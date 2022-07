L'Oroscopo di lunedì 4 luglio vedrà una Bilancia più razionale in ambito amoroso, più preoccupata su quelle questioni che contano davvero, mentre Gemelli potrebbe essere piuttosto lunatico. La Luna sosterà nel segno della Vergine, che darà qualche momento di serenità in amore, mentre non mancherà una certa armonia nella vita dei nativi Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo della giornata di lunedì 4 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 4 luglio 2022 segno per segno

Ariete: giornata di luglio soddisfacente per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà sgombro da nubi, e ci sarà un gran fermento all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single, se vi muoverete bene potrete riuscire a trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo Marte vi terrà attivi e pieni di energie, mentre astri come Giove e Saturno v'indicheranno la giusta direzione da prendere per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo di lunedì 4 luglio. La settimana inizierà bene per voi, grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Se tra voi e il partner ci sono state discussioni, troverete la forza e il coraggio di perdonare e andare avanti, ciò nonostante dovrete dimostrare di non commettere più gli stessi errori.

Settore professionale discreto, ma meglio fare attenzione a Saturno in quadratura che vi metterà alla prova. Voto - 8️⃣

Gemelli: qualche incomprensione può sempre succedere tra voi e la vostra anima gemella, colpa anche di questa Luna che sarà in quadratura. Attenzione anche voi cuori solitari quando farete nuove conoscenze.

In ogni caso, potreste avere un atteggiamento lunatico che sicuramente non farà piacere a chi vi sta attorno. Bilanciate soprattutto atteggiamento e parole. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi, che vi permetterà di raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo cielo in questo inizio di settimana per voi.

Single oppure no, in amore prendetevi il vostro tempo, e cercate di essere più spensierati, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro provate a distaccarvi dalle solite strategie e provare qualcosa di nuovo. Con un po’ di fortuna, forse potreste raggiungere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Leone: periodo stabile in amore secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi farà sentire amati e apprezzati dal partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single state entrando in un periodo di maggiore sicurezza emotiva, e sarete più abili a fare nuove intriganti conoscenze. Sul fronte lavorativo qualche piccola soddisfazione sta arrivando, e lentamente potreste riuscire a ottenere di più.

Attenzione però alle energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: inizio di settimana sicuramente migliore per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Certo, Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà dialogo e maggior comprensione, e questo farà sicuramente bene al vostro rapporto. Nel lavoro i buoni propositi non mancheranno, ma dovrete saper mettere in pratica tutte le vostre abilità e conoscenze. Voto - 7️⃣

Bilancia: il pianeta dell'amore Venere vi darà tutti i suoi benefici anche durante questa giornata di lunedì. Avrete voglia di vivere momenti d'allegria, soprattutto con il partner, cercando di rafforzare il legame che vi unisce.

Se siete single i vostri modi dolci e gentili di approcciarvi agli altri saranno sicuramente apprezzati. In ambito lavorativo risentirete ancora dello stress di Marte e Giove in opposizione, ma qualcosa potrebbe cambiare. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi. la Luna in sestile porterà riflessioni profonde e momenti importanti per voi e per il partner. Se siete single forse non ci saranno grandi novità per voi, ma sarà comunque una giornata tutto sommato piacevole. Per quanto riguarda il lavoro forse arriverete a fine giornata con il fiatone, ma con la consapevolezza di essere riusciti a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo davvero difficile in amore secondo l'oroscopo di lunedì 4 luglio.

Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, se le cose tra voi e la vostra fiamma non vanno come sperate, forse dovreste chiedervi se la responsabilità sia quanto meno in parte la vostra. Un po’ meglio sul fronte lavorativo, anche se con Mercurio in opposizione, portare a termine le vostre idee non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in miglioramento nel corso della giornata di lunedì. Single oppure no, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno amico della Vergine, e potrete vivere la vostra relazione con maggiore tranquillità. Se siete single potreste interrogarvi sui vostri sentimenti prima di buttarvi in una nuova storia. In ambito lavorativo per applicare bene le vostre idee, dovrete anche avere a disposizione di giusti mezzi.

Voto - 7️⃣

Acquario: prima giornata della settimana che si rivelerà piuttosto produttiva in ambito lavorativo per voi. Il sostegno di astri come Saturno, Mercurio, Marte e Giove vi permetteranno di ottenere efficacemente buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in gran forma grazie a Venere in trigono. Single oppure no, preparatevi a vivere momenti davvero intensi con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Pesci: non un ottimo lunedì per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno contro di voi, e non riuscirete sempre a esprimere bene le vostre emozioni. Un po’ meglio sul posto di lavoro, dove avrete maggiori energie da investire per i vostri progetti, e una buona dose di pazienza, utile per gestire e superare eventuali ostacoli. Voto - 6️⃣