Le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 luglio invitano i Bilancia ad essere meno pretenziosi. I Sagittario hanno dei conti in sospeso da risolvere al più presto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete un po' agitati per un passo importante che state per compiere. Cercate di rilassarvi in quanto l'ansia non vi porterà da nessuna parte.

11° Sagittario: ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere. Dal punto di vista professionale siete un po' troppo intransigenti. L'Oroscopo del 20 luglio vi invita a rilassarvi.

10° Leone: non trascurate le persone care, o potreste pentirvene molto. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o del vostro primo impiego, mostratevi versatili e pronti ad affrontare anche cose lontane dal vostro modo di essere.

9° Vergine: il cambiamento spesso è una cosa fondamentale nella vita. Anche se talvolta questo potrebbe spaventarvi, non abbiate paura. In amore sentite forte il bisogno delle persone a cui tenete.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: ci sono scelte difficili da prendere, per cui è necessario ascoltare il consiglio di una persona cara. Non abbiate la presunzione di credere di nona vere bisogno di nessuno, perché non è così.

7° Ariete: siete esigenti e pretendete sempre che tutto vada per il verso giusto.

Ricordate, però, che non potete tenere tutto sotto controllo, quindi, siate un po' più alla mano.

6° Capricorno: di solito siete un libro aperto, ma in questo periodo siete molto misteriosi. L'Oroscopo del 20 luglio vi invita a non tirare troppo la corda con le persone a cui volete bene.

5° Pesci: giornata importante per quanto riguarda le relazioni.

Se siete single, potreste fare delle conoscenze che vi cambieranno la vita. In ambito professionale, invece, ci sono delle cose da valutare.

Oroscopo segni fortunati del 20 luglio

4° in classifica Cancro: buon momento per aprirvi a nuove occasioni e a nuovi orizzonti. Se vi capiterà un'opportunità lontana dal vostro modo di essere, prendetela seriamente in considerazione.

3° Acquario: i nati sotto questo segno vivranno un momento estremamente positivo per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Soprattutto le relazioni con i segni d'acqua si riveleranno quelle più azzeccate.

2° Scorpione: l'amore va a gonfie vele. L'Oroscopo del 20 luglio vi invita ad approfittare di questo momento positivo per concentrarvi sui vostri obiettivi. Anche sul lavoro siete determinati.

1° Bilancia: in ambito professionale state per fare il salto di qualità. Cercate di non essere troppo pretenziosi. Le soddisfazioni arriveranno per chi si impegna e sa aspettare.