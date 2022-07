L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio 2022 vede in rialzo le quotazioni di alcuni segni. Le analisi astrali del periodo vedono il transito del Sole in Leone nella giornata di venerdì, transito preceduto da un ottimo Mercurio in Leone di martedì. Splendido ai fini sentimentali il passaggio di Venere in Cancro prevista proprio ad inizio settimana. Tra i segni favoriti dalle stelle, ovviamente relativamente ai soli sei simboli in analisi in questo contesto, a ben figurare saranno Leone (voto 10), Gemelli (voto 9), Cancro (voto 9) e Ariete (voto 8).

In lieve difficoltà invece risultano essere coloro nativi della Vergine, indicati in pagella con il voto della sufficienza.

Luna nel segno, i transiti della settimana

Per quanto concerne i nuovi transiti lunari messi in agenda dall'Astro d'Argento, diciamo che nel periodo indicato saranno quelli solitamente previsti, ovvero in totale tre. Logicamente sempre tre saranno i segni direttamente favoriti dai cambi di settore della Luna. Vediamo brevemente quali sono e quando avverranno secondo la carta del cielo attuale per poi iniziare a decantare le attesissime previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Luna nei segni, ecco quando:

lunedì 18 luglio, Luna in Ariete alle ore 13:17;

alle ore 13:17; mercoledì 20 luglio, Luna in Toro alle ore 20:22;

alle ore 20:22; sabato 23 luglio, Luna in Gemelli alle ore 07:10.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8.

La situazione per questa settimana è altamente a vostro favore. Luoghi, situazioni e persone che incontrerai in questi prossimi sette giorni potranno potenzialmente diventare importanti per il futuro. In casa problemi da affrontare nelle giornate di giovedì e venerdì ma con impegno e solerzia tutto sarà più facile del previsto.

Novità in amore e sentimenti in primissimo piano con l'arrivo della Luna nella serata di lunedì, servita su un vassoio d'argento direttamente dall'Astro d'Argento. In ambito lavorativo, entro fine settimana dovete giocare le vostre carte vincenti, evitando inutili scontri: ricordate che questo è un momento molto utile se dovete concludere un accordo o un patto di collaborazione.

Per chi cerca occupazione in arrivo posti per lavori part-time o collaborazioni occasionali: meglio che niente!

La classifica settimanale:

Top del giorno lunedì 18 luglio (Luna nel segno);

lunedì 18 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e domenica 24;

★★★★ giovedì 21 luglio;

★★★ sabato 23 luglio;

★★ venerdì 22 luglio.

♉ Toro: voto 7. Si presume possa arrivare finalmente una settimana abbastanza valida. Riceverete un piacevole invito a metà periodo, probabilmente proprio con l'arrivo della Luna nel segno di mercoledì. Risoluzioni legali o per la casa in vista nelle prossime due settimane, mentre in questa che sta per entrare non mancheranno occasioni per rimettersi in gioco. Spostamenti favoriti giovedì e venerdì, giornate davvero valide e positiva: vi conviene sfruttarle per ottenere il massimo e soprattutto in situazioni delicate.

Entro fine mese quella risposta che tanto attende arriverà portando anche una piccola (piacevole) sorpresa. Alcune amicizie torneranno utili nel lavoro. Dopo giorni di tensione finalmente una periodo che vi rimetterà in pace con il mondo. Sfruttatelo per recuperare serenità. Per i single, incontri emozionanti a fine luglio.

La scaletta restituita dalle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 20 luglio (Luna nel segno);

mercoledì 20 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ martedì 19 e sabato 18;

★★★ lunedì 18 luglio;

★★ domenica 24 luglio.

♊ Gemelli: voto 9. Settimana splendida sotto tanti punti di vista. In programma per questo inizio weekend l'ingresso nel segno di una meravigliosa Luna d'amore. Dunque periodo molto particolare, preludio a un fine luglio decisivo per i sentimenti come anche per eventuali accordi di lavoro.

Preparatevi a fare scelte di famiglia molto importanti, se non subito quasi sicuramente tra questa e la prossima settimana. Importante la voglia di rivalsa in ambito personale, ad ogni livello: un grande risveglio interiore si sta per riaffacciare in voi, dopo un periodo di apparente letargo. Non mancherete nemmeno di passionalità in questo periodo, il che vi renderà particolarmente disponibili per fare nuove conoscenze a scopo amoroso o portare a conclusione una situazione affettiva in attesa di riscontro definitivo.

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno sabato 23 luglio (Luna nel segno);

sabato 23 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 18, martedì 19 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ giovedì 21 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9.

L'oroscopo predice un cammino settimanale senza intoppi o problemi di sorta. La situazione andrà migliorando man mano, anche se in amore a qualcuno di voi certi dubbi resteranno ancora per un pezzo. Incontri passionali sono previsti nei prossimi giorni: l'ingresso di Venere nel segno porterà colpi di fulmine a sorpresa ma anche novità nei settori legati alla casa, alla famiglia e alle amicizie. In alcuni casi ci sarà da riorganizzare meglio il proprio lavoro: date un taglio alle spese o al superfluo, vedrete che le questioni con alto fattore di rischio si risolveranno presto a vostro favore o, comunque, entro le prossime 2 settimane. Sarà possibile o almeno auspicabile fare una scelta precisa in merito ad una situazione abbastanza complessa: parlatene con chi sapete, decidete e poi agite, ma fatelo prima della fine di agosto, ok?

La classifica stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 19 luglio;

martedì 19 luglio; ★★★★★ lunedì 18 (Venere nel segno), mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★ domenica 24 luglio.

♌ Leone: voto 10. Ottima la settimana che sta per entrare soprattutto per cercare di chiarire alcune questioni familiari rimaste in sospeso. Viaggi o spostamenti favoriti dal Sole, venerdì in entrata nel vostro segno: sarebbe proprio il caso di fare qualcosa per rilassare la mente e il fisico. Continua intanto il periodo interessante in ambito sentimentale. Forse qualcuno di voi dovrebbe ritrovare quella voglia di amare che ultimamente a causa di situazioni contingenti è un po' scemata. In alcuni momenti troverete una bella persona capace di parlarvi d'amore, quello vero.

Fatevi un regalo: non dite di no a priori all'amore ma aspettate, pensate, riflettete. E' un periodo buono per le coppie che vogliono fare scelte importanti. Il momento è favorevole ma va sfruttato subito. Anche chi pensa che l'amore non è importante dovrà ricredersi: venerdì arriveranno di buone intuizioni da un Sole favorevole.

La scala di valori espressa con le stelle della settimana:

Top del giorno venerdì 22 luglio (Sole nel segno);

venerdì 22 luglio (Sole nel segno); ★★★★★ martedì 19 (Mercurio nel segno), giovedì 21 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e domenica 24.

♍ Vergine: voto 6. È facile in questi giorni che possiate risentire di un lieve calo fisico. Doveste prendere qualche ora di tempo per voi stessi, rimandando a data da destinarsi eventuali impegni, specialmente quelli potenzialmente capaci di generare incomprensioni o stress difficili poi da calmierare.

L'oroscopo della settimana 18-24 luglio visto il periodo improntato sulla sufficienza generale, invita a non pensare solo al "Dio denaro". Sapete benissimo che in famiglia da qualche tempo, ovviamente per colpa di incertezze economiche manca sempre di più quella volontà di sorridere, di programmare uscite con amici o anche semplicemente non avere nemmeno voglia di mangiare una pizza in compagnia.

Le stelline settimanali fino a domenica 24 luglio:

★★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ martedì 19 luglio;

★★ mercoledì 20 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.