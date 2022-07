L'oroscopo del fine settimana che va dal 23 al 24 luglio vede una forte Luna in congiunzione al segno dei Gemelli, che saprà gestire efficacemente amore e lavoro, mentre Leone godrà di una relazione di coppia davvero romantica. Bilancia vorrà sentirsi ammirata e coccolata dalla persona che ama, mentre Scorpione raggiungerà discreti successi al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 23 al 24 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend non semplicissimo dal punto di vista sentimentale, ora che Venere si trova in quadratura.

Per fortuna ci sarà la Luna in buon aspetto, ma in ogni caso, non aspettatevi una relazione tutta rose e fiori. Se siete single meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti della persona che vi piace. Nel lavoro attenzione alle scelte che andrete a prendere con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: fine settimana incantevole per voi nativi del segno. Venere porterà passione e romanticismo con la vostra anima gemella, e vi regalerà piacevoli momenti ed emozioni. Per quanto riguarda il lavoro potreste non avere le idee chiare su come svolgere i vostri progetti, a causa di Mercurio in quadratura dal segno del Leone. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo che rimarrà piacevole sul fronte amoroso, nonostante Venere non sia più nel vostro cielo.

In questo weekend potrete contare sulla Luna nel segno e, single oppure no, saprete come far felice la persona che amate. In ambito lavorativo a volte non saprete come portare avanti la situazione. Fate un bel respiro, riorganizzate le vostre idee e sicuramente troverete un modo per andare avanti. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, con il giusto atteggiamento potreste riuscire a strappare un sorriso alla persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo ci penserà Marte in sestile a darvi le energie che vi serviranno per portare a termine i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: godrete di una relazione di coppia particolarmente romantica grazie alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli.

Single oppure no, la vostra simpatia catturerà spesso l'attenzione e sarà sempre apprezzata. Nel lavoro vi toccherà pedalare per ottenere buoni risultati, ma sappiate che i vostri sforzi verranno presto ripagati. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo più intrigante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in sestile renderà il vostro rapporto appagante, ma con la Luna in quadratura non spingetevi oltre. Se siete single a volte essere precisi può essere solo uno svantaggio in amore. Sul fronte professionale vi darete da fare per completare i vostri progetti e presto raggiungerete i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali tra alti e bassi secondo l'oroscopo del fine settimana del 23 e 24 luglio.

Vorreste sentirvi amati e coccolati dalla persona che vi piace, e la Luna in trigono vi spingerà a darvi da fare. Ciò nonostante, con Venere in quadratura, sarà meglio non spingersi troppo oltre. Sul fronte lavorativo saprete valutare bene le scelte che andrete a prendere, grazie a Mercurio in ottima posizione. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, i vostri progetti potrebbero prendere una brutta piega che sarete chiamati a sistemare il prima possibile. Sul fronte sentimentale, anche senza un look stratosferico, piacete un po’ tutti. A questo punto non vi resta che usare il giusto atteggiamento. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere non vi darà più fastidio, ma la Luna in opposizione vi darà ancora qualche grattacapo.

In amore, single oppure no, se volete fare breccia nel cuore della persona che amate, siate pazienti e mai invasivi. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la vostra preparazione si vedrà tutta, non siate saccenti, soprattutto con coloro che effettivamente ne sanno più di voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: fine settimana non all'altezza delle aspettative in amore. Single oppure no, con la Luna in opposizione non sempre sarete in grado di sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Se ci saranno problemi da risolvere datevi da fare, anziché voltare le spalle. In ambito lavorativo le scelte che andrete a prendere avranno delle conseguenze, dunque pensate bene a quello che fate. Voto - 6️⃣

Acquario: vita sentimentale stabile nel corso del prossimo fine settimana.

Venere non sarà più dalla vostra parte, ciò nonostante avrete ancora discrete occasioni per vivere serenamente il vostro rapporto, ma anche voi single siete ancora in tempo per fare audaci conquiste. Sul fronte professionale saprete ancora come fare bene il vostro lavoro, per cui non fatevi scoraggiare da nessuno. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo del prossimo weekend favorevole sul fronte amoroso. Certo, la Luna sarà in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno amico del Cancro saprete gestire molto bene la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro idee e progetti non mancheranno, dovrete soltanto saperli mettere in pratica. Voto - 7️⃣