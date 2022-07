L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 4 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ad essere analizzata la prima giornata della settimana che sta per iniziare: ansiosi di conoscere la valutazione fatta dall'Astrologia quotidiana al vostro simbolo di nascita? Ovvio che si, a patto di avere nel proprio Tema Natale uno tra i seguenti segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sestina in analisi in questo frangente.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 4 luglio, segno per segno: focus mirato sull'amore e sul lavoro.

Previsioni zodiacali per la giornata del 4 luglio

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 4 luglio predice un lunedì buono, anche se nella solita normale routine. In amore, il cielo azzurro invita ad apprezzare i piccoli momenti di pace e di armonia che state vivendo. Sapete bene che certi stati di grazia non durano in eterno, quindi per quanto possibile cercate di vivere appieno la vita. Avete il cuore e i sensi in subbuglio, e un intensissimo bisogno di dolci attenzioni: trascorrere una serata tranquilla con chi amate sarà la giusta medicina. Sfruttate la vostra innata creatività per mettere un po’ di brio nella vita a due, magari organizzando un fine settimana da soli, nella località che più vi piace.

Single, le stelle invitano a godersi la vita, senza paura o ritrosie varie. Alcuni momenti vi metteranno addosso tanta voglia di tenerezza e bisogno d'amare: date seguito alle esigenze del cuore, prima che a quelle della testa, ok? Presto sarete attratti dal fascino di qualcuno/a che potrebbe irrompere nella vostra vita senza preavviso.

Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi investimenti.

Toro: 'top del giorno'. Ottimo lunedì da sfruttare in ambito sentimentale come pure nelle cose di lavoro. In amore pertanto, Venere vi aprirà a un momento di intesa con la persona che avete accanto e su più piani.

Sappiate quindi goderne con tutta la vostra dedizione: questa giornata sarà molto interessante per via di belle notizie, decisamente inaspettate. Le vostre emozioni vi porteranno in alto, sarete felici e sereni accanto a chi amate. Single, evviva! In questo avvio di settimana avrete più di un motivo per sentirvi soddisfatti; in effetti sarà un momento eccellente sotto il profilo astrologico. Vi sentirete ricchi e appagati anche con poco, e la giornata risulterà ottima per ogni forma di approccio sentimentale: approfittatene! Nel lavoro, il successo sarà a portata di mano. Datevi da fare, riuscirete a mettervi in evidenza. Vi sentirete soddisfatti di voi stessi e appagati, dimostrando finalmente a chi vi circonda che le vostre idee, le vostre intuizioni e le vostre ambizioni sono più che fondate.

Gemelli: ★★★. Un inizio settimana all'insegna del "sottotono" generalizzato? Calma, anche se in parte è così, mai abbattersi: gli astri danno e tolgono, voi però siete i soli artefici della vita. In amore, cercate di lasciarvi dietro le spalle i pensieri negativi accumulati nei giorni scorsi, anche perché durante la mattinata vi sentirete oppressi; poi, con il passare delle ore, una nuova ondata di fiducia allargherà decisamente il cuore. In alcuni momenti la posizione di pianeti poco amichevoli vi spingerà a prendere delle decisioni: se siete confusi e non sapete che fare, parlatene con il partner, insieme riuscirete a trovare la soluzione ai vostri problemi. Single, certe filosofie di vita in voga nei secoli scorsi potrebbero rendervi seriamente tristi: pensare troppo potrebbe procurare ansie ingiustificate, per cui agite e pensate secondo la vostra testa, ok?

Cercate di non cedere ad una vita in clausura: tutto quello che promettono le stelle è amore, sfrenata seduzione e tanto "lasciarsi andare". Nel lavoro, non fermatevi di fronte ad una difficoltà: se credete fermamente in un progetto non lasciatevi scoraggiare ma portate avanti i vostri piani.

Oroscopo lunedì 4 luglio: stelle, previsioni e consigli

Cancro: ★★★★★. Lunedì sereno quel poco che basta, positivo a sufficienza e mediamente vivibile. Per i sentimenti, aprire totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata darà un senso indescrivibile di gioia e sicurezza. Divertitevi con qualche strappo alla regola e godetevi tutti i piaceri della vita e dell'amore. Così, ben determinati a cogliere il meglio dalla vita, vi dedicherete alla persona amata con grande entusiasmo ed energia.

Single, riuscendo a stare bene all'erta ve la potrete cavare anche nelle situazioni più intricate; l'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo ma andare avanti, costi quel che costi. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili. In questi giorni avete un clima emotivo splendido, soprattutto per chi è in cerca di avventure disinvolte e senza vincoli. Nel lavoro, l'umore sarà più che buono. In generale sfornerete idee interessanti e progetti che potrete sviluppare con calma in futuro.

Leone: ★★★★. Giornata indicata con le quattro stelle della buona scontata normalità. In amore, avrete ancora dalla vostra una parte delle stelle, il che vi farà sentire coccolati oppure vi restituirà indietro quell'immagine molto positiva di voi stessi che ultimamente è venuta un po' a mancare.

In questo momento potete essere orgogliosi e fieri di quello che avete fatto fino ad ora, soprattutto nella vita di coppia, questo vi ha reso orgogliosi di voi e più fiduciosi nella vita che verrà. Intanto, visto che le stelle saranno ancora in buona posizione, potrete contare sul loro favore. A giovarne saranno soprattutto le relazioni non più verdeggianti e parte di quelle appena create. Single, ben protetti dalle stelle potrete distrarvi da problemi o impegni vari, dedicandovi di più a voi stessi, alle persone care e alle cose che danno maggior piacere. Non mancheranno programmi gustosi da condividere con gli amici, tanto meno momenti veramente deliziosi con la famiglia. Nel lavoro, via libera a nuove iniziative professionali.

Affronterete serenamente eventuali colloqui: è il momento giusto per osare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 4 luglio, predice un periodo decisamente positivo. A dare sostegno una ritrovata voglia di interagire con il mondo intero: guai a chi osasse intralciare i vostri sogni! In campo sentimentale, il vostro lunedì si aprirà e si chiuderà avvolto in una bella atmosfera, riscaldata dalla piacevole e benefica Venere. A prevalere saranno le emozioni più intime, forse mai rivelate, ad avere la meglio sul vostro umore, riempiendovi il cuore e l'anima in maniera potente. Giornata all'insegna della distensione e del dialogo: sentirete infatti più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del proprio partner, quest'ultimo sempre attento e disponibile nei vostri confronti.

Single, le stelle saranno interessate ai vostri problemi di cuore. Visto che ultimamente qualcuno di voi è stato costretto a rinunciare a un bel sogno d'amore, c'è una bella novità: la ruota della fortuna sta per girare nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognavate da tempo. Nel lavoro, avrete le idee molto chiare su ciò che vorrete fare e su come fare per ottenerlo. Delle ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 luglio.