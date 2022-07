La prima settimana del mese di luglio arriva al giro di boa. Si è giunti alla giornata del 7 luglio 2022, momento che porterà delle novità dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro. Di seguito le previsioni per tutti i segni.

Ariete: in amore portate avanti le cose in cui credete. Feeling che migliora con la persona amata. Nel lavoro potrete realizzare diverse cose.

Toro: per i sentimenti situazione astrologica non chiara, meglio evitare di alimentare polemiche. Nel lavoro, se ci sono delle proposte da fare muovetevi in queste ore.

Gemelli: a livello sentimentale un incontro sarà importante, non mancheranno novità. Se ci sono delle discussioni meglio rimandarle. Nel lavoro prudenza anche dal punto di vista economico visto ci sono alcune decisioni da prendere con le pinze.

Cancro: in amore c'è qualcosa da rivedere in questa giornata, qualcuno non è dalla vostra parte. Momento di incertezza. A livello lavorativo, nel corso delle ultime settimane ci sono stati dei cambiamenti, bisogna pensare a qualcosa di nuovo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale fase interessante che continua per voi. In particolare per i single del segno ci sarà la possibilità di vivere nuove avventure. Nel lavoro buone le prospettive, in particolare per chi ha iniziato da poco un'attività.

Vergine: a livello amoroso le conoscenze che partono ora potranno diventare qualcosa di importante, un recupero è dietro l'angolo. Nel lavoro cielo importante, attenzione soltanto a qualcuno che potrebbe essere contro di voi.

Bilancia: in amore dovrete cercare di azzardare un po' di più, un recupero in una storia sarà possibile.

Momento ideale per chiudere con alcuni questioni che non vi interessavano più. Nel lavoro avrete la possibilità di dare spazio alla vostra attività, attenzione solo a qualcuno che potrà essere contro di voi.

Scorpione: a livello sentimentale giornata migliore, in particolare se ci sono state delle complicazioni. Nel lavoro, se ci sono stati degli scontri sarà facile trovare un accordo.

Sagittario: in amore, se una storia non va più potreste anche dire basta, non mancano comunque dei vantaggi da ottenere. Nel lavoro nuove opportunità, siete in una fase di apertura.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcuni stanno vivendo delle relazioni difficili, Giove comunque aiuta a ripartire visto che il periodo è promettente. A livello lavorativo potreste rimanere lontani da un'attività.

Acquario: per i sentimenti Luna da sfruttare in questa giornata, condizioni astrologiche ideali per i rapporti. Nel lavoro non mancano le nuove idee.

Pesci: in amore i rapporti con gli altri potranno diventare tesi in questo momento, dovete risolvere un problema importante. Nel lavoro tensioni da superare in un periodo che comunque è dalla vostra parte.