L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 luglio 2022. Sotto attenta analisi la giornata di lunedì, con in primo piano i segni più fortunati rilevati nella seconda sestina zodiacale. Designati dalle stelle, a questo giro a essere meritatamente premiati saranno ben tre segni sui sei analizzati. Parliamo ovviamente a favore di Bilancia, Scorpione e Sagittario, terzetto indicato in periodo da cinque stelle. Inizio settimana abbastanza stabile intanto per coloro del Capricorno e dei Pesci, considerati nella normale routine.

In calo invece risulta l'Acquario, additato con probabile giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni astrologiche dell'11 luglio: oroscopo e stelline

Bilancia: ★★★★★. Belle novità e sicuramente una buona notizia stanno per bussare alla porta di molti del segno. Quali esse siano purtroppo non ci è dato saperlo: la possibilità c'è, poi ben venga tutto ciò che di buono venga! In amore, cercate di unire le emozioni all'autocomprensione, unica via di uscita in certe situazioni a rischio. In ogni caso, splendido periodo: saranno da favorite le nuove intese, i patti d'amicizia e i compromessi familiari a breve termine.

Single, come sempre, riuscirete a mettere di buon umore le persone, cosa che, al contrario, difficilmente gli altri riescono a fare nei vostri riguardi. Nel comparto lavoro rendetevi collaborativi e disponibili ad accettare onorevoli, seppur scomodi, cambi di mansione.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì mettono nero su bianco il fatto che arriverà tanta buona fortuna in amore.

Sia in coppia che coloro ancora in status single avranno la possibilità di giocarsi ottime carte. Per i sentimenti, a darvi la giusta carica sarà la vostra dolce metà, rendendovi fiduciosi e ben disposti ad affrontare qualsiasi problema. In tantissimi, finalmente potreste riagguantare quella tanto sperata tranquillità, perduta da tempo.

Single, nel valutare scelte o eventuali proposte, non basatevi solo sull'aspetto fisico ma tenete presente anche sogni, programmi a lungo termine e vita trascorsa. Il settore lavoro invece inizierà a mostrare timidi segnali di ripresa: previste entrate finanziarie o minori spese per la famiglia (non per la casa!).

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 luglio prevede che tanti del segno, soprattutto coloro con criticità pregresse sul groppone, possano ritrovare la strada giusta e iniziare a risalire la china. In amore dunque, potrebbe iniziare una positiva inversione di tendenza: in coppia sentimenti al top, con ottime probabilità di consumare una serata tutta coccole e carezze. Per i single, a più di qualcuno potrebbero capitare situazioni fortunate, in grado di offrire su un piatto d'argento una interessante conoscenza, a scopo affettivo.

Nelle amicizie non avrete problemi o altro, anzi, sarete certamente interessati ad approfondirne alcune molto promettenti. Nel settore lavoro, vista la vostra non proprio efficace loquacità, riuscirete a farvi apprezzare grazie alle vostre migliori qualità.

Oroscopo: previsioni e consigli per lunedì 11 luglio

Capricorno: ★★★★. In previsione un lunedì normale. Dunque, routine e ripetitività per una giornata da vivere nella piena tranquillità e senza troppi problemi da affrontare. In merito agli affetti, le stelle del firmamento ammiccano armoniosamente ai vostri desideri più intimi: iniziative e progetti, soprattutto a stampo affettivo-sentimentale, non troveranno ostacoli che tengano. Datevi da fare, ma fatelo adesso!

Single, qualcuno sentirà il bisogno di mettere al sicuro le cose riguardanti la sfera strettamente personale: non date modo ad alcuno di interferire, o peggio, di intervenire nella vostra vita privata. Il lavoro offrirà motivo per piccole ma significative soddisfazioni: potrebbero arrivare segnali distensivi da parte di colleghi opportunisti (per usare un termine non offensivo).

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto la probabilità che possa arrivare un lunedì tutto o quasi all'insegna del "sottotono". In campo sentimentale, inizialmente il lunedì si presenterà in costante sottotono, senza possibilità di replicare a eventuali negatività che dovessero materializzarsi in modo imprevisto.

In seguito, soprattutto verso sera, potrebbero esserci piccoli miglioramenti in grado di limitare i danni. Single, questo lunedì potrebbe prendere già in partenza una brutta piega, specialmente per coloro con un carattere facilmente irritabile. Cercate di mantenere una distanza di sicurezza da fonti di stress. Nel lavoro, cercate di collaborare insieme nel trovare soluzioni efficaci, pronte da mettere in pratica.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 11 luglio, annuncia un inizio settimana abbastanza tranquillo, in molti casi impostato sulla scontata routine. Insomma, la solita quotidianità, le solite cose da fare, soliti volti. In amore fresche brezze dal sapore marino spirano sulla vostra relazione, che si dirige sempre più a vele spiegate verso approdi sconosciuti, ovviamente da esplorare insieme.

Per coloro ancora single, un amore tranquillo vi rassicurerà. Le stelle proteggeranno i sogni ed esaudiranno ogni desiderio, senza che niente di scuro vi rattristi. Che ne dite di vincere la pigrizia e di fare un po’ di attività fisica? Il lavoro andrà come al solito. Non disprezzate a priori l’ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterlo valutare.