Le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 luglio invitano i nati sotto il segno della Bilancia a prendere delle decisioni sulla propria vita. I Vergine sono un po' giù, mentre i Toro sono fortunati per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: questo non è un buon momento per puntare i piedi a terra. Cercate di accontentarvi di quello che accade, senza essere troppo pretenziosi.

11° Toro: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia, ma dovete tenere gli occhi ben aperti. Se non volete incappare in problemi in ambito professionale, meglio mantenere un profilo basso.

10° Sagittario: l'Oroscopo del 6 luglio vi invita a essere un po' più riflessivi e lungimiranti. Se vi dovessero capitare delle opportunità professionali un po' lontane dal vostro modo di essere, prendetele in considerazione.

9° Capricorno: dopo aver passato qualche giornata un po' burrascosa, poco alla volta potrete tornare alla normalità, ma questo è davvero ciò che desiderate? Rifletteteci attentamente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: nella vita l'importante è inseguire sempre i propri bisogni e desideri. Cercate, però, di non combattere contro i mulini a vento. Imparate a capire quando è il momento di insistere e quando di fermarvi.

7° Leone: l'oroscopo del 6 luglio vi invita a essere intraprendenti.

In amore l'importante è trovare il connubio perfetto, mentre sul lavoro non lasciatevi condizionare da quello che dicono le altre persone.

6° Scorpione: siete un po' nervosi e agitati, tuttavia presto questo stato di malessere finalmente vi abbandonerà. Non prendete delle decisioni in maniera troppo repentina: tempo al tempo.

5° Acquario: occhio per occhio e il mondo diventa cieco. Non sempre bisogna ripagare gli altri con la stessa moneta. Dal punto di vista professionale dovete essere un po' più cauti.

Oroscopo segni fortunati 6 luglio

4° in classifica, Bilancia: buon momento per fare un bilancio della propria vita e decidere quali siano le cose per cui valga davvero la pena lottare e quali, invece, è il caso di lasciarle andare.

3° Gemelli: credete solamente a ciò che vedrete con i vostri occhi. Non lasciatevi condizionare dal sentito dire e da quello che vi riportano le altre persone. Non tutti sono sinceri a questo mondo.

2° Cancro: se ci sono delle cose da mettere al loro posto, fatelo quanto prima. Ora è tempo di darsi da fare e di non perdere troppo tempo in chiacchiere e indecisioni.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 6 luglio vi invitano a non essere troppo permalosi. Questo è un ottimo momento per mettere in luce le vostre peculiarità. Brillate come delle stelle.