguardanti il fronte professionale e/o pratico. A fronte di ciò, il segno Mobile mediterà seriamente se abbandonare la strada intrapresa ricominciando da capo.

8° posto Gemelli: sforzi aggiuntivi. La terza decade di casa Gemelli potrebbe trascorrere questo martedì come se avesse una corda legata alla vita alla quale è attaccato un metaforico macigno, in quanto i nativi si accorgeranno che dovranno sudare le cosiddette sette camicie anche per svolgere gli esercizi più semplici.

9° posto Vergine: distratti.

Martedì durante il quale il segno Mobile potrebbe dover fare i conti con un appannamento d'idee e intenti, divenendo oltremodo distratto e poco incline allo svolgimento di compiti particolarmente gravosi.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: suscettibili. Il quarto segno Fisso, nel corso di questo giorno estivo, avrà buone chance di assumere inconsapevolmente un mood spiccatamente suscettibile nella cerchia amicale, prendendo gesti e azioni delle persone care un po' troppo sul personale.

11° posto Bilancia: comunicazione flop. Strafalcioni dialettici in agguato questo martedì in casa Bilancia, coi nativi che probabilmente non abbandoneranno la loro consueta parlantina ma, diversamente dal solito, qualche frase suonerà poco piacevole alle orecchie altrui.

12° posto Scorpione: relax. Staccare la spina dal tran tran giornaliero sarà una saggia mossa da attuare per i nati Scorpione in queste ventiquattro ore in modo da non dover fare i conti con l'indesiderato stress.