L'oroscopo di giovedì 7 luglio è favorevole nuovamente per il Toro, che sta affrontando un piacevole periodo di serenità. Bene anche Bilancia e Scorpione, grazie alle influenze lunari del primo quarto. Sagittario perde terreno a causa di un Marte in esilio, che ne limita grinta e passione.

L'oroscopo dei 12 segni zodiacali

Ariete: nonostante le influenze positive di Marte siano ormai un lontano miraggio, siete riusciti a ritrovare la vostra combattività nei valori in cui credete. La consapevolezza di chi siete è la vostra bussola per orientarvi al meglio durante le difficoltà.

Voto 7

Toro: prosegue il periodo di positività e di sicurezza di sé. Potreste sentirvi in grado di spostare mari e monti, e raggiungere con facilità ogni scopo che deciderete di prefiggervi. Costanza e determinazione sono le migliori armi a vostra disposizione per brillare anche nella notte più buia. Voto 10

Gemelli: ottime possibilità in ambito amoroso, in questa giornata riuscirete a sfoggiare un'attrazione magnetica verso chiunque colga il vostro sguardo. Potreste accorgervi di possedere un'invidiabile lucidità nella dialettica. L'Oroscopo consiglia di sfruttare il vostro talento anche in ambito professionale. Voto 8

Cancro: grazie alle influenze positive di Mercurio, le conversazioni con colleghi e amici potrebbero prendere una piega piacevole e stimolante.

Non abbiate il timore di dire ciò che pensate: i vostri interlocutori si sentiranno pronti ad ascoltarvi. Voto 6

Leone: siete riusciti a ritrovare la giusta motivazione per cavalcare l'onda delle sfide che si presenteranno in questa giornata. In ambito professionale le vostre capacità da leader saranno particolarmente visibili e sarà il momento giusto per provare a osare qualcosa in più.

Grande iniziativa anche nei rapporti interpersonali: potreste accorgervi di cacciar fuori una personalità più travolgente del solito. Voto 7

Vergine: quando troppo stress si accumula è necessario trovare il modo corretto per incanalarlo in azioni positive. In ambito relazionale potreste sentire che la situazione vi sta sfuggendo di mano.

Per riacquisire il controllo, l'oroscopo consiglia di dedicarsi a operazioni semplici, come mettere in ordine la casa o potare le piante del giardino. Voto 3

Bilancia: con la Luna ancora nel primo quarto, i vostri sensi artistici risultano sempre più affinati, ma soprattutto raffinati. Per questo giorno l'ideale potrebbe essere organizzare una piacevole attività con la vostra metà o un gruppo di amici: un film, una visita alla galleria d'arte o un giro in libreria potrebbe essere un ottimo modo per trascorrere del tempo libero. Voto 7

Scorpione: questo giovedì potrebbe essere l'ultimo giorno utile per godersi una luna propizia. Spazio al romanticismo e a conversazioni profonde: esplorare le questioni di cuore sotto le stelle può regalarvi dei momenti indimenticabili.

Voto 8

Sagittario: la routine lavorativa e la monotonia delle giornate saranno i principali nemici del vostro umore. Per ritrovare un po' di meritato entusiasmo, l'oroscopo suggerisce di non procrastinare e decidere di concedersi un regalo ricco di avventura per sfuggire alle pressioni degli ultimi giorni. Voto 3

Capricorno: in questa giornata potreste percepire che un vago senso di noia sta bussando alla porta del vostro umore. Sapete bene che c'è ancora da essere ligi al dovere prima di godersi una piacevole mancanza, ma vi sentirete sicuramente in grado di mantenere la serenità. Voto 6

Acquario: occhi aperti in questo giorno, poiché a Saturno piace essere un po' burlone e Giove potrebbe tendervi uno sgambetto nel giudicare bene una situazione.

Non forzate troppo la mano al vostro partner, mentre nel lavoro e in amicizia provate ad avere un orecchio in più: qualcosa bolle in pentola. Voto 5

Pesci: quest'oggi tornerà quel senso di malinconia che talvolta caratterizza la vostra giornata, ma a differenza del solito potreste essere proprio voi a volerlo: vi sentite desiderosi di lavorare di introspezione per capire meglio voi stessi e chi vi circonda. Voto 5