È pronto l'oroscopo del 29 luglio 2022. Anche questa giornata è caratterizzata da una Luna Nuova nel segno del Leone. Per molti di voi è presagio di grande successo, ma poiché il pianeta fortunato Giove inizia una delle fasi retrograde non dovete dare nulla per scontato. Non pavoneggiatevi di essere i migliori, mostrate al mondo che è un fatto indiscutibile. Per maggiori dettagli, ecco le previsioni astrologiche di venerdì 29 luglio e le pagelle da Ariete a Pesci, con voto da zero (giornata molto complicata) a dieci (giornata scorrevole e senza problemi).

La giornata di venerdì 29 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa giornata vi vede ancora più creativi e dinamici di quanto lo siete di solito. La Luna Nuova in Leone, vostro segno amico, vi dà energia a tal punto che se non trovate uno sfogo per le vostre passione potreste davvero esplodere. Voto: 9

Toro – L’Oroscopo del settore domestico dice che dovete fare i conti con una questione familiare in corso. Dimenticate tutto il resto per un po’ e affrontare questa situazione e nient’altro. Dopodiché potete passare a cose che vi piacciono tanto. Voto: 6

Gemelli – Una persona che incontrate durante il vostro viaggio aprirà la vostra mente a nuove idee e potrebbe persino aprire porte che prima erano chiuse.

Queste stelle eccellenti favoriscono le comunicazione di qualsiasi tipo, quindi, non esitate a parlare di ciò in cui credete. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 29 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Se fate di tutto per essere gentili con le persone, l’universo farà di tutto per premiarvi. L’attività cosmica nell’aria finanziaria creerà nuove opportunità di guadagno.

Se agite in fretta, potreste diventare ricchi. Voto: 8

Leone – La presenza della Luna Nuova nel vostro segno zodiacale significa che se date un nome al vostro sogno è sicuro che si avvererà, forse non immediatamente ma sicuramente da qui alla fine dell’anno. Le stelle sono con voi, sempre. Voto: 8

Vergine – Cercate di far indovinare gli altri cosa state facendo.

Meno amici, familiari e colleghi conoscono i vostri piani, meno è probabile che cercheranno di dissuadervi. Fidatevi della vostra voce interiore, sa benissimo di cosa avete bisogno. Voto: 7

Astrologia e oroscopo del giorno 29 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Alcune delle vostre idee possono sembrare un po’ inverosimili a coloro che non condividono la vostra visione, ma molto presto capiranno il vostro modo di vedere le cose. Una nuova realtà richiede un nuovo approccio, quindi, siate impavidi nel vostro modo di pensare. Voto: 7

Scorpione – Il modo migliore per ottenere i poteri che sono dalla vostra parte è essere completamente aperti riguardo alle vostre ambizioni. Fate vedere a tutti quanto siete affamati di successo e fateli sapere che batterai tutti i record per ottenerlo.

Le persone attorno vi ammireranno per questo. Voto: 7,5

Sagittario – Avete ragione e tutti hanno torto, questo l'oroscopo non lo mette in dubbio, ma se continuate a comportarvi sempre così potreste perdere qualcosa d’importante. Non respingete le opinioni degli altri semplicemente perché sono diverse dalle vostre. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni astrologiche del 29 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se i campanelli d’allarme non suonano ancora nella vostra testa, abbiate pazienza, presto si faranno sentire. Poiché la Luna Nuova in Leone si occupa dei settori più sensibili del vostro segno zodiacale, potreste essere incline a reagire in modo eccessivo. Voto: 6,5

Acquario – Dovete fare uno sforzo maggiore per lavorare con le persone piuttosto che contro di loro.

L'unico modo per raggiungere i vostri obiettivi nel prossimo futuro è condividerli con persone che la pensano allo stesso modo. Non c’è modo che voi possiate fare tutto da soli. Voto: 7,5

Pesci – Potete risparmiare un sacco di tempo, fatica e denaro, imparando dagli errori degli altri. Alcuni dei vostri amici e colleghi di lavoro non sono in grado di farlo perché hanno una visione troppo rigida, ma riconoscete i vantaggi del pensiero flessibile. Voto: 8