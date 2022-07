Per la giornata di lunedì 4 luglio 2022 l'Oroscopo sarà dalla parte del segno del Gemelli, mentre l'Acquario potrebbe avere qualche difficoltà in più. Svolte e cambiamenti in vista, invece, per i segni di fuoco, in particolar modo per il Leone.

A seguire le previsioni astrologiche del 4 luglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di lunedì 4 luglio: guadagni in arrivo per Gemelli

1° Gemelli: le vostre entrate miglioreranno e potrete permettervi qualche spesa in più con il partner. In famiglia ci sarà una certa sintonia che vi spingerà ad organizzare un viaggio insieme.

Tutto andrà per il verso giusto anche sul lavoro e con il vostro team.

2° Scorpione: riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi con una certa facilità. Alcune situazioni economiche si sbloccheranno. Fare attività fisica e prendervi cura di voi stessi sarà un'esperienza nuova.

3° Sagittario: ci saranno delle svolte inaspettate in amore. Nel corso della serata potreste fare un incontro interessante. Sul lavoro ci sarà una buona ripresa.

4° Leone: sarà una giornata di rilancio garantita dalla vostra capacità di riprendere in mano le redini del lavoro dopo un periodo non del tutto ottimale. Potrete ritagliarvi del tempo libero in serata per occuparvi del vostro benessere.

Fiducia per Pesci, relax per Toro

5° Pesci: riacquisterete fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Tuttavia, dare per scontato qualcosa per cui state lavorando sodo potrebbe essere fonte di distrazione. La produttività vi accompagnerà fino alla sera.

6° Bilancia: potrebbero esserci delle novità in amore, ma anche la prospettiva di stringere qualche nuova amicizia.

Si presenteranno degli affari da cogliere al volo, nonostante la presenza di piccoli ostacoli.

7° Vergine: sarete sulla buona strada per migliorare qualche situazione lavorativa spinosa. Tutto ciò vi consentirà di dare maggiore slancio alla vostra professione. Potrete ottenere una promozione o un aumento di stipendio.

8° Toro: concedetevi un po' di pausa per ricaricare le energie e per avere una forma fisica migliore.

Avrete qualche difficoltà nel gestire un progetto in corso, ma con il supporto del vostro staff riuscirete a farcela in breve tempo.

Cancro in lenta risalita

9° Cancro: secondo l'oroscopo di lunedì 4 luglio dovrete affrontare una situazione lavorativa intricata. Nonostante ciò, con il vostro impegno riuscirete a venirne fuori. Saranno piuttosto rilevanti i rapporti familiari.

10° Acquario: dovrete affrontare qualche malumare all'interno della vostra famiglia. Si tratterà però di qualche piccolo disappunto, nulla di grave. Sul lavoro avrete tutte le capacità per affrontare e superare alcune difficoltà.

11° Ariete: vi attende una concente delusione che dovrebbe riguardare la sfera sentimentale.

Cercate di distrarvi per non pensarci troppo. Sul lavoro, invece, dovrete concentrarvi di più.

12° Capricorno: alimentare qualche fantasia in questo periodo non sarebbe l'ideale per voi, soprattutto se dovrete affrontare una serie di impegni concreti. Portare a termine un progetto sarà più stressante del previsto.