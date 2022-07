L'oroscopo di venerdì 22 luglio sarà caratterizzato da tante sorprese. Le posizioni dei pianeti influiranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Secondo le previsioni astrologiche del giorno, ci sarà chi non riuscirà a dire di no a una richiesta di aiuto e chi tenderà a chiudersi a riccio.

Nel dettaglio, Gemelli, Scorpione e Capricorno si impegneranno molto sul lavoro, mentre Leone, Pesci e Sagittario vivranno molte emozioni. Bilancia, Ariete e Cancro cercheranno di trovare un nuovo equilibrio, a differenza di Toro, Vergine e Acquario che dovranno affrontare una piccola crisi.

Ecco tutti gli elementi principali presente nell'Oroscopo del 21 luglio, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle di venerdì 22 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete un po' disorientati dalle novità che entreranno a far parte della vostra vita. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi tutto il tempo necessario metabolizzarle. Potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi il passato alle spalle e per dare importanza alle persone che, attualmente, riescono a rendervi felice. Uno stress eccessivo potrebbe solo attribuirvi un carico emotivo difficile da sopportare. Voto 6.

Toro: il vostro spirito di competizione si trasformerà in rabbia.

Il desiderio di farcela, infatti, vi spingerà a comportarvi diversamente dal solito. Gli amici e i parenti non potranno fare a meno di prendere le distanze da questo cambiamento. Anche il partner rimarrà stupefatto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a porre le distanze da determinati atteggiamenti: potrebbero rovinare le vostre relazioni con gli altri.

Voto 5.

Gemelli: metterete al primo posto la vostra carriera professionale. Per voi, sarà di fondamentale importanza avere successo. Esso, infatti, corrisponderà a una posizione economica migliore. Un'eventuale sconfitta potrebbe sconvolgervi, però, per fortuna, gli astri vi favoriranno. Potrebbe essere il momento giusto per gettarvi a capofitto in nuove e inaspettate esperienze.

Una persona speciale vi farà sorridere. Voto 9.5.

Cancro: cercherete di acquisire una sicurezza del tutto nuova. Dubbi e incertezze non faranno più parte della vostra quotidianità. Però, per compiere questo passo, sarete costretti a intraprendere una direzione alternativa. Per fortuna, avrete davanti a voi diverse opzioni. Azioni precipitose o dettate dal parere altrui non vi consentiranno di esprimere tutto il vostro enorme potenziale. Siate sempre fedeli ai vostri valori. Voto 5.5.

Oroscopo e astrologia del 22 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: ragionerete con il cuore. Non permetterete alla mente di avere la meglio sui sentimenti. Sarete pronti a mettere al primo posto le persone care. Gli amici e il partner riceveranno molte attenzioni da parte vostra.

Infatti, non sopporterete l'idea di trascurarli per dare priorità ad altri aspetti della vita. Nonostante questo, anche il lavoro andrà bene. Il vostro impegno verrà ricompensato con un riconoscimento inaspettato. Voto 8.

Vergine: vivrete un momento di crisi con il partner. Per voi, infatti, diventerà molto difficile mettervi nei suoi panni. Pronuncerà parole incomprensibili e vi renderà partecipe di intenzioni mai menzionate prima. Sarà fondamentale evitare di perdere il controllo e concentrarvi solo sui suoi sentimenti. Una reazione troppo brusca potrebbe causare l'effetto contrario. La dolcezza, al contrario, vi farà raggiungere il vostro obiettivo. Voto 4.5.

Bilancia: il lavoro vi metterà in seria difficoltà.

Purtroppo, vi renderete conto di dover cambiare strada. Il percorso fatto fino ad ora, infatti, vi condurrà in un vicolo cieco. Dopo un iniziale momento di smarrimento, cercherete di sistemare le cose. Le previsioni astrologiche vi consigliano di ripartire dalle vostre passioni e dalle attività di maggiore interesse. Attenzione a non farvi influenzare da coloro che non vi vogliono davvero bene. Voto 6.5.

Scorpione: niente e nessuno riuscirà a mettere in discussione le vostre capacità. Userete la creatività e l'immaginazione per portare un tocco di novità sul posto di lavoro. La vostra impronta personale renderà il capo molto felice. Anche in ambito sentimentale, sarete molto soddisfatti di voi stessi.

Il partner, infatti, sarà disposto ad aprirsi con voi e a dare voce ai suoi desideri. Il futuro, visto i presupposti, vi apparirà decisamente roseo. Voto 9.

Previsioni zodiacali del giorno 22 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata vi riserverà incredibili novità. Non vedrete l'ora di interagire con contesti produttivi e sconosciuti. Le persone che vi staranno accanto vi consentiranno di provare incredibili emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non arrendervi e di provare a fare un passo avanti nei confronti del partner. Sicuramente, ne verrà la pena. La sua reazione, infatti, vi sorprenderà. Voto 7.

Capricorno: avrete un grande spirito d'iniziativa.

Non permetterete agli altri di mettervi i piedi in testa. Saprete perfettamente quando parlare e quando rimandare i vostri interventi. Riterrete che l'organizzazione sia uno dei vostri principali punti di forza. Inoltre, dimostrerete di essere in possesso di qualità intellettive notevoli. Amici e parenti non potranno fare a meno di dimostrarvi tutto il loro affetto e la loro autostima. Voto 8.5.

Acquario: la felicità sarà molto difficile da inseguire. Vi renderete conto, infatti, di non poter accedere, almeno per ora, alle opportunità tanto desiderate. Dovrete lavorare sodo per avere una possibilità in più. Le previsioni astrologiche vi consigliano di continuare a camminare a testa alta e di non lasciarvi guidare dal panico.

Una svolta inaspettata sarà sempre possibile, soprattutto nei prossimi giorni. Voto 4.

Pesci: alcune persone considereranno la vostra emotività un ostacolo, ma voi saprete usarla per trarne vantaggio. Le ottime relazioni interpersonali, infatti, vi aiuteranno a ottenere il meglio sul posto di lavoro. Tutti saranno desiderosi di fare gioco di squadra con voi e di aiutarvi. Anche il partner si dimostrerà pronto a starvi accanto in qualsiasi momento della giornata. L'amore, per voi, non avrà alcun ostacolo. Voto 7.5.