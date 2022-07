L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 luglio 2022. In questo contesto proseguono le analisi astrali sugli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senza dilungarci più di tanto iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Oroscopo lunedì 4 luglio, previsioni e stelline

Bilancia: ★★★★★. Sentimenti vincenti e tanta felicità. Frequentando nuovi ambienti in questo avvio di settimana, potrete sperimentarvi in momenti inusuali di scambio costruttivo con gli altri.

Esperienze formative di valore. Volete fare una scelta? Fatela. Solo dopo aver saltato il fosso, chiedetevi come avete fatto a farcela. Nel lavoro la buona sorte è con voi, insieme ad altri pezzi da novanta che danzano nel cielo. Godetevi questa prima parte della settimana adagiandovi sugli allori! In amore, se siete usciti da poco da una storia infelice, avete bisogno di conferme, ma non ci sarà problema per averle. Basterà guardarsi intorno... Andrete alla grande, proprio come piace a voi. Un pizzico di prudenza e, il senso della misura, però, saranno in ogni modo preziosi.

Scorpione: ★★★★. Questo lunedì partirà un po' in sordina. Più vi lascerete coinvolgere da interessi di un certo spessore, meno avvertirete la difficoltà del vivere che nel periodo potrebbe palesarsi nella sua pesantezza.

Frequentate gli amici e, visto che la Luna sarà sotto opposizione da Saturno, non siate permalosi: non reagite in modo esagerato ad ogni parola o gesto. Nel lavoro intanto, vi ritroverete a sbrogliare una matassa e il fatto che ci riuscirete vi aiuterà a dimostrare ai colleghi di che pasta siete fatti. In amore, ovviamente se siete single, attrazioni improvvise v’indicheranno possibilità mai prese in considerazione.

Per chi è in coppia intanto, periodo altalenante. Nella prima parte della giornata cercate di non essere troppo graffianti con gli altri. Anzi, trovate l’occasione di riavvicinare chi si è allontanato.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 4 luglio, visto il Sole contrario, porta alla superficie problematiche personali, ma può anche intensificare situazioni conflittuali con la famiglia, il partner, il lavoro.

Certi ricordi del passato potrebbero tornare e risultare anche abbastanza sgradevoli. Passate oltre. Nel lavoro create un ritmo equilibrato tra attività lavorative e la vita affettiva. Solo così alleggerirete il soffocante tran tran quotidiano. In amore avrete voglia di lasciarvi andare, nello stesso tempo spunterà la paura delle fregature. Siate semplicemente voi stessi e poi si vedrà. Decisamente stanchi e svogliati alla sera, non vi alletterà per niente l’idea di uscire di casa. Disdite l’appuntamento preso e mettetevi in pantofole.

L'Oroscopo del 4 luglio 2022: l'amore e il lavoro

Capricorno: ★★★★★. Con Venere e Nettuno favorevoli, lunedì aspettatevi una splendida risalita in amore. Non sopportate più le cose trite e ritrite?

Via libera alle novità: avete l’esigenza di sperimentare cose nuove, l’importante è riuscire con serenità a cavalcare l’onda del piacere, in ogni senso... Nel lavoro intanto, siate pronti ad acchiappare al volo qualche affare succulento. Guadagni improvvisi ed imprevisti. Fortunati gli investimenti fatti qualche mesetto fa. Per qualcuno, un colpo di fulmine in vista con una persona diversa dal solito. Un fatto piacevole per i single sta per prender piede: state pronti! Meno divertente il periodo per chi ha già un legame sull'orlo di una crisi: parlatene, forse riuscirete a risolvere. Pungolati da pianeti dinamici, in molti trascorrete il tempo libero con gli amici, facendo bisboccia. Una telefonata vi elettrizzerà.

Acquario: ★★★★. Giornata inizialmente al rallentatore, poi in ripresa progressiva. Mercurio, in trigono al vostro Saturno, agisce sotterraneamente e vi mette in condizione di riconoscere delle inconfessate insicurezze. Non siate troppo esigenti nelle richieste, i vostri familiari potrebbero (a ragione) risentirsi. Nel lavoro, la richiesta di impegno che vi verrà fatta sarà tale che, ad un certo punto, dovrete fare i conti con una certa impazienza. In amore, parlando di single, il consiglio è di guardarsi intorno. Riconoscetelo: senza l’amore non sapete, non potete, non riuscite neanche ad immaginare di poter vivere. Inventatevi qualcosa che vi allontani dalle solite situazioni. Non poltrite la sera davanti alla tv ma uscite, fate delle passeggiate, raggiungete gli amici e scaricate la tensione.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 4 luglio, predice un periodo poco incline alla positività. Non disperate però: alcuni eventi vi verranno incontro, accogliendoli valorizzerete le vostre doti personali e non solo. Riuscirete a spianarvi la strada con nuovi inattesi successi, se non adesso almeno entro metà settimana. Potreste anche fare anche una scommessa sulla riuscita di certi progetti. Siate certi che la vincerete. Nel lavoro, con Plutone decisamente amichevole state ricominciando, dopo un periodo buio, a ritrovare gioia di vivere, energia e fiducia nel futuro. Anche in amore, facendo ricorso a fantasia e creatività, presto creerete atmosfere intriganti, sorprese avvolgenti e troverete un partner fascinoso a cui legarvi. Abbastanza buona la forma psicofisica. L'obbiettivo però è essere scattanti, vitali, pimpanti, sensuali ed attraenti.