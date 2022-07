Per il fine settimana del 23 e 24 luglio 2022, l’Oroscopo vedrà in prima posizione i segni dello Scorpione e del Leone. Il Gemelli e i Pesci saranno più stressati del solito.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: Scorpione al ‘top’

1° Scorpione: all’interno del contesto amoroso vivrete emozioni splendide che potrebbero far parte della vostra quotidianità piuttosto a lungo, mentre con il lavoro potreste arrivare ad un traguardo per il quale state lavorando da settimane, il che potrebbe portarvi a guadagni eccellenti.

2° Leone: avrete delle esperienze decisamente appaganti, che siate in coppia oppure single. Probabilmente sul lavoro arriverà una situazione favorevole che vi aprirà le porte ad una promozione. Lo stress sarò finalmente fuori dalla vostra quotidianità.

3° Bilancia: concluderete dei progetti e rimarrete nel vostro sano relax per molto tempo. Non ci sarà niente di meglio che organizzare una gita fuori porta in cui potrete finalmente godere della stagione estiva, magari con quelle amicizie che finora non vi hanno mai deluso.

4° Acquario: finirete questa settimana in bellezza, privi di impegni troppo rilevanti e con la consapevolezza che ora più che mai potrete dedicarvi principalmente a voi stessi.

Lo stress potrebbe andarsene via in poco tempo, nonostante ci siano ancora dei rimasugli che dovreste assolutamente eliminare.

Riposo per Capricorno

5° Toro: avrete qualche nuovo hobby che potrebbe fare la differenza nel caso in cui siete in attesa di qualcosa di sostanzioso che potrebbe arrivare da un momento all’altro. L’ansia sarà quasi scemata, cedendo il posto ad una tranquillità che non vedevate da tanto tempo a questa parte.

Ottime le vicende di stampo amoroso: potreste avere dei momenti indimenticabili con la persona amata.

6° Capricorno: avrete dei momenti di riposo ma anche di una sana avventura che con il partner vi porterà in luoghi molto interessanti, magari gli stessi che avete sempre bistrattato. Secondo l’oroscopo potreste avere a che fare con una idea che per adesso non potreste attuare molto facilmente.

7° Vergine: la complicità nelle amicizie sarà perfettamente in linea con quella all’interno del contesto sentimentale. Ora avrete a disposizione dei pomeriggi nei quali potrebbe avviarsi una riflessione profonda sulle prossime mosse da prendere per cambiare la vostra vita.

8° Ariete: fare attività fisica in questo weekend in particolare sarà un vero e proprio toccasana a fronte di molte giornate sul lavoro o chini sui libri. Godervi l’atmosfera estiva sarà sempre più agevole, ma attenti a qualche impegno che potrebbe cogliervi in modo inaspettato.

Pesci sportivo

9° Sagittario: avrete un periodo abbastanza freddo in amore, ma al tempo stesso godere della compagnia del partner potrebbe farvi più che bene in questo momento.

Ci saranno difficoltà a livello lavorativo, probabilmente delle problematiche all’interno della vostra squadra di lavoro.

10° Pesci: avete bisogno di fare sport e cambiare aria. L’ambiente chiuso del lavoro o della casa in questo momento vi ha messo troppo sotto pressione, dunque nel fine settimana potreste organizzare qualcosa che vi faccia stare fuori casa per molto tempo, per smaltire anche lo stress.

11° Gemelli: fate attenzione al fisico e allo stress che ne deriva. Ora badare principalmente a voi stessi potrebbe essere molto più produttivo rispetto a qualche iniziativa fatta per terzi. La famiglia potrebbe portarvi qualche responsabilità in più.

12° Cancro: il vostro atteggiamento nostalgico, soprattutto nel corso di un fine settimana come questo, vi metterà nella condizione di dover necessariamente costringervi ad evitare di pensare. Fate in modo da vivere serate che vi facciano distrarre.