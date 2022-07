Il secondo fine settimana del mese di luglio sta per prendere il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 9 luglio 2022 per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore con la Luna che sta per entrare nel vostro segno questo è un momento importante. I nuovi rapporti saranno intriganti. Nel lavoro non mancano delle occasioni, possibili nuovi incarichi e novità.

Toro: per i sentimenti stato di maggiore agitazione, ci sono troppe preoccupazioni al momento. Nel lavoro meglio evitare conflitti, concedetevi se possibile maggiore relax.

Gemelli: a livello sentimentale, se ci sono delle dichiarazioni da fare agite adesso, non rimandate a domani quello che potrete fare oggi.

Sono giorni importanti per fare qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore le cose al momento vanno meglio, attenzione soltanto a qualche momento di stanchezza. A livello lavorativo ci sarà la necessità di risolvere qualche piccola complicazione che arriverà a breve.

Leone: per i sentimenti sfruttate questa giornata per chiarire eventuali questioni. Al momento c'è meno voglia di ascoltare. Nel lavoro non mancano nuove opportunità, nuove soluzioni in arrivo.

Vergine: a livello amoroso siete in una fase maggiormente agitata rispetto all'inizio del mese, se ci sono state delle discussioni meglio cercare di riappacificarsi. Nel lavoro, chi ha un'attività in proprio potrà contare su alcuni successi.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se siete single da tempo questa giornata sarà utile per ripartire.

Situazione astrologica che invita anche le coppie che hanno discusso a fare pace. Nel lavoro possibili disturbi in un'attività.

Scorpione: a livello amoroso fine settimana interessante che invita coloro che hanno una storia a farsi valere. Periodo favorevole. Nel lavoro presto arriveranno delle soluzioni, momento interessante.

Sagittario: in amore giornata importante, avrete la possibilità di superare alcuni fastidi. Momento che vi vede maggiormente stressati. Nel lavoro periodo per ritrovare la retta via, progetti da rilanciare in questo momento.

Capricorno: per i sentimenti fine settimana che vede la Luna in buon aspetto, ci saranno comunque delle decisioni da dover prendere.

Nel lavoro periodo che comporta maggiori fastidi, possibili discussioni.

Acquario: per i sentimenti alcune questioni sono da dover rivedere. Fortunatamente Venere favorevole aiuta. Nel lavoro alcune situazioni si sbloccano, ma ci sarà da fare di più.

Pesci: in amore giornata che permette di mettere a punto una riappacificazione, alcune cose degli scorsi giorni saranno messe a posto. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare agite adesso, non mancano delle risposte.