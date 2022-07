Arriva un nuovo appuntamento con l'oroscopo, dedicato in questa sede a mercoledì 6 luglio.

Le stelle favoriscono le attività lavorative di alcuni e invitano a collaborare con più disciplina per ottenere un buon guadagno. Per qualcuno dei cambiamenti riorientano i piani estivi, portando a nuove prospettive di carriera autunnali.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali dedicate alla giornata di mercoledì 6 luglio e le pagelle da Ariete a Pesci.

La giornata di mercoledì 6 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Le questioni domestiche richiedono attenzione.

Non cercate di sforzare nulla, lasciate perdere. Non si escludono imprevisti e cambiamenti in casa, cercate di rilassarvi e di riposarvi. Voto: 7

Toro – Scrivete la vostra storia. Comunicare, dialogare ed esprimere i propri punti di vista portano benefici all’anima. Concentratevi su scadenze e urgenze a breve termine. Usate diplomazia, tatto e pazienza. Voto: 8

Gemelli – Vi attende un periodo impegnativo, quindi, organizzatevi già da adesso. Una fase redditizia inizia sotto questa Luna in Bilancia. Non oltrepassate i limiti, aspettate che arrivino tempi migliori per dare il via a tutto ciò che avete in mente. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo del giorno 6 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Fate molta attenzione in questo periodo.

L’Oroscopo approva la vostra voglia di cambiare stile di vita o di look. Osate, rischiate e mettetevi in gioco. Preparatevi alle varie fasi lunari. Voto: 9

Leone – Trovate un posto tranquillo per organizzare, pianificare e programmare tutto ciò che è utile per il vostro futuro. La creatività brilla, approfittatene. Non forzate le cose, preparate tutto lontano da occhi indiscreti e invidiosi.

Voto: 8

Vergine – Gli amici portano risate. Collaborate per una causa comune, non oltrepassate i limiti. Muovetevi abilmente o aspettate tempi migliori per fare la vostra mossa. Godetevi il cameratismo e il divertimento. Voto: 8

Astrologia di mercoledì 6 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In campo lavorativo questa giornata porta imprevisti, caos e ritardi.

Cercate di non perdere la pazienza e gestite obiettivi a breve termine e scadenze immediate. Preparatevi per una spinta alla carriera nelle prossime due settimane. Voto: 7

Scorpione – Mettete a frutto ciò che state imparando. Riflettete i pro e i contro prima di investire in qualcosa di importante. Andate avanti pazientemente nonostante le sfide. Prendete nota durante un’esplorazione emozionante. Voto: 8

Sagittario – La collaborazione diventa redditizia in questo periodo. Collaborate con la vostra squadra di lavoro, cogliete al volo le nuove opportunità. Gestite i progetti condivisi per la crescita professionale. Approfondite per scovare un tesoro nascosto.

Voto: 9

Oroscopo e previsioni astrali del 6 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Supportate il vostro partner, deve affrontare una nuova sfida. Gli animi potrebbero surriscaldarsi, l'oroscopo consiglia di non spingere il vostro partner a fare qualcosa controvoglia. Voto: 8

Acquario – Non fatevi demoralizzare dagli ostacoli. Aspettate pazientemente. Pianificate e mettete in atto le attività che fanno bene al vostro cuore, alla vostra mente e al vostro spirito. Nutritevi con cibo sano e genuino, fate più esercizi fisici e cercate di dormire di più. Voto: 7

Pesci – L’amore è la risposta. Abbandonate idee e abitudini logore e ascoltate di più il vostro cuore. Praticate l’arte della pazienza e della compassione. Prendete in considerazione le nuove opportunità. Voto: 7