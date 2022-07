Nell'oroscopo del 12 luglio le stelle dicono che è arrivato il momento di chiudere definitivamente con il passato. Ci sono tantissime cose da fare, quindi è giunta l’ora di affrontare il futuro con più fiducia e di rendere il prossimo capitolo della vita più avventuroso del precedente. Scoprite come sarà la vostra giornata, consultando attentamente le seguenti previsioni segno per segno per il giorno 12 luglio.

Oroscopo giornaliero, martedì 12 luglio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Il comportamento di alcune persone, con cui avete a che fare, può lasciare molto a desiderare, ma non fatevene un dramma: se vogliono prendere in giro se stessi, lasciateglielo fare.

Mantenete la calma e state lontani dalla loro influenza negativa.

Toro – In questo periodo potete farla franca, ma questo non significa che potete sempre infrangere le regole. Avete una reputazione da difendere: non mettetela a repentaglio facendo cose sciocche.

Gemelli – Dovete trattare tutti quelli che incontrate e con i quali fate affari da pari a pari, anche se in realtà non credete che siano talentuosi o ambiziosi come voi. Dire le cose giuste al momento giusto farà aumentare le vostre possibilità di ottenere il risultato giusto.

La giornata di martedì 12 luglio secondo l'oroscopo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Assicuratevi che tutti sappiano cosa vi aspettate da loro nelle prossime 24 ore, sia a casa che al lavoro.

Non preoccupatevi di sembrare un po’ troppo prepotenti, è meglio che essere considerati deboli e inefficaci.

Leone – Mettete la vostra faccia feroce e assicuratevi che tutti sappiano che fate sul serio. Sul fronte del lavoro, in particolare, i colleghi e i datori di lavoro non devono aver alcun dubbio sul fatto che non potranno, in nessun caso, approfittare di voi.

Vergine – L’Oroscopo afferma che questa giornata inizia proprio come piace a voi, senza pensieri negativi nella vostra testa. Altri possono preoccuparsi se vogliono, ma potete vedere che il futuro è luminoso e brillante, finché pensate e agite come se il mondo fosse vostro amico.

Previsioni astrologiche di martedì 12 luglio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Un rivale ha in mente di lanciarvi una specie sfida e se lo fa non esitate per un solo momento ad affrontarlo. Chiunque pensi che potete essere facilmente intimiditi, imparerà a proprio spese che la Bilancia è fatta d’acciaio.

Scorpione – L’oroscopo consiglia di prendere il controllo degli eventi sia a casa che al lavoro e dovete farlo con una mano di ferro. Non preoccupatevi se il vostro approccio spietato potrebbe costarvi un paio di amicizie: ciò che conta di più è che gli altri vi rispettino.

Sagittario – Siate assertivi, ma non date agli altri l’impressione che potete infrangere le regole quando e come volete.

Se avete idee brillanti, qualcuno in alto potrebbe impossessarsene e far credere a tutti di averle partorito lui stesso.

Astrologia applicata al giorno 12 luglio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Il vostro entusiasmo per un nuovo progetto o piano stimolerà i vostri sforzi sia a livello fisco che mentale, e spronerà le persone che vi circondano a fare di più e meglio. A livello emotivo, però, l'oroscopo vi consiglia di non lasciarvi trasportare dalle emozioni.

Acquario – Il messaggio delle stelle dice che dovete smettere di fuggire da un problema: è arrivato il momento di affrontarlo a testa alta. Sapete benissimo che l’unica cosa da temere è la paura stessa, quindi smettetela di preoccuparvi e sistemate tutti i problemi quotidiani.

Pesci – Non siete dell’umore giusto per sopportare gli sciocchi e gli avversari che vogliono lanciarvi una sorta di sfida. Avete talento nel sbugiardare le persone che raccontano solo menzogne e quel talento vi tornerà utile nelle prossime 24 ore.