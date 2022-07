Secondo l'oroscopo del 23 luglio 2022 per il Toro ci saranno delle vacanze imminenti, mentre il Cancro potrebbe avere problemi di stomaco. Di seguito tutti i dettagli per i dodici segni.

I primi segni zodiacali

Ariete: il rapporto con il partner è molto tranquillo e non mancano i momenti di divertimento. Le spese per la casa in città o per le vacanze sono necessarie. Continua il gonfiore alle gengive, quindi meglio contattare un dentista.

Toro: gli sportivi stanno attraversando una vera crisi, perché con il caldo diventa difficile continuare ad allenarsi.

Ultimi giorni di lavoro e poi si può pensare alle vacanze. In famiglia ci possono essere attimi di nervosismo e alcune piccole discussioni.

Gemelli: nella coppia continuano le insoddisfazioni, meglio parlare apertamente con il partner. Nella sfera lavorativa è il momento giusto per agire e affrontare nuovi progetti. Controllate l'alimentazione e fate molto movimento.

Cancro: lo stipendio mensile può tardare ad arrivare, meglio correre ai ripari. I sentimenti con il partner preannunciano un futuro rassicurante. Meglio mangiare molto lentamente, lo stomaco potrebbe avere problemi.

Leone: i single stanno assaporando la libertà, quindi l'amore può attendere. Insieme a un amico si può affrontare un bel viaggio.

In ufficio meglio non esagerare troppo, la stanchezza è dietro l'angolo.

Vergine: i cuori solitari possono avere un'amicizia molto particolare che potrebbe trasformarsi in amore. Nella sfera lavorativa è molto difficile mantenere la concentrazione. Sul fronte emotivo continuano gli alti e bassi.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: in azienda la creatività continua a dominare la scena.

Evitate di dare dei consigli a chi non vuole capire. Con questo caldo è normale dormire poco, quindi bisogna avere pazienza.

Scorpione: nella coppia ci possono essere delle scenate improvvise. Nel lavoro possono arrivare delle critiche da alcuni colleghi invidiosi. L'aria condizionata continua a recare danni, coprire il collo è obbligatorio.

Sagittario: per i single l'amore continua a non essere necessario. Con il partner è il momento ideale per fare una lunga crociera. Il nervosismo è all'ordine del giorno, in fondo mancano anche molte ore di sonno.

Capricorno: il denaro a disposizione è poco, quindi le spese vanno limitate il più possibile. I single possono avere il cuore che batte a mille e finire sull'altare è un attimo. Gli occhi e la schiena incominciano a fare dei brutti scherzi.

Acquario: nella coppia le discussioni sono all'ordine del giorno, però tutto si svolge in modo molto civile. Nel lavoro si preannuncia una giornata molto serena e tranquilla. La pancia va sempre tenuta al riparo per non prendere colpi di freddo improvvisi.

Pesci: un collega di lavoro può essere molto polemico, attenzione. I cuori solitari sono pronti a fare l'incontro della vita. La salute è ottima, però meglio fare delle lunghe passeggiate per digerire meglio.