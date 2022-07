Secondo le previsioni dell'oroscopo del 7 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci devono prendere di petto certe situazioni. I Capricorno sono molto impegnati, mentre i Vergine devono lottare per raggiungere i propri obiettivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: giornata infuocata, non soltanto dal punto di vista del clima ma anche per quanto riguarda le cose da fare e gli impegni. Cercate di essere ordinati.

11° Cancro: buon momento per quanto riguarda le attività professionali, potrebbe aprirsi qualche strada. Qualcosa, però, vi sta turbando interiormente, cercate di mantenere la calma.

10° Toro: l'Oroscopo del giorno 7 luglio vi invita ad essere un po' più intraprendenti. Non fossilizzatevi troppo sulle cose e cercate di estendere le vostre attenzioni anche al di là del vostro naso.

9° Leone: questo è il momento giusto per rimettersi in sesto. Se siete reduci da un fallimento, sotto qualunque punto di vista, adesso è tempo di darsi da fare per rialzarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: se una persona cara vi ha deluso, questo è il momento di darsi da fare per rimettere le cose al loro posto. In ambito professionale stanno per arrivare delle soddisfazioni.

7° Scorpione: piccole soddisfazioni e nodi verranno al pettine. Meglio non essere troppo frettolosi.

Ricordate che la calma è la virtù dei forti, quindi, siate un po' più pazienti.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 luglio esortano i nati sotto questo segno a trovare dentro di sé il coraggio per emergere e per andare avanti. Non lasciatevi abbattere dai piccoli ostacoli.

5° Bilancia: in amore e nel lavoro tutto sembra procedere per il verso giusto.

Cercate di non accontentarvi e lottate sempre per ottenere qualcosa di più dalla vostra vita.

Oroscopo segni fortunati del 7 luglio

4° in classifica Pesci: se ci sono stati dei cambiamenti importanti nella vostra vita di recente, questo è il momento di affrontare tutto. Con calma e determinazione si supera ogni avversità.

3° Gemelli: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, forse è il caso di fare una cernita tra le persone che contano davvero e quelle di cui potete fare a meno.

2° Acquario: non lasciate che il passato condizioni il vostro presente. In amore dovete andare dritti per la vostra strada senza fermarvi mai. Nel lavoro, invece, urge una piccola pausa.

1° Ariete: in amore dovete imparare a riconoscere le anime pure. Il male che avete ricevuto in passato potrebbe spingervi a credere di non essere in grado di innamorarvi di nuovo, questa è una cosa da non fare mai.