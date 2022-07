Continua la prima settimana del mese di luglio 2022. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 6 luglio con l'oroscopo e le stelle per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la Luna in opposizione non sarà semplice gestire il lato sentimentale. In particolare i single del segno faticano a comprendere quale direzione prendere. A livello lavorativo favorite le nuove situazioni, non mancano le capacità adesso per intraprendere buoni risultati.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale sarà una giornata importante per l'amore.

Cercate di non pensare alle situazioni negative. Nel lavoro non mancano buone idee che possono garantirvi degli importanti passi avanti al livello progettuale.

Gemelli: in amore nella giornata di mercoledì 6 luglio la Luna tornerà nel segno, situazione interessante per quel che riguarda il lato sentimentale. Attenzione in ambito lavorativo a non fare passi falsi.

Cancro: in campo professionale questa giornata sarà caratterizzata da nervosismo, non è facile gestire alcune questioni. Per quel che riguarda l'amore cercate di star lontano da polemiche che potrebbero crearvi disagio.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale la giornata inizia con Marte contrario, questo potrà portare a delle incomprensioni per la sfera sentimentale.

Arriveranno delle conferme per quanto riguarda il lato lavorativo, cercate però di non esagerare nelle richieste.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di mercoledì 6 luglio sarà caratterizzata da vantaggi in campo lavorativo, sarà meglio però mantenersi distanti dallo stress. A livello sentimentale possibile confusione, non riuscite a comprendere da quale parte andare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibilità in amore, cercate di tenere a bada le polemiche che si creano. Nel lavoro arriveranno delle gratificazioni. Attenzione ai possibili disagi in campo sentimentale, vi sentite nervosi in questo periodo. Nel lavoro un momento di stanchezza.

Sagittario: in ambito sentimentale possibili contrasti, nel weekend si potrà recuperare.

A livello lavorativo siete pronti a ricevere importanti responsabilità.

Capricorno: non pensate al passato, cercate di procedere e recuperare situazioni solo realmente importanti. In campo lavorativo cercate di fare le cose con calma.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale, la giornata nasce con la Luna in buon aspetto. Per i sentimenti possibili emozioni da vivere. Nel lavoro sarà meglio agire se lo ritenete necessario.

Pesci: lieve momento di calo. In campo lavorativo attenzione alle questioni rimaste in sospeso. Per quel che riguarda l'amore ci sono alcune questioni da risolvere.