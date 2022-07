Martedì 26 luglio troveremo sul piano astrale la Luna e Venere transitare sui gradi del Cancro, nel frattempo Mercurio, assieme al Sole, risiederà nel segno del Leone. Saturno, intanto, resterà stabile nel domicilio dell'Acquario, così come Plutone proseguirà il moto retrogrado in Capricorno e Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci. Giove, in ultimo, continuerà la sosta in Ariete come il Nodo Nord, Urano e Marte protrarranno lo stazionamento in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: dichiarazioni d'amore. Martedì durante il quale il terzo segno d'Acqua potrebbe essere pervaso dalla smania di confessare i propri sentimenti alla persona che gli fa battere il cuore, con quest'ultima che ne rimarrà piacevolmente colpita.

2° posto Cancro: anno zero. La congiunzione tra la Bianca Signora e il Luminare notturno sui loro gradi parrà spingere il segno del Cancro a mettere una metaforica pietra sopra ai contrasti relazionali delle ultime settimane, quasi a voler iniziare da questa giornata estiva un nuovo modo di approcciarsi al mondo circostante.

3° posto Leone: senza peli sulla lingua. I nati sotto il segno del Leone, nel corso di questo giorno di fine mese, avranno buone chance di sfoggiare un mood spiccatamente schietto, soprattutto nella cerchia professionale dove non esiteranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

I mezzani

4° posto Scorpione: spiragli lavorativi. Ottime le effemeridi per la seconda e terza decade di casa Scorpione durante questo martedì per ciò che concerne le vicende professionali, in quanto il segno Fisso probabilmente riuscirà con semplicità a scorgere qualche buona opportunità di guadagno con un minimo impiego di energie.

5° posto Acquario: appigli. Nonostante i nati Acquario potrebbero dover fare i conti con un parterre planetario poco benevolo, opposizione Sole-Saturno in primis, sarà probabile che in loro soccorso giungano delle persone che li aiuteranno nei modi più disparati, ad esempio prestandogli l'auto o facendo da babysitter ai loro bimbi.

6° posto Gemelli: verità taciute. In questo giorno estivo i nati Gemelli avranno la sensazione che una persona cara gli stia omettendo qualcosa di rilevante. Sebbene le chance che effettivamente ci sarà una verità taciuta saranno alte, il segno Mobile potrà stare tranquillo in quanto essere all'oscuro dei fatti si rivelerà inaspettatamente positivo.

7° posto Toro: umore altalenante. Il tono umorale del primo segno di Terra sembrerà viaggiare sulle montagne russe questo martedì, coi nativi che col trascorrere delle ore diverranno sempre più cupi e nostalgici. Amore in stand-by per la terza decade.

8° posto Vergine: voglia di una pausa. Un po' per le torride temperature del periodo estivo e un po' per la gran mole di energie messe in campo nel mondo pratico e professionale, i nati Vergine potrebbero prendersi un giorno di ferie al lavoro, ove possibile, così da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Sagittario: bastian contrario. Cocciuti e tendenti ad andare contro alle opinioni del prossimo per partito preso, gli arcieri trascorreranno presumibilmente un martedì dove faranno storcere più di un naso tra le persone che avranno attorno.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: venali. Il pianeta nano che camminerà all'indietro unito all'opposizione della stella a otto punte d'Aria al loro Sole di nascita indurranno, con ogni probabilità, i nati Capricorno a dare una grande importanza alla sfera economica rispetto agli altri aspetti esistenziali.

11° posto Bilancia: giochi di ruolo. Per ravvivare l'atmosfera in camera da letto, alquanto tiepida negli ultimi giorni, i nati Bilancia potrebbero tentarle tutte questo martedì, persino immergersi nel trasgressivo mondo dei giochi di ruolo.

Peccato, però, che l'amato bene non si dimostrerà particolarmente avvezzo a tali sperimentazioni in coppia.

12° posto Ariete: pile scariche. Il primo segno di Fuoco sventolerà presumibilmente bandiera bianca questo martedì, in quanto avrà le pile scariche e anziché faticare per portare avanti progetti professionali o pratici preferirà una parentesi romantica col partner.