L'oroscopo della giornata di lunedì 25 luglio prevede ottime stelle dalla parte dei nativi Toro, soprattutto sul fronte amoroso, mentre la Luna sosterà nel segno zodiacale del Cancro. Capricorno potrebbe essere un po’ capriccioso in amore, mentre Scorpione non potrà fare a meno della presenza del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 25 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 25 luglio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che si complica in questo inizio di settimana, ora che anche la Luna si mette in quadratura.

Single oppure no, per trovare serenità nella vostra vita sentimentale, dovrete risolvere eventuali problemi avuti con la persona che amate. Sul fronte lavorativo l'aiuto di Mercurio e Giove sarà prezioso e non dovrete sprecare nemmeno un’occasione. Voto - 6️⃣

Toro: con Venere che marcia in Cancro e la Luna in sestile, questa nuova settimana inizierà in modo decisamente convincente. Sarete messi molto bene per quanto riguarda le questioni di cuore, e flirt e probabili storie saranno possibili. Sul fronte professionale concentrarsi sugli affari non sarà sempre possibile con Mercurio in quadratura, ma con le giuste abilità e conoscenze potrete anche provarci a ottenere qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Gemelli: il vostro grado di pazienza in questa giornata vi permetterà di gestire senza troppe difficoltà la vostra relazione di coppia.

L'oroscopo di lunedì 25 luglio vi vede più comprensivi e con quella voglia di rendere migliore il vostro rapporto. Sul fronte professionale farete abbastanza attenzione ai dettagli, cercando di non sfigurare, anche dinanzi a progetti di un certo spessore. Voto - 8️⃣

Cancro: Marte continuerà a portare energie e sul fronte professionale non vi darete mai per vinti.

Forse non sarete in grado di ottenere il massimo dei risultati, ma in ogni caso ritenetevi soddisfatti del vostro operato. In amore Luna e Venere vi renderanno irresistibili e non mancheranno le occasioni per rendere la vostra vita amorosa movimentata, ma soprattutto romantica. Voto - 8️⃣

Leone: periodo discreto per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda il lavoro.

Mercurio sarà in congiunzione e vi aiuterà a gestire i progetti e massimizzare i risultati. In amore vi darete da fare per vivere un rapporto stabile e migliore, mentre se siete single apritevi sempre a nuove conoscenze, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: le previsioni dell'oroscopo di lunedì 25 luglio vi vedono attivi e romantici nei confronti della persona che amate. Se siete single aprite il cuore a nuove conoscenze, perché in mezzo a tante persone potreste trovare quella veramente adatta a voi. In ambito lavorativo può capitare che qualche progetto non vada proprio come previsto, ciò nonostante avrete comunque buone possibilità di riuscita. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata non molto convincente sul fronte amoroso.

Un po’ di malinconia potrebbe assalirvi e mettervi in difficoltà con le persone che amate. In questi casi il sostegno della persona che amate sarà fondamentale. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma a volte potreste trovarvi in difficoltà a realizzarle. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di lunedì. Single oppure no, non potrete fare a meno della presenza della persona che amate e saprete costruire un profondo legame, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro mostrare precisione e puntualità con Mercurio in quadratura potrebbe non essere semplice. Ciò nonostante non vi mancherà buona volontà. Voto - 8️⃣

Sagittario: una buona pagella per voi nativi del segno, che dimostra la vostra crescita soprattutto in amore.

Lentamente i rapporti con le persone che amate si faranno più intensi e avrete molto di più da condividere. Sul fronte professionale Mercurio, Giove e Saturno vi metteranno nelle condizioni ideali per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: potreste mostrare un atteggiamento più capriccioso sul fronte sentimentale in questa prima giornata della settimana. Con Luna e Venere opposte, non dovrete essere troppo impulsivi o scontrosi nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo spenderete tempo e energie in quel che fate, forse anche un po’ troppe. Fate attenzione perché ciò potrebbe essere controproducente. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata senza troppe pretese per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

I rapporti con il partner saranno tutto sommato discreti, dunque non aspettatevi troppe effusioni o estremo romanticismo. Sul fronte professionale meglio non spingersi troppo oltre, considerato che Mercurio si trova in opposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in questa prima giornata della settimana. Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, vi darete da fare per godere al meglio della vostra vita amorosa. Sul fronte professionale sarà una giornata tranquilla con risultati nel complesso accettabili. Voto - 8️⃣