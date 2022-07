Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022, l’oroscopo si presenta con il pianeta Venere situato nella costellazione dei Gemelli. Venere sarà in opposizione per i nati sotto il segno del Sagittario. Marte sarà in opposizione al segno dello Scorpione.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco e la relativa classifica.

L’oroscopo settimanale: esperienze per Ariete

1° Gemelli: avrete una fortuna sorprendente, che probabilmente vi darà delle occasioni che capiteranno solo poche volte nella vita, perciò siate pronti a prendere queste opportunità.

L’amore brillerà per le coppie che hanno maturato insieme una esperienza di condivisione e di dialogo costruttiva, in grado di superare ogni ostacolo. Avrete delle occasioni anche se siete single, magari con qualche incontro che potrebbe essere decisamente inaspettato.

2° Acquario: Venere sarà dalla vostra parte, così come la Luna. Le emozioni positive saranno a vostra disposizione e di coloro che vi circondano, regalandovi non solo momenti unici, ma anche degli incontri che potrebbero diventare parte integrante delle vostra vita. Riuscirete perfino a recuperare quell’energia che per cause di forza maggiore è stata assorbita dalle faccende quotidiane e dal lavoro.

3° Toro: sicuramente le energie saranno a vostra completa disposizione grazie al pianeta Marte.

Le occasioni arriveranno come pioggia e voi riuscirete a coglierle, soprattutto nella prima parte della settimana. Nella seconda parte, invece, la fortuna raggiungerà ottimi livelli, che vi permetteranno di avere più guadagni e un riscontro molto più produttivo con la vostra squadra professionale.

4° Ariete: vivrete delle esperienze emozionanti, che vi renderanno sempre più affini al partner e disponibili nei confronti della famiglia di origine.

Sul lavoro non ci saranno situazioni difficili da affrontare, nonostante si potrebbero verificare dei dissensi significativi per l’andamento di alcuni progetti secondari. Avrete l’umore alle stelle nel corso del fine settimana, mentre avrete a che fare con del nervosismo all’inizio della settimana.

Sorprese per Cancro

5° Pesci: sarete in sintonia con il partner, a cui però potrebbe non interessare il romanticismo in sé.

Avrete a che fare con dei chiarimenti, alcuni difficili, ma utili per poter riprendere in mano le redini della vostra relazione. Con gli affari avrete delle ottime chance, se saprete sfruttarle appieno. Il fine settimana si prospetta ricco di tante sorprese, a cominciare da quelle di stampo economico e affaristico.

6° Cancro: sicuramente avrete delle belle sorprese nel corso di questa settimana, a cominciare dal contesto amoroso con tanti incontri che potrebbero portarvi l’amore, ma anche qualche amicizia. Dei progetti professionali potrebbero portarvi delle piccole fortune. Avrete un po’ di malumore durante qualche giornata in particolare, ma nel complesso, secondo l'oroscopo, ogni cosa girerà per il verso giusto.

7° Leone: le coppie potranno godere di una settimana molto rilassante, in cui ci si confronterà in modo decisamente più sereno e senza omettere nulla. La comunicazione potrebbe assumere un ruolo determinante per quei chiarimenti che vi siete trascinati a lungo. Purtroppo potrebbe esserci un lieve nervosismo all’interno del contesto familiare, probabilmente a causa di qualche diverbio. Le serate potrebbero regalarvi qualche notizia interessante.

8° Capricorno: subentrerà un periodo di insoddisfazione per il vostro segno, a causa di qualche piccolo colpo di fortuna che però non vi darà gli effetti positivi sperati. Avrete delle difficoltà a comunicare a causa dell’opposizione di Mercurio e uno svantaggio sostanziale per gli affari.

Però avrete delle belle giornate dal punto di vista sentimentale. Con il vostro partner riuscirete a comprendervi e a trascorrere dei momenti indimenticabili.

Umore basso per lo Scorpione

9° Sagittario: avrete Venere in opposizione, che potrebbe farvi giungere al capolinea nella relazione con il vostro partner oppure farvi avviare verso una fase di riflessione, in cui sarà meglio dare una risposta ai quesiti dal punto di vista sentimentale. Le amicizie costituiranno un supporto nei momenti non esattamente tranquilli, per cui nel weekend si prospetta un breve periodo di svago.

10° Vergine: dovrete rivedere qualche rapporto che si è deteriorato e che probabilmente non farà che peggiorare con il trascorrere del tempo.

Sarà ora di pensare di voltare pagina e assumere un ruolo da protagonista all’interno del contesto emozionale. Le energie per il lavoro saranno buone per poter portare avanti un affare che merita tutta la vostra concentrazione. Ci saranno delle giornate decisamente positive sul lavoro, come quelle del fine settimana.

11° Bilancia: dovrete affrontare un po’ di ostacoli lavorativi e una comunicazione all’interno della vostra squadra faticherà a decollare. Avrete dei momenti abbastanza fortunati grazie alla presenza di Venere in Gemelli, ma ci saranno delle opposizioni importanti, come quella di Giove, che vi daranno un po’ di filo da torcere. Valutate una pausa più prolungata nel fine settimana, sarà molto salutare per voi staccare la spina.

12° Scorpione: purtroppo ci sarà troppo stress in accumulo nel corso di questa settimana, che vi impedirà di eseguire anche la faccenda più semplice. Avrete una opposizione di Marte che per il momento potrebbe farvi sentire molto stanchi. Anche l’umore non sarà dei migliori, anzi basterà poco per mettervi ansia e tensione, soprattutto con qualche amicizia che non è stata molto sincera recentemente.