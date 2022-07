Luglio entra nella sua fase conclusiva e l'oroscopo di quest'ultima settimana del mese si presenta abbastanza interessante sotto certi aspetti. Innanzitutto segnaliamo che dal 25 al 31 luglio la Luna avrà una serie di transiti rilevanti. Martedì e mercoledì l'astro argentato sarà nel suo naturale domicilio, quello del Cancro, mentre giovedì si terrà la Luna Nuova in Leone. Amore, soldi, lavoro, famiglia e benessere, tutto questo sarà al centro dell'attenzione da parte delle stelle. C'è chi farà progetti per le imminenti vacanze, chi dovrà dedicarsi alla professione o allo studio e c'è chi dovrà riflettere di più sul futuro.

Vediamo subito le previsioni della prossima settimana.

Oroscopo settimanale al giorno 31 luglio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Via le cosiddette "zone grigie" in questa settimana di fine luglio che promette qualcosa in più a livello sentimentale. Chi è single dovrebbe aprirsi alle novità e non sottovalutare un'amicizia nata di recente. Maggiori spese da affrontare, andateci cauti e non cedete all'impulso del momento. Prima di procedere con un acquisto domandatevi se vi occorre veramente e dormiteci sopra prima di aprire il portafoglio. Una recente perdita o un trasferimento vi ha travolto la quotidianità e la mente, ancora state cercando di riprendervi. Leggere vi sarà di aiuto a guarire le ferite interiori e potrebbe anche invogliarvi a darvi da fare.

Curate l'alimentazione e tenete d'occhio la pressione.

Toro - In questa incandescente settimana di fine luglio fareste bene a non sottovalutare il traffico e la calura esterna. Proteggetevi al massimo ed evitate di uscire nelle ore centrali. Consumate più frutta e verdura del consueto! In vista dell'autunno prossimo, fareste bene a giocare d'anticipo e scaldare i motori.

Chi si è dovuto accontentare di un lavoro a part-time o stagionale, sembra aver incontrato qualcuno/a di speciale e il cuore è tornato a battere all'impazzata. Prendetevi del tempo prima di dichiararvi, siete davvero sicuri di voler iniziare una relazione o cambiare partner? Problemi in famiglia per faccende riguardanti la casa o una certa questione patrimoniale.

Gemelli - Le coppie sposate o conviventi sembrano essere in crisi. Forse siete caduti nel tunnel della monotonia oppure siete stanchi di discutere sempre con il partner. Vi sentite sottovalutati e denigrati, vorreste essere compresi e aiutati. Se proprio non si riesce a dialogare con pacatezza, allora fareste bene a chiudere i ponti perché la vita è breve! Non lasciatevi condizionare dall'età, dalla posizione che ricoprire e dal vissuto. Chi lavora vorrebbe una paga o delle entrate maggiori. Giustamente è aumentato ogni cosa mentre i vostri guadagni sembrano colare a picco! Se proprio non vi vogliono concedere un aumento, allora considerate nuove opportunità.

Cancro - Settimana fondamentale per voi che vi sentite persi a livello professionale.

Forse vi siete adagiati sugli allori e ora ne pagate le conseguenze. Avete una famiglia e una casa da mandare avanti e queste cose non aiutano a chiudere occhio la notte. Tuttavia dovete fare uno sforzo in più e mettere in primo piano la salute e il benessere. Se il problema è la professione e siete un libero professionista, allora considerate di effettuare delle modifiche e aggiornatevi. Settimana che favorisce gli incontri per i single. Anche chi è impegnato sentimentalmente avrà modo di trascorrere delle serate profonde e piene di passione. Progetti di coppia in arrivo, presto le distanze si accorceranno!

Previsioni astrologiche settimanali 25-31 luglio 2022, dal Leone allo Scorpione

Leone - L'Oroscopo settimanale del Leone vi vede superare tutte le vostre aspettative.

Magari in questo periodo state lavorando o studiando, o forse siete impegnati in una battaglia interiore o pratica, ad ogni modo tutto procederà secondo i vostri piani se non addirittura meglio. Si riaccende quella grinta che contraddistingue un Leone e potrete anche prendere in considerazione delle offerte lavorative o delle proposte generali. Si risvegliano soprattutto i sentimenti delle coppie sposate o conviventi. Chi ha una persona nel cuore, vivrà serate intense e memorabili. In tutto ciò, però, sarà bene non trascurare il proprio benessere! Un po' di sano movimento non potrà che giovarvi.

Vergine - Ultimamente l'amore sta vivendo una sorta di rinascita. In settimana ritroverete fascino e grinta.

Avrete l'entusiasmo giusto da investire nella professione o in qualche progetto che per voi conta davvero molto. Chi ha subito un lutto o una rottura non deve far finta di stare bene ma accettare ciò che è successo e sforzarsi di andare avanti mettendo un piede davanti all'altro. Quando le cose sembrano andare male, cambiare rotta e aria è proprio la soluzione migliore. Vacanze in dirittura d'arrivo, privilegiate zone di mare ma non troppo caotiche perché avete assolutamente bisogno di staccare la spina e connettervi con la natura.

Bilancia - In questa settimana chiuderete dei conti e finalmente potrete recuperare energie. Prima di mollare tutto e partire, riflettete e permettete alla vostra mente di ricaricare le pile.

Da agosto in poi la vostra vita potrebbe cambiare, se in bene o in peggio dipenderà solamente da voi. Occhio al traffico, si sconsigliano i viaggi e le gite al mare nelle ore più calde della giornata. Cercate di stringere la cinghia ed evitate di fare spese impulsive. Ragionate prima di chiudere un certo acquisto o fare una determinata proposta. Chi è single sembra essersi invaghito di qualcuno/a che vede piuttosto spesso. Chi è in coppia, è pronto a fare qualsiasi cosa per il partner!

Scorpione - Avete mille sogni e tantissime ambizioni che vi frullano in testa, ma per poterli realizzare dovete mantenere una certa lucidità e calma. Siete un segno che agisce di impulso, infatti come vedete una qualche offerta o uno scotto allettante aprite subito il portafoglio per pentirvene dopo un po' di tempo.

Ed ecco che in settimana rischierete di scivolare nella trappola del consumismo. Non lasciatevi abbindolare e mantenete la calma. Prendetevi cura della vostra famiglia e di voi stessi, vi state trascurando troppo ultimamente! Weekend di divertimento e svago, potrete spegnere le vostre attanaglianti preoccupazioni.

L'oroscopo della settimana fino al 31 luglio dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Da questa settimana fino a fine agosto, fareste bene a tenere gli occhi aperti e il portafoglio ben chiuso. Gli imprevisti saranno in agguato così come le discussioni e le incomprensioni tra colleghi, partner e famigliari. La tempesta che vi ritroverete ad affrontare vi servirà ad accrescere il vostro coraggio in vista dell'ultima fase dell'anno.

Cercate di tenere duro, di riflettere prima di fare il passo più lungo della gamba. Un vecchio amore potrebbe rifarsi vivo e qualcosa o qualcuno infastidirà la coppia. Se siete sposati o convivete stabilmente, evitate tradimenti e recriminazioni: prendetevi le vostre responsabilità. Non esponetevi alla luce diretta del sole, l'abbronzatura selvaggia è fuori moda!

Capricorno - Settimana interessante in cui trarre le più opportune valutazioni. Tempo di bilanci sul piano professionale e sentimentale. Questa prima parte dell'anno è andata al rilento e vi siete annoiati parecchio. Anche nel lavoro sembrano esserci state delle grosse cadute da affrontare. Cercate di superare ciò che avete vissuto e rialzatevi in piedi.

Rimanere fermi a lamentarsi non migliorerà la qualità della vostra vita, anzi! Confidatevi, sembrano esserci dei problemi che non vi stanno facendo chiudere occhio la notte. Curate l'alimentazione e bevete tanta acqua.

Acquario - Coloro che hanno dei vizi farebbero bene a darci un taglio e a migliorare la qualità della vita. Dentro di voi c'è tanta voglia di cambiare in meglio e di aprire nuovi cicli di vita, ma se resterete inchiodati sul divano o a cullarvi nei ricordi di tempi andati, non andrete proprio da nessuna parte. Smettetela di inventare scuse dicendovi che siete troppo vecchi per fare una certa cosa o che non possedete un determinato talento. Le chiacchiere stanno a zero, rimboccatevi le maniche e insistete fino in fondo.

Con la determinazione e la perseveranza avrete il mondo nelle mani! Intanto alimentatevi meglio e non esagerate con pizze e barbecue all'aria aperta: fa troppo caldo per accendere la carbonella!

Pesci - L'oroscopo della settimana 25-31 luglio del Pesci vi vede impegnati. Forse sarete alle prese con i preparativi per le vacanze o un certo evento che avete atteso per lungo tempo. Forse dovrete sostenere una causa oppure chiudere un affare. Qualcuno potrebbe mettervi il bastone tra le ruote, facendovi venire mille dubbi. Cercate di non strapazzarvi troppo e prendetevi cura di voi stessi. Fate più movimento e non esagerate con dolci e bibite gassate. La Luna Nuova di giovedì permetterà di spazzare via le incertezze.

Chi è single vorrebbe innamorarsi di qualcuno molto romantico, ma sarà bene non alzare troppo l'asticella. Le coppie potrebbero avere dei piccoli bisticci, ma niente di grave. Weekend movimentato, ma agosto lo sarà altrettanto!