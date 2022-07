L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in primo piano la giornata di sabato. In analisi le previsioni zodiacali del 16 luglio 2022 relative ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Ad essere messi sotto osservazione i segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi di sapere come andrà il primo giorno di weekend? Bene, allora senza dilungarci troppo passiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando dettagliatamente l'oroscopo di domani 16 luglio, segno per segno.

Oroscopo del giorno, amore e lavoro: previsioni del 16 luglio

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 luglio in amore prevede che il Sole aiuterà la vostra metà a mantenere eventuali promesse fatte in precedenza. In tanti sarete felici di aver riposto la fiducia nella persona giusta. Questo aspetto vi farà sentire più sicuri, con la giornata pronta a regalare gioie inaspettate. Continuate pure ad amare i piaceri del corpo e non tiratevi indietro di fronte a nuove proposte, purché portino piacere. In serata una romantica cenetta a lume di candela potrebbe risollevare un eventuale clima assopito. Single, tutto può migliorare nella vostra vita a patto di saper cogliere ogni insegnamento che il destino senz'altro darà.

Apritevi al dialogo e dimostrate i vostri veri sentimenti, senza paura. Il messaggio dal cielo, per molti di voi assolutamente positivo, sarà forte e chiaro: non perdete il momento. L'attimo fuggente vi suggerirà come e dove dare una svolta alla vostra vita. Nel lavoro sarà una giornata molto produttiva, sotto vari aspetti.

Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio: vi troverete di fronte occasioni importanti, facilissime da sfruttare.

Toro: ★★★★. Periodo routinario. In campo sentimentale, giornata all'insegna di due buoni aspetti celesti: Sole in sestile a Urano e Luna in sestile a Marte. Questo periodo infatti vi consentirà di appianare alcuni punti di vista che in apparenza sembrano divergere mettendo un punto interrogativo nel rapporto tra voi e la dolce metà.

Anche se alcune cose apparentemente non girano, gli sforzi se bene indirizzati possono cambiare le carte in tavola e assicurarvi la partita. In amore vi lascerete fuorviare dalle emozioni con il risultato di perdere completamente la bussola. Single, il giorno comincerà nel migliore dei modi: cogliete le occasioni che il destino vi offrirà e accettate senza riserva una proposta sentimentale. In parte i pianeti amici guideranno i vostri passi, rendendovi tranquilli ed efficienti oppure creando buone occasioni per divertirvi. Se state prendendo molto sul serio una nuova conoscenza, ma non siete certi dei sentimenti dell'altro, una serata a due svelerà l'arcano e vi renderà più sereni e rilassati.

Nel lavoro, riuscite a far fronte a tutti i vostri impegni e a cavarvela in modo brillante in qualunque circostanza.

Gemelli: ★★. Messi sotto torchio dalla quadratura Venere-Nettuno, perderete parte del vostro buonsenso procedendo alla cieca, senza una direzione ben definita. Conflitti con l’ambiente circostante: in amore il vostro incubo ricorrente nel periodo sarà la paura di non essere all'altezza. La notte porterà consiglio, capirete così finalmente cosa vi crea effettivamente disagio in modo da agire di conseguenza. Solitamente è il partner che vi invita a reagire di fronte ai problemi, ma da oggi riuscirete a farlo anche da soli perché finalmente prenderete coscienza delle vostre potenzialità.

Avrete un dialogo disteso e chiarificatore con il partner e parlerete in maniera sciolta e sincera cercando di appianare ogni dissapore. Single, non volete ammetterlo, anzi non lo ammettereste mai neppure sotto tortura, ma siete nervosi e avete le idee un po' confuse. Non riuscite a vedere chiaramente in voi stessi, a capire cosa sta succedendo e quali sentimenti provate per una persona a voi cara. Procederete così un po' alla cieca, sperando che la visibilità prima o poi migliori, alla fine cercherete la felicità dentro voi ed amerete di più la solitudine che avete scelto di vivere. Nel lavoro, dovete fare attenzione a non farvi abbindolare da chi, con tono autorevole, cercasse di intrappolarvi per trarvi in inganno.

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, avete un buon adattamento alla realtà, capacità di comprendere il partner, visione lungimirante delle situazioni. Queste saranno le parole chiave per vivere bene la vostra realtà sentimentale. Il romanticismo può giungervi quando meno ve lo aspettate, l’appagamento emotivo arriverà in modo naturale e spontaneo, senza alcuna forzatura. In questa giornata molte cose potrebbero cominciare ad apparire molto più chiare. Sarà tutto ok per chi è veramente innamorato, soprattutto ricambiato da un partner affettuoso. Single, state costruendo delle solide basi per il futuro: come la saggia formica, non lasciate mai nulla al caso e accogliete sempre con favore le novità che arriveranno nella vita.

Potreste mettere a disposizione la vostra generosità, questo sicuramente attirerebbe molta curiosità. Si avrebbe l'opportunità di conoscere persone molto affini al proprio carattere e poi valutarne meglio ogni tipo di affinità. Nel lavoro, se state portando avanti un progetto dovrete aspettare ancora un po' per vedere i risultati. Dando retta all'intuito riuscirete a superare le difficoltà del momento, in modo positivo.

Leone: ★★★★★. In amore sarà una bella giornata e di certo darà grandi soddisfazioni all’elemento dello Zodiaco cui appartenete: il Fuoco. Una buona condizione emotiva accompagnerà questa giornata e vi consentirà di comprendere meglio eventuali problematiche del partner. Avrete modo di aggiustare situazioni e cose non solo con la vostra diplomazia ma anche usando tutta la vostra bella intelligenza.

Metterete in sicurezza qualsiasi contrarietà che si fosse creata tra voi e la persona che avete accanto. Single, la voglia di emergere sarà notevole: avete in mano le carte giuste per realizzare un obiettivo al quale tenete molto. Grazie ai pianeti vincenti, quasi tutti dalla vostra parte, vi caricherete di nuove energie e di decisionalità con tempismo perfetto. Cercherete equilibrio in tutto quello che farete, soprattutto nelle relazioni interpersonali. La felicità comunque la troverete soprattutto dentro voi stessi: amate la solitudine, scelta di vita fatta con grande consapevolezza e serenità. Nel lavoro, un sabato da considerare come straordinario. Il periodo vi consentirà di mettere a segno un colpo vincente: otterrete i riconoscimenti che aspettate con ansia.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 16 luglio, in campo sentimentale invita a moderare i toni. Le stelle del periodo spegneranno i facili entusiasmi obbligandovi a ridimensionare alcuni programmi della giornata. In famiglia vi sentirete poco compresi, riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento. Così, non rifiutate i consigli di una persona, anche perché quest'ultima riesce a vedere le cose da una prospettiva diversa, più obiettiva della vostra. Per risolvere i problemi che avete con chi amate sedetevi ad un tavolo e tirate giù le vostre carte. Single, troverete difficile mantenere la calma in ogni situazione. Per questo d'obbligo un consiglio: non assumetevi più impegni di quelli che potete realmente affrontare; non fissate appuntamenti al buio se poi non siete in grado di poterli rispettare; non fate promesse che non potrete mantenere.

La pazienza vi sarà d'aiuto per affrontare la giornata, ma anche per risolvere una situazione delicata in casa. Visto che alcune situazioni prenderanno il sopravvento succhiandovi tante energie, programmate delle pause ogni tanto. Nel lavoro, non sarà una giornata grandiosa: vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i soliti compiti quotidiani.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 luglio.