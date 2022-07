Sabato 23 e domenica 24 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna transitare sui gradi dei Gemelli, nel frattempo il Nodo Nord, Urano e Marte stazioneranno nell'orbita del Toro. Il Sole assieme a Mercurio, invece, permarranno nel segno del Leone, così come Giove proseguirà il moto in Ariete e Nettuno resterà stabile nel segno dei Pesci. Saturno, infine, continuerà la sosta in Acquario come Plutone protrarrà lo stazionamento in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: nuove conoscenze professionali. Dal tardo pomeriggio del 23 luglio in poi, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno ottime chance di conoscere delle persone che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro percorso professionale del prossimo futuro.

2° posto Leone: stacanovisti. Instancabili sia sul fronte pratico che lavorativo, i felini trascorreranno presumibilmente queste due giornate sfoggiando un mood stacanovista che gli permetterà di raggiungere celermente dei ragguardevoli traguardi.

3° posto Bilancia: cambio look. La frizzante e benevola triade composta dai Luminari e dal Messaggero degli Dei indurrà, c'è da scommetterci, la prima e seconda decade di casa Bilancia a rinnovare il loro look abituale, magari facendo una capatina dal parrucchiere oppure acquistando qualche gadget che gli dia un tocco d'originalità.

I mezzani

4° posto Ariete: a tempo debito. Se da una parte la giornata di sabato sarà probabile che i nativi la trascorrano perlopiù occupandosi delle questioni lavorative, dall'altra parte domenica il segno di Fuoco avrà buone chance di comprendere che sarà necessario bandire l'impazienza per mettere le mani su risultati degni di nota.

5° posto Capricorno: sabato mattina top. La parte più fruttuosa di questo weekend estivo per il segno Cardinale sarà, con buona probabilità, rappresentata dalla mattinata di sabato, ore durante le quali i nativi potranno lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore senza alcun freno inibitorio.

6° posto Toro: scelte. Tempo di decisioni in casa Toro nel corso di questo fine settimana, specialmente nella cerchia familiare, coi nativi più giovani che potrebbero decidere di andare a vivere da soli, sebbene tale scelta li farà divenire un po' più timorosi del previsto.

7° posto Scorpione: energie sottotono. Alla stregua di un'arancia appena spremuta, i nati Scorpione trascorreranno le ventiquattro ore in questione potendo fare i conti su uno scarno bottino energetico, a causa del quale farebbero bene a delegare o rinviare gli impegni meno urgenti.

8° posto Cancro: gelidi. L'atmosfera nel ménage amoroso non sarà, c'è da scommetterci, armoniosa come al solito in questo weekend e gran parte del merito di ciò sarà da attribuirsi al distaccato atteggiamento che i nati Cancro riserveranno inaspettatamente al partner.

9° posto Acquario: ruggini relazionali. Il probabile nervosismo che aleggerà in casa Acquaro nel corso di queste due giornate di luglio troverà la sua valvola di sfogo in piccoli battibecchi relazionali nati per futilità, ad esempio un litigio col vicino di casa oppure un attrito con un collega al lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: accidiosi. La voglia di mettersi di buona lena a faticare, a prescindere dall'attività che dovrebbero adempiere, non busserà probabilmente alla porta di casa Pesci nelle giornate del 23 e 24 luglio, coi nativi che preferiranno dribblare con arguzia qualsiasi appuntamento in programma.

11° posto Vergine: accuse. Qualcuno, probabilmente facente parte la cerchia lavorativa, potrebbe puntare il dito sui nati Vergine accusandoli di alcune manchevolezze professionali pregresse. Dando uno sguardo alle effemeridi, è probabile che tali accuse avranno un fondo di verità, quindi il segno Mobile farebbe bene a cospargersi il capo di cenere.

12° posto Sagittario: separazioni.

Che si tratti di una pausa di riflessione o una rottura sentimentale vera e propria, i nati Sagittario parranno non nutrire alcun desiderio di trascorrere questo weekend in compagnia della persona che gli è stata accanto sinora.