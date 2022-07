L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 26 luglio 2022. Il secondo giorno della settimana pone in primo piano il Capricorno, considerato al "top del giorno" e il segno dei Pesci, quest'ultimo valutato in giornata da cinque stelle. A dover attendere tempi migliori invece, ovviamente considerando la sola sestina relativa agli ultimi sei segni, saranno gli amici nativi della Bilancia e dell'Acquario, entrambi pronosticati con un probabile martedì non positivo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Continuando il suo viaggio nel segno del Cancro, la Luna vi procurerà ancora qualche piccola grana. Da non escludere lo smarrimento di cose, tipo chiavi, documenti, oppure dimenticare appuntamenti anche importanti. Se avete in programma una serata con gli amici, non prendetevela troppo per eventuali défaillance che potrebbero sopravvenire. Nel lavoro alcune questioni di tipo pratico certamente avranno la priorità su ogni altra cosa. Per sentirvi con la coscienza a posto, datevi da fare glissando abilmente gli imprevisti che dovessero capitare. In amore, come pure nei rapporti di amicizia, se possibile mantenete l’equilibrio nel dare giudizi o consigli.

Nel contempo non fatevi fuorviare da eventuali, possibili chiacchiere e pettegolezzi. Se poi appartenete a coloro che hanno appena iniziato una dieta, non abbattetevi se ancora la bilancia non avesse ripagato degli sforzi. Tenete duro, presto l'ago del peso penderà verso il basso.

Scorpione: ★★★★. Giornata stabile, impregnata di solida normalità con annessi immancabili alti e bassi.

Non concentratevi esageratamente sulle difficoltà, evitate di coltivare pensieri negativi e soprattutto introducete leggerezza nei pensieri. Provate ad essere più solleciti verso chi può aver bisogno di voi. Certi confronti possono essere utili. Nel lavoro si prevede una giornata produttiva. Quasi tutto procederà in modo scorrevole e, volendo, riuscirete a stabilire scambi costruttivi con gli altri.

In amore invece, la rassicurante presenza del partner vi metterà nella disposizione d’animo giusta per fare la pace e godere delle gioie della vita a due. Bella intanto la giornata per profondere cure amorevoli a se stessi, magari scansando abilmente tutto ciò che potrebbe compromettere il benessere o la felicità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 luglio prevede un martedì abbastanza buono, con punte di flemma comunque in grado di raffreddare anche i migliori entusiasmi. Nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai potrebbero emergere a vostra insaputa, probabilmente legati alla quotidianità.

Studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma, solo così eviterete di peggiorare la situazione. Nel lavoro non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che avete. In amore questa giornata che sta per arrivare rinverdisce l’intesa con il partner, mettendo un momento tra parentesi tutto quello che fino ad oggi avesse turbato la serenità coniugale. Puntate nel frattempo sul risparmio di energie, ovviamente cercando di non scivolate nell’oziosa pigrizia. Lasciate che almeno la mente sia attivamente stimolata dall'ambiente circostante.

Oroscopo e stelle del 26 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno".

In previsione una giornata altamente positiva con punte anche molto fortunate: non sprecatela, ok? Approfittate di questo ottimo martedì per concedervi magari anche un po’ di relax: dopo il lavoro, dopo pranzo o quando volete/potete. Mettete da parte ogni pensieri negativo, spegnete il cellulare e dedicatevi anima e corpo agli hobby che più vi fanno stare bene. Una passeggiata all’aria aperta, al mare o in montagna per i più fortunati, come pure per le vie alberate della città (calura permettendo), vi ritemprerà corpo e spirito. Nel lavoro soprattutto avete bisogno di ricaricarvi e di schiarirvi le idee. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma per il mese in corso pensando anche al prossimo che sta per arrivare.

In amore invece potrebbe essere il momento giusto per inventarsi qualcosa di nuovo per risollevare il clima del rapporto di coppia, quanto meno dargli delle modalità diverse dal solito. Autodisciplina e ritmi regolari, parlando di salute, pagano sempre sia in termini di benessere fisico che mentale. Non dimenticate comunque che trasgredire ogni tanto risolleva senz'altro il morale.

Acquario: ★★★. Il bisticcio tra Mercurio e il vostro Saturno, nel contempo in opposizione, lascia presagire maretta al lavoro e forse anche tra le parerti domestiche. Non prendete decisioni su due piedi, ok? Le idee saranno abbastanza chiare ma bloccate da un’insolita timidezza: non riuscirete ad esprimerle bene come vorreste e questo potrebbe penalizzarvi tantissimo.

Nel lavoro tenendo pure conto di qualche possibile contrattempo: se per gli spostamenti vi servite di mezzi pubblici, partite con un buon margine di anticipo. In amore invece potrebbero esserci, per alcuni, piccole incomprensioni in merito all’economia domestica. Sebbene in teoria la linea sia giusta, all’atto pratico spesso date l'impressione di essere incoerenti: non date adito a critiche o rimbrotti inutili. Il periodo poi, senz'altro pretenderà da voi maggior senso di misura e tanto autocontrollo. Quindi mettete al bando eventuali eccessi, ma mantenete alto l’ottimismo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 26 luglio, vede il periodo all'insegna della massima positività in quasi tutti i settori della vita.

Se avete in programma un viaggio, di piacere o di lavoro non fa alcuna differenza, partite pure tranquilli e beati. Oltre a non incontrare intoppi, di certo conoscerete gente in gamba e farete esperienze interessanti. per molti quindi, parlando in generale, sarà una giornata vivace e dinamica, come piace a tanti del segno. La comunicativa si presume possa essere in rialzo rispetto ai giorni scorsi e le idee saranno convincenti per voi e per coloro eventualmente interessati. Nel lavoro invece, eventuali impegni che già bollono in pentola o che stanno per essere presi richiederanno molta concentrazione. Tuttavia, se sarete meno esigenti con voi stessi, porterete a buon fine ogni cosa, senza troppo affanno.

In amore tutto a gonfie vele! Dopo qualche colpo mancato, la fortuna tornerà a sorridervi, magari nelle vesti di un’avventura maliziosa capitata per caso. Passione à gogo, senza muovere un passo: ottimo così! Accogliete con piacere ogni invito da parte degli amici.