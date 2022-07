L'oroscopo della giornata di martedì 5 luglio vedrà un Capricorno calmo, sereno in amore grazie alla Luna in trigono, mentre Gemelli prenderà sempre l'iniziativa in ambito lavorativo. Mercurio si sposterà nel segno del Cancro, che avrà idee migliori al lavoro, mentre Pesci potrebbe essere piuttosto solitario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 5 luglio 2022.

Previsioni oroscopo martedì 5 luglio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale tutto sommato discreta nel corso di questa giornata di martedì.

Sul fronte sentimentale Venere in sestile vi metterà a vostro agio in amore, e vi permetterà di trascorrere piacevoli momenti insieme al partner. Sul fronte lavorativo dovrete fare attenzione a Mercurio che passerà in quadratura, e potrebbe distrarvi dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: settore professionale in miglioramento secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Con Mercurio che passerà in sestile dal segno del Cancro, sarete in grado di buttare giù idee di qualità superiore, e con un po’ di fortuna saprete come metterle in pratica. Sul fronte amoroso ci penserà la Luna in trigono a portare fascino e maturità tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo non molto intrigante sul fronte amoroso in questa giornata. L'astro argenteo sarà in cattivo aspetto, e potrebbe causare qualche incomprensione con il partner. In ogni caso, voi non dovrete pretendere di avere ragione a tutti i costi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante non avrete paura di affrontare nuove sfide, e sarete sempre i primi a prendere l'iniziativa.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio entrare nel vostro segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista professionale avrete idee migliori in mente, che saprete come sviluppare. In amore questo cielo sarà sereno questo martedì, e riuscirete a vivere una relazione tutto sommato tranquilla. Se siete single vi sentirete attivi, ma attenti a non peccare di arroganza.

Voto - 7️⃣

Leone: questo mese di luglio finalmente vi darà qualche soddisfazione. Sul fronte amoroso vi sentirete in forma, soprattutto voi single in cerca di conquiste. Se invece siete già impegnati non avrete segreti per il partner. Condividerete tutto con la vostra anima gemella, e non vi farete mancare momenti pieni di passione e romanticismo. Nel lavoro Marte sarà in quadratura da questa giornata. Anche se saprete come portare avanti i vostri progetti, dovrete essere in grado di gestire le energie che avrete a disposizione. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata più dinamica in amore per voi nativi del segno. La Luna nel segno porterà maturità e comprensione in voi, e potrebbe sancire l'inizio di una ripresa.

Se siete single anche voi proverete sentimenti e emozioni, ciò nonostante, con questo cielo, meglio non essere troppo diretti o determinati. Nel lavoro potrebbe essere una giornata fortunata e produttiva ora che Marte e Mercurio sono dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo tutto sommato favorevole sul fronte amoroso per voi. Single oppure no, Venere in trigono dal segno dei Gemelli non vi farà mancare stabilità e romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece non tutto andrà per il verso giusto considerato che Mercurio si metterà in quadratura. Attenzione inoltre a Giove che sarà ancora opposto. Voto - 6️⃣

Scorpione: un quadro astrale in continuo cambiamento secondo l'oroscopo di martedì 5 luglio.

Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte, ma non aspettatevi di vivere una relazione di coppia così appagante. Sul fronte lavorativo attenzione a Marte che si metterà in opposizione, e potrebbe togliervi energie. La buona notizia sarà che Mercurio si metterà in trigono dal segno del Cancro, e porterà discrete idee. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo che non sarà così promettente in questa giornata. La Luna e Venere saranno ancora in cattivo aspetto, e non sempre i rapporti con il partner saranno così affiatati. Se siete single attenzione a non farvi prendere dalla nostalgia. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più opposto, ciò nonostante ci saranno ancora alcune difficoltà da superare.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale altalenante in ambito lavorativo. Marte sarà dalla vostra parte, ma Mercurio si metterà in opposizione, per cui svolgere i vostri progetti non sarà ancora così semplice. Un po’ meglio sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Single oppure no, con il giusto atteggiamento, potreste risultare simpatici agli occhi della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo cielo nel corso di questa giornata per voi. In amore godrete ancora di Venere in trigono, e non vi farete mancare nulla per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single avere un rapporto intimo con una persona in particolare sarà molto importante per voi.

Sul fronte professionale Marte non sarà più favorevole, così come Mercurio. Ciò nonostante sarete ancora piuttosto abili a gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vedrà ancora diverse difficoltà da superare, colpa di Venere e della Luna in opposizione. Single oppure no, avrete bisogno di qualcuno che vi faccia stare bene, e per fare ciò avrete bisogno prima di tutto di ottenere la fiducia degli altri. Miglioramenti in arrivo sul posto di lavoro. Marte e Mercurio si metteranno dalla vostra parte, e sarete in grado di raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣