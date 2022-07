L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 luglio 2022. Un nuovo mercoledì sta per arrivare: ansiosi di conoscere i segni migliori tra quelli della seconda sestina? Ebbene, ad avere la meglio in questo terzo giorno della settimana tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno principalmente due segni, mentre si segnala solo un simbolo astrale in decisa negatività. Andiamo a scoprirli insieme iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 luglio per poi analizzarne il responso in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Le vostre aspettative per questa giornata dovrebbero essere ridimensionate, poiché è ben possibile che dobbiate modificare i vostri piani per un evento improvviso. Non siate troppo rigidi nelle vostre posizioni, cercate piuttosto di prendere il meglio da quello che vi accade poiché solo così potete fare tesoro delle vostre esperienze. Forse vi sembreranno degli ostacoli insormontabili quei piccoli problemini legati ai vostri progetti, poiché avreste preferito andasse tutto più che liscio. Purtroppo non sempre si possono trovare le condizioni adatte per far maturare i propri sogni, ma questo poi riporta al punto di partenza.

Nel lavoro non fatevi venire strane idee: non sempre sarete fortunati da essere contornati da persone che lasciano correre. Infatti, qualcuno più severo potrebbe redarguirvi a dovere per una leggerezza che potreste commettere senza quasi accorgervene.

Scorpione: ★★★★. Questo mercoledì in alcuni casi potreste avere qualche difficoltà a riconoscere davvero chi vi sia amico e chi no.

Diciamo che non tutte le persone che avete conosciuto negli ultimi mesi sono in grado di risolvere questo vostro amletico dubbio. Non abbattetevi comunque perché prima o poi avrete il giusto sentore dal quale capire realmente come siano fatte le persone che veramente vi interessano e se potersi davvero fidare di quest'ultime.

In amore cercate di non scoraggiarvi se in questa giornata non doveste trovare a prima vista la soluzione che state cercando. Provate e riprovate, girate guardatevi intorno, prima o poi troverete proprio quello che vi serve. Potrebbe arrivare una grande soddisfazione per aver raggiunto l'ennesimo traguardo. Se in ambito lavorativo avete già un progetto avviato, non è escluso che si realizzi anch’esso in questo periodo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 luglio predice una bellissima giornata, a tratti persino "da favola". In questo momento, quindi, tutto quello che potete desiderare dovreste proprio provare ad averlo. Insomma, non dovete rinunciare a nulla e non dovete neppure assumere quell'aria da sconfitti che ogni tanto lasciate trasparire in volto: dai, siete del Sagittario e come tali siete fatti tutto d'un pezzo, per la serie "mi spezzo, ma non mi piego!".

In amore poi, avrete tanta voglia di frivolezze e nell'essere frivoli ogni tanto non c’è alcun male, anzi. Tutto è piuttosto normale considerando che il più delle volte mantenete sempre un profilo molto serio e non vi lasciate mai andare. Nel lavoro, potreste avere qualche remora nei confronti di quelle persone che vi danno del filo da torcere. Tranquilli, spesso lo fanno solo per adempiere alle proprie mansioni. Non portate rancore nei confronti di coloro che, a ben guardare, non hanno colpe dirette.

Oroscopo e stelle del 20 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata stabile, al limite della flemma e della scontata routine. Probabilmente avrete modo di prendere in considerazione quegli aspetti della casa che di solito trascurate per farvi un pisolino, oppure rimandate con la scusa che dovete andare in palestra o in giro a fare shopping.

Sia che la vostra abitazione abbia bisogno di una riassettata, magari di una tinteggiata al soffitto, cercate il tempo per svolgere queste mansioni. Sappiate che solo con la massima calma porterete a termine qualsiasi progetto. In amore ascoltate quello che vi suggeriranno le vostre sensazioni, facendovi guidare dalla saggezza del cuore: siete adulti e maturi! Ricordatevi che potete sempre chiedere un consiglio a chi amate, agli amici o a qualche parente prossimo: non ve lo potranno negare. Nel lavoro, non ci sono particolari questioni da tenere a bada. Vi renderete conto di quanto abbiate fatto bene nell'allentare un rapporto professionale inutile quanto scomodo.

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, anche se con momenti da dedicare alla concreta riflessione.

Single, per dirla con una frase risaputa: "Chiedete e vi sarà dato!", questo potrebbe essere il motto di mercoledì, per molti del segno. Una manciata di buone stelle regaleranno quel pizzico di sensibilità capace di fare spazio all'amore: assecondate i suggerimenti del cuore, poi eventualmente quelli dell'intuito. Dare e avere e lo scambio è perfetto! La scelta non è certo ridotta nemmeno per chi ha già una storia d'amore in corso o da tempo vive felicemente in coppia: fortuna in arrivo solo se l'amore è messo al primo posto nei vostri pensieri. Prendetevi la briga di incanalare questi buoni propositi anche nell'ambiente lavorativo. Un maggiore senso di responsabilità, una buona dose di determinazione e molta volontà vi permetteranno di riuscire nei vostri intenti: avete ottime qualità, pertanto cercate di sfruttarle al meglio.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 20 luglio, predice un centro settimana davvero favoloso. Chi cercasse dolcezza, fantasia e avesse desiderio di perdersi in un mare di nuove emozioni, senz'altro troverà l'amante o l'amicizia ideale per mettere a frutto sogni proibiti o passioni represse. Grazie anche alle tante stelle a favore vi sentirete immersi in una dolce e voluttuosa sensualità. Affidandovi all'iniziativa di chi ben sapete, pur praticando attivamente normale vita di coppia, non vi lascerete sfuggire nuove opportunità amorose. Nel lavoro le stelle saranno vostre alleate e faranno di questo mercoledì una giornata ideale per ritrovare fiducia nelle vostre capacità: pronti a esporvi in interessanti iniziative, sia in ambito pubblico che privato? Tuttavia, se avete già taciuto in passato per quieto vivere ma non è cambiato nulla, allora dovreste proprio far presente questo vostro disagio: vada come vada!