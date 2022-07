Le previsioni dell'oroscopo del 29 luglio invitano i Sagittario ad essere più risoluti su certe decisioni. I Toro, invece, sono un po' stanchi e hanno bisogno di riposo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete un po' stanchi, forse avete bisogno di una piccola pausa. Cercate di dedicare un po' di tempo anche a voi stessi e ai vostri bisogni

11° Bilancia: l'Oroscopo del 29 luglio vi invita ad essere un po' più onesti, sia con voi stessi sia con gli altri, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sul lavoro siete molto concentrati.

10° Vergine: la vita spesso vi pone dinanzi delle sfide che dovete superare. Buon momento per cogliere al volo delle occasioni. Non perdete troppo tempo in chiacchiere e allargate i vostri orizzonti.

9° Sagittario: in amore ci sono delle decisioni da prendere, o dentro o fuori. Continuare ad essere incerti e a tenere in bilico delle persone non è una cosa proprio giusta, quindi, fate attenzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: se qualcuno vi ha deluso, non temete, Nella vita il male torna sempre indietro, quindi, confidate nel Karma. Buon momento per iniziare una nuova conoscenza.

7° Cancro: giornata impegnativa sul fronte professionale. Cercate di essere pazienti e di fare ancora un ultimo sforzo prima di godervi un po' di sano e meritato relax in compagnia delle persone a voi più care.

6° Gemelli: in questo periodo potreste ricevere una bella notizia che vi renderà particolarmente entusiasti. Cercate di approfittare di questo momento di ottimismo e positività.

5° Scorpione: per natura siete dei segni particolarmente curiosi. Talvolta, però, è necessario capire quale sia il momento di fermarsi e di lasciar perdere per non rischiare di essere invadenti.

Oroscopo 29 luglio segni fortunati

4° in classifica Ariete: ricordate che chi non risica non rosica. In amore e nel lavoro dovete allargare la vostra mente e provare a fare un tuffo nel vuoto. Rischiate e siate sicuri di voi, solo così potrete avere successo.

3° Pesci: non siate troppo severi con voi stessi. Spesso bisogna affrontare di petto certe situazioni per andare avanti.

Nel lavoro bisogna prendere delle decisioni importanti se si vuole emergere.

2° Acquario: conquiste in arrivo per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del 29 luglio vi invita ad essere intraprendenti e audaci e a non lasciarvi prendere dal panico di non riuscire nei vostri intenti.

1° Leone: ci sono grandi novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, è tempo di esporsi un po' in più senza remore. Cogliete al volo determinate opportunità.