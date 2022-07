Venerdì 8 luglio troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Nord, Marte e Urano risiederanno sui gradi del Toro. Il Sole assieme a Mercurio, invece, permarranno nel domicilio del Cancro, così come Saturno resterà stabile nell'orbita dell'Acquario. Giove, in ultimo, proseguirà il moto in Ariete come Nettuno rimarrà in Pesci e Plutone continuerà la sosta retrograda nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: mondani.

La voglia di staccare la spina dal tran tran giornaliero potrebbe farsi imponente questo venerdì in casa Capricorno, coi nativi che non perderanno occasione per accettare un invito mondano dove potranno sfoggiare un look mozzafiato.

2° posto Leone: concilianti. D'accordo che alcune beghe relazionali parranno entrare nel vivo in questo periodo, ma nella giornata in questione i felini avranno ottime chance di assumere un mood spiccatamente affabile, grazie al quale riusciranno ad affrontare chiunque gli capiti a tiro sempre col sorriso sulle labbra.

3° posto Scorpione: lavoro top. Nonostante un bottino energetico non troppo performante, i nati Scorpione trascorreranno presumibilmente la giornata lavorativa facendo leva sul loro spirito di sacrificio e tale dedizione non passerà inosservata ai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Ariete: introspettivi. Il Luminare femminile nel machiavellico Scorpione unito al pianeta dei venti che camminerà all'indietro spingerà, c'è da scommetterci, i nati Ariete ad assumere un insolito atteggiamento introspettivo, così da farli interrogare più seriamente su ciò che desiderano al momento.

5° posto Pesci: attrazioni.

Nella giornata che precede il weekend, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe rendersi conto di nutrire dei sentimenti per una persona che conosce da parecchio tempo, ad esempio un amico o un collega al lavoro. Farsi avanti in queste ventiquattro ore, però, non sarà il suggerimento delle stelle.

6° posto Cancro: oltre le apparenze.

Le spiccate doti percettive del terzo decano di casa Cancro faranno probabilmente sì che quest'ultimo riesca a vedere oltre le apparenze, specialmente nel ménage amoroso dove sarà semplice anticipare gesti e parole del partner.

7° posto Toro: attendisti. Malgrado l'astro rosso e il pianeta del progresso marceranno a favore della prima decade dei nati Toro, il segno di Terra avrà buone possibilità di rendersi conto, sin dalle prime ore mattutine, che bisognerà attendere ancora qualche tempo prima di tornare a pigiare il piede sull'acceleratore.

8° posto Gemelli: amore sottotono. La sgradevole sensazione di sentirsi sottovalutato o messo in secondo piano dall'amato bene aleggerà, c'è da scommetterci, nelle menti dei nati Gemelli in questa giornata di metà anno.

Il segno Mobile, però, farebbe meglio a tenere per sé tali sentori, in quanto esternandoli s'innescherebbe una diatriba dialettica in coppia.

9° posto Bilancia: solitari. Stare in mezzo alla gente non sarà probabilmente l'esercizio preferito del secondo segno d'Aria in questa giornata estiva, in quanto i nativi avvertiranno la necessità di starsene in disparte per mettere in ordine i pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: scostanti. Sia sul fronte familiare che sentimentale, i nati Sagittario daranno presumibilmente dimostrazione di incostanza e poca voglia di comunicare liberamente, in quanto sentiranno più pressante del solito il peso delle paturnie professionali.

11° posto Acquario: hobby.

Per trarre il meglio da questa uggiosa giornata di luglio, il quarto segno Fisso dovrebbe delegare o procrastinare le attività in programma, così da dedicarsi a uno dei suoi rigeneranti passatempi preferiti oppure cimentarsi in un nuovo hobby che lo attrae.

12° posto Vergine: imprevisti. A prescindere che sia un giorno vacanziero o di lavoro, il secondo segno di Terra potrebbe dover fare i conti con qualche grattacapo di natura pratica che, oltre a mettere a dura prova la sua pazienza, rallenterà inevitabilmente il ruolino di marcia quotidiano.