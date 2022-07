L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio 2022 è pronto a scoprire come andranno i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni baciati dalla fortuna e quelli invece costretti ad attendere tempi migliori? A essere trattati saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare ci preme dare un assaggio su quali saranno i nuovi transiti astrali del periodo.

La prima settimana piena del mese di luglio vedrà l'entrata di Mercurio in Cancro e Marte in Toro insieme ai soliti transiti della Luna nei segni interessati.

Per la precisione saranno in tutto tre i cambi di segno da parte della Luna. Il primo transito interesserà la Luna in Bilancia, in agenda mercoledì 6 luglio. In seguito il tour settimanale dell'Astro d'Argento interesserà un segno di Acqua: venerdì 8 luglio assisteremo all'ingresso della Luna in Scorpione. Infine la settimana potrà ritenersi conclusa - in merito ai transiti lunari - con l'entrata della Luna in Sagittario prevista per domenica 10 luglio. Passiamo pure ad analizzare i primi sei segni dello zodiaco valutando le previsioni astrologiche da lunedì 4 a domenica 10 luglio.

Oroscopo, stelle e pagelle: la settimana dal 4 al 10 luglio

♈ Ariete: voto 6. Sfruttate questa prima settimana piena di luglio per recuperare un po' di serenità in amore, dopo le tensioni recenti.

Cercate di essere acuti, tempisti, evitando qualsiasi tipo di frase rischiosa. I soldi che eventualmente entreranno dalla porta, gran parte usciranno rapidamente dalla finestra. C'è una grande stanchezza in arrivo giovedì o venerdì, provata fin dalle prime ore del mattino. Secondo quanto ipotizzato nelle attuali previsioni astrali, potrete giocare le vostre chance migliori, sia in amore che nel lavoro, martedì e domenica, segnati da cinque stelle.

In teoria la settimana non sarà troppo penalizzante per voi: occhio a giovedì e venerdì.

La classifica stelline settimanale per l'Ariete:

★★★★★ martedì 5 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6 e sabato 9;

★★★ giovedì 7 luglio;

★★ venerdì 8 luglio.

♉ Toro: voto 7. Settimana di recupero. Diciamo che da adesso in avanti potrete iniziare a respirare: Marte non è stato sempre di grande aiuto nelle settimane scorse, complici pianeti e situazioni astrali contingenti.

Ma da questo lunedì, con l'arrivo del Pianeta Rosso nel segno tutto cambierà in meglio. Le attese, inutile nasconderlo, sono rivolte quasi tutte al lavoro che non va, o peggio, che non c'è: diciamo pure che qualcosa dovrebbe muoversi attorno a mercoledì, ma nulla di esaltante in attesa di tempi migliori. Attenti a venerdì 8 luglio, segnato con tre stelle del sottotono e a sabato 9 luglio, con due stelle per un pessimo ko.

La classifica stelline della settimana per il Toro:

Top del giorno lunedì 4 luglio (Marte in Toro);

lunedì 4 luglio (Marte in Toro); ★★★★★ martedì 5 e mercoledì 6;

★★★★ giovedì 7 e domenica 10;

★★★ venerdì 8 luglio;

★★ sabato 9 luglio.

♊ Gemelli: voto 7. Ottime tre giornate su sette, con momenti davvero vincenti.

Questo è il biglietto da visita delle previsioni della settimana prossima. Il periodo in gran parte sarà da sfruttare giovedì, indicata al top. Gli altri due giorni più fortunati saranno invece venerdì e sabato: secondo quanto espresso nell'Oroscopo settimanale, saranno proprio i due sottoscritti con cinque stelline, ossia il giorno 8 e quello del 9 a poter essere sfruttati al meglio. Intanto l’umore migliora grazia al transito della Luna in Bilancia e poi in Scorpione: dedicatevi agli affetti privati e allo stesso tempo risolvete un po’ di questioni rimaste in sospeso sul fronte professionale. Non è il caso, però, di fare richieste particolari; meglio attendere un po’.

La classifica stelline settimanale per i Gemelli:

Top del giorno giovedì 7 luglio;

giovedì 7 luglio; ★★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ mercoledì 6 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 luglio;

★★ martedì 5 luglio.

Oroscopo 4-10 luglio: previsioni e classifica stelline settimanale

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana preannuncia quattro giorni ottimi più uno buono in arrivo. Preparatevi a qualcosa di grosso e molto interessante. Si consiglia intanto di puntare tutto sul prossimo martedì 5 luglio, previsto al "top" grazie all'arrivo di Mercurio nel segno. In generale, vi aspetta una settimana tranquilla: tutto filerà per il verso giusto, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la vita privata. Le cose miglioreranno sempre più e vi sentirete sereni e ben disposti nei confronti di tutti.

In arrivo belle novità riguardanti la vita privata. Sul lavoro, invece, c’è da mettere in conto qualche imprevisto: nulla che non si possa affrontare nel migliore dei modi. Non sarebbe male concludere la settimana dedicandovi a qualcosa che piace.

La classifica stelline settimanale per il Cancro:

Top del giorno martedì 5 luglio (Mercurio nel segno);

martedì 5 luglio (Mercurio nel segno); ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 luglio;

★★★ sabato 9 luglio;

★★ domenica 10 luglio.

♌ Leone: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di martedì e mercoledì, in questo caso valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko": peccato, proprio al centro della settimana, non ci voleva! In alcune fasi del periodo ci sarà anche un po' di elettricità in ambito lavorativo: non riuscirete a sbloccare alcune situazioni e c’è la possibilità di uno scontro con qualche collega.

Anche se alcuni ostacoli non sono completamente superati, il vostro spirito sarà di gran lunga più positivo rispetto ai giorni scorsi. La vostra attenzione sarà concentrata su una persona a cui tenete e che ha bisogno del vostro intervento: saprete aggiustare le cose con generosità. L’unica raccomandazione, concedetevi un po’ di relax.

La classifica stelline della settimana per il Leone:

Top del giorno sabato 9 luglio;

sabato 9 luglio; ★★★★★ venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★ martedì 5 luglio;

★★ mercoledì 6 luglio.

♍ Vergine: voto 5. I prossimi sette giorni saranno poco confortevoli su molti fronti, purtroppo. Sul piano sentimentale, gli astri indicano che alcune idee non saranno del tutto chiare: dovete far luce su ciò che realmente provate, questo nel caso non aveste abbastanza certezze circa il cuore dell'altra metà del cielo.

Non mascherate queste vostre perplessità e/o insicurezze, anzi manifestatele senza timori. L'oroscopo della settimana 4-10 luglio nel frattempo sottolinea buone chance di successo nelle questioni economiche che potrebbero arrivare lunedì 4 o mercoledì 5 luglio, segnate rispettivamente con cinque e quattro stelle. Dalla routine quotidiana intanto non si scappa martedì e nemmeno domenica, sappiatelo. Invece massima attenzione giovedì, venerdì e sabato.

La classifica stelline settimanale per i Pesci:

★★★★★ lunedì 4 luglio;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e domenica 10;

★★★ giovedì 7 e sabato 9;

★★ venerdì 8 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.