L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 15 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. A chi ancora non avesse troppa dimestichezza con la scala dello zodiaco diciamo che fanno parte della prima tranche i soli simboli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 15 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 15 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 luglio in amore indica astri benevoli. Questi vi guideranno verso la serenità della coppia. Non mancheranno così nemmeno i mezzi o l'energia per avvicinarsi al vostro compagno/a. Dovrete solo non forzare tempi e situazioni. La vita amorosa vi regalerà momenti indimenticabili col partner e nuove prospettive per una vita futura felice insieme. Single, sarà una giornata positiva, per voi che saprete agire con accortezza cogliendo al volo le buone occasioni. Ottimamente influenzati dalle stelle del periodo, il settore della vita sociale potrebbe vedere l'incontro con nuovi amici, contatti, comunicazioni e brevi viaggi.

Il calore che percepirete non sarà solo frutto del caldo sole dell'estate, ma sarà il tepore delle presenze rassicuranti che ruotano intorno a voi. Così insieme a una persona amica potreste programmare una vacanza molto entusiasmante, Il viaggio, principalmente di piacere, probabilmente riguarderà un luogo che vi ha sempre interessato: vi aspettano belle cose.

quindi approfittatene e divertitevi. Nel lavoro, giornata generosa di suggestioni e idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità o di gettarvi in qualche impresa straordinaria.

Toro: ★★. Periodo un po' stressante. In campo sentimentale questo venerdì potrebbe risultare piuttosto negativo. In alcune relazioni potrebbero esserci momenti di nervosismo.

La comunicazione con la dolce metà diventerà un obiettivo da non perdere di vista. Qualcuno altresì vi guarderà imbronciato, obbligandovi a non rifugiarvi in silenzi di comodo ma ad uscire dal guscio. Dovete parlare di sentimenti e di tutto quello chi riguarda la vostra vita con il partner. Single, un ostacolo oppure un piccolo fallimento potrebbero crearvi qualche problema. Potreste sentirvi delusi e questo servirà a farvi reagire cercando un sentimento di rivalsa alla prima occasione utile. Attenti alle sviste, perché sensibili come sempre all'ammirazione degli altri, potreste incappare in qualche tranello teso al vostro cuore. Potreste trovare ostacoli sul vostro cammino, tanto da non riuscire a fare tutto quello che vi foste prefissati.

Non lasciatevi scoraggiare, siate perseveranti e alla fine potrete raggiungere tutti i vostri obbiettivi. Nel lavoro, spuntano nuove prove da superare: non buttate la spugna, non disperate!

Gemelli: ★★★★★. In amore, la vostra energia e il vostro entusiasmo per la vita a due dovrebbero essere ad un livello molto alto. Potreste quindi avere voglia di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Rilassatevi e lasciatevi andare alla piacevole compagnia, perché i sentimenti ricambiati e un’atmosfera particolarmente gioiosa accompagneranno positivamente questa giornata d’estate. Se siete in vacanza, potrete sicuramente condividere momenti romantici con la vostra dolce metà, rilassarvi e godervi l'attimo senza problemi.

Single, il momento sarà senza dubbio molto favorevole, perché le stelle positive faranno di tutto per favorire occasioni d'incontro, tutte molto piacevoli e divertenti. Si tratterà di cene, party o eventi mondani, oppure di appuntamenti amorosi ai quali non dovete assolutamente mancare. Non rimandate per troppa pigrizia una decisione importante, perché vi potrebbe cambierà la vita, in meglio. Nel lavoro, non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l'idea giusta, o la mossa migliore per superarle.

Oroscopo di venerdì 15 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Si profila per voi nativi una giornata buona ma ordinaria. Per i sentimenti, andrà bene perché saprete essere un vero e proprio partner di vita per la persona amata: quest'ultima dovrà riconoscere che non poter più fare a meno di voi.

Il pianeta dell’amore renderà la giornata veramente molto romantica e speciale con i rapporti in grado di continuare ad andare bene. Potrebbero esserci delle belle e nuove emozioni a fin giornata. Single, certamente il destino sarà dalla vostra: le cose girano a favore e vi lasciano sereni, felici e soddisfatti. Datevi veramente da fare e sarete i protagonisti di cambiamenti importanti e meravigliosi successi. Agite senza parlare, così nessuno potrà intralciare la vostra strada e, se optaste per una serata tranquilla, approfittatene. Vedrete infatti che un po' di relax non sarà proprio male. Nel lavoro, le buone occasioni non vi mancheranno di certo in questo giorno, specialmente per quanto riguarda la voce denaro e guadagni.

Leone: 'top del giorno'. In amore vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento capace di rendere la giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Con grande fantasia saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete a rivoluzionare le regole della vostra vita a due. Vi sentirete così in vena di trovare nuovi orizzonti che riescano ad aprire la mente e il cuore. Fatene partecipe anche la persona che amate e vivrete una giornata meravigliosa. Single, è tempo di fare progetti d'ampio respiro. La vostra intraprendenza aumenterà grazie alle stelle, il che vi renderà molto più combattivi e ben determinati a realizzare degli obiettivi importanti.

Sarete concreti e molto dinamici in quanto potrete contare su tantissima energia: sarete molto più rapidi del solito nell'elaborare idee e desideri e gli altri faticheranno a starvi dietro! L'entusiasmo non vi mancherà e anche la voglia di nuove avventure. Nel lavoro potrete fare affidamento sul Sole, che coi suoi ottimi influssi vi aiuterà a chiarire alcune situazioni che fino ad ora erano sono rimaste nascoste nell'ombra. Continuate: con sicurezza arriverete lontano.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 15 luglio, in campo sentimentale preannuncia una giornata non proprio tranquilla, anzi, potreste essere proprio voi la causa di delusione per il partner. Siete ancora alle prese con situazioni difficili da mettere in sicurezza e questo tenderà a farvi esprimere in maniera anche troppo energica.

Chi vi conosce, infatti, vi considera bruschi e a tratti anche un po' arroganti: cercate comunque di andare incontro alle persone con grazia e tenerezza, eviterete così tante inutili discussioni. Single, non sempre si possono presentare le occasioni per attuare un progetto desiderato, talvolta ci si deve saper accontentare. Sfruttate la giornata odierna per riflettere su certe situazioni in sospeso, magari dando priorità a quelle realmente attuabili. Non tutte le vostre richieste potranno essere soddisfatte, quindi cercate di accontentarvi per il momento cercando di non essere troppo insistenti. Nel lavoro potreste confrontarvi aspramente con diverse persone. Che si tratti del capo, di amici o colleghi, qualcosa vi irriterà profondamente e resistere alla tentazione di farlo notare sarà impossibile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 luglio.