L'Oroscopo del fine settimana che va dal 30 al 31 luglio vede Sole, Luna e Mercurio in favore dei nativi Leone, che potranno vivere al meglio la loro vita sentimentale e lavorativa, mentre Gemelli sarà in grado di gestire i propri progetti professionali. Giove darà una mano ai nativi Ariete a portare avanti i propri progetti professionali, mentre desiderio e passione finalmente trionferanno per i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend, dal 30 al 31 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un periodo discreto per voi nativi del segno, che chiuderà in modo tutto sommato sufficiente il mese di luglio. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia funzioni al meglio. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi daranno una mano a portare avanti i vostri progetti e i buoni risultati sicuramente arriveranno. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che non sarà il massimo per voi in questo weekend. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione con l'anima gemella, ma anche se siete single dovrete saper gestire al meglio i rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee potrebbero anche arrivare, ma il modo in cui riuscirete a realizzarle potrebbe non essere così convincente.

Voto - 7️⃣

Gemelli: con Mercurio in sestile dal segno del Leone, sarete perfettamente in grado di gestire bene i vostri progetti professionali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore godrete di una relazione di coppia stabile grazie alla Luna. Maturità, buon senso, ma soprattutto, voglia di condividere idee e pensieri con il partner, vi permetterà di godere di un rapporto unico, sano e duraturo.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo incantevole dal punto di vista sentimentale grazie a questa magnifica Venere in congiunzione. Single oppure no, potrete vivere un rapporto unico e armonioso se volete. In ambito professionale, anche se non sarete tra i migliori del settore, saprete comunque mettere insieme progetti di buona qualità.

Voto - 8️⃣

Leone: un weekend davvero entusiasmante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Sole, Luna e Mercurio saranno al vostro servizio per garantirvi ottime soddisfazioni. In amore vi attenderanno diverse soddisfazioni con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro le idee arriveranno e, con un po’ di fortuna, sarete in grado di concretizzarle. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno. Single oppure no, i rapporti sociali che avrete non saranno affatto male e vi sentirete davvero felici così. Sul fronte lavorativo potrete riuscire a mettere insieme risultati di tutto rispetto con i vostri progetti. Marte in trigono dal segno del Toro vi darà sicuramente le energie di cui avrete bisogno.

Voto - 7️⃣

Bilancia: un quadro astrale sicuramente non eccezionale dal punto di vista amoroso. Con il partner ci sarà di mezzo questa Venere in quadratura che, single oppure no, v'impedirà di esprimere i vostri sentimenti come volete. Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte e vi aiuterà con i vostri progetti, ma inutile dire che vorreste poter fare di più. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale non all'altezza delle aspettative secondo l'oroscopo del fine settimana. Sul fronte amoroso ci sarà la Luna in quadratura e potrebbe rovinare quell'atmosfera magica che Venere vi ha permesso di creare insieme al partner. Per fortuna si tratterà solo di qualcosa di passeggero per cui, prima di tutto, siate pazienti.

In ambito lavorativo occhio agli imprevisti che Mercurio porterà. Voto - 6️⃣

Sagittario: desiderio e passione finalmente trionferanno dal punto di vista amoroso. Una bellissima Luna in trigono dal segno del Leone vi regalerà emozioni a non finire, come non vi accadeva da tempo. Sfruttate dunque fino all'ultimo battito questo weekend. Sul fronte lavorativo ci penseranno stelle come Mercurio, Giove e Saturno a permettervi di massimizzare i vostri risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: con il pianeta Venere a sfavore, fare i romanticoni non vi riuscirà benissimo in questo weekend. Il vostro malumore potrebbe influire negativamente sulla vostra relazione di coppia e sarà necessario intervenire al più presto.

Se siete single meglio non stringere rapporto che potrebbero essere complicati da gestire fin da subito. Sul fronte professionale Giove non sarà di grande aiuto per voi, e dovrete avere un'idea chiara dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali poco entusiasmanti a causa delle tante stelle in opposizione dal segno del Leone. Single oppure no, potreste preferire spendere un po’ di tempo in più per voi stessi che per qualcun'altro. In ambito lavorativo, affinché le vostre idee siano davvero efficaci, meglio prima chiedere un consiglio a un collega. Voto - 5️⃣

Pesci: weekend tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Single oppure no, godrete di una relazione nel complesso gratificante, che lentamente vi permetterà di fare di più. Per quanto riguarda il lavoro avrete una discreta fiducia in voi stessi, che vi permetterà di raggiungere risultati nel complesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣